Продолжения любимых сериалов: 13 лучших возвращений на экраны в 2021 году

Предлагаем вспомнить, продолжениями каких сериалов нас радовали в 2021 году.

В 2021 году вышло огромное количество новых фильмов и сериалов, но также шоураннеры неоднократно радовали нас долгожданными продолжениями любимейших историй, которые многие из нас смотрели взапой. Мы собрали 13 самых обсуждаемых сериалов, у которых в 2021 году вышли успешные продолжения.

(В этой статье могут присутствовать спойлеры, поэтому, если вы не досмотрели первые части каких-то из этих сериалов, лучше почитайте нашу подборку лучших сериалов 2021 года).

1. "И просто так…"

Это, наверное, один из самых обсуждаемых сериалов 2021 года, ведь "И просто так…" - продолжение любимого всеми "Секса в большом городе". В этой версии шоу нам обещают всего 10 серий, а появятся в нем только три главные героини: Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс и Шарлотта Йорк. Действие истории буде традиционно проходить в Нью-Йорке.

2. "Детство Шелдона"

Этот ситком покорил сердца многих поклонников "Теории большого взрыва", ведь рассказывает о детстве главного героя этого культового сериала - Шелдоне Купере. Мальчик-вундеркинд живет в Техасе со своими родителями, братом, сестрой-близнецом и любимой бабушкой. В марте 2021 года CBS продлил сериал на пятый, шестой и седьмой сезоны. Пятый вышел уже в октябре 2021 года, и в нем по-прежнему много шуток, странных историй и новых проблем юного Шелдона.

3. "Ради всего человечества"

Невероятно качественный и драматический сериал, рассказывающий альтернативную историю. По версии сценаристов этого сериала, в мире продолжается космическая гонка между США и СССР. Во втором сезоне события становятся еще более динамичными, а астронавты сталкиваются с еще более сложными испытаниями. Если вы еще не смотрели этот сериал, от души рекомендуем.

4. "Утреннее шоу"

После премьеры в 2020 году этот сериал вызвал настоящий фурор, ведь малого того что он показывает закулисье американского телевидения, так еще и на экраны вернулись две невероятно талантливые актрисы - Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Во втором сезоне президент телекомпании намерен вернуть прежнюю магию "Утреннего шоу", но для этого ему нужно вернуть на работу звезду программы Алекс (Дженнифер Энистон).

5. "Американская история преступлений"

В этом году на экраны вышла одна из самых скандальных частей этого сериала, которая расскажет о романе президента США Билла Клинтона и стажерки Моники Левински. В сериале внимание сосредоточено на разоблачении пары и том, почему этот случай обернулся для Клинтона импичментом.

6. "Бумажный дом"

Этот сериал стал первым испаноязычным оригинальным шоу Netflix, ставший мировым хитом. История в нем завязана вокруг гениального ограбления банка, группы преступников, носящие вместо имен прозвища - названия городов, а также о лидере банды - Профессоре, организовавшим это все и собравших их вместе. Пятый сезон сериала стал заключительным и самым зрелищным из всех.

7. "Половое воспитание"

Это комедийный британский сериал, в центре сюжета которого застенчивый 16-летний школьник по имени Отис. Поскольку мать главного героя является известным специалистом по сексологии и психологии отношений, о сексе парень знает все, но вот только успехом у девушек не пользуется.

8. "Почему женщины убивают"

Во втором сезоне сериала мы увидим совершенно новых героинь и преступления. На этот раз в центре сюжета неприглядная домохозяйка, которая мечтает вступить в местный клуб садоводов, но вот только состоят в этом клубе богатые и напыщенные женщины, цветы которым совершенно не интересны. Ради своей цели главная героиня готова идти на любые жертвы.

9. "Люпен"

Главный герой сериала - Ассан Диоп, который, вдохновившись историей о благородном преступнике из романа Морисом Лебланом Арсеном Люпеном, планирует отомстить за смерть своего отца (тот умер в тюрьме) богатому семейству Пеллегрини. Во втором сезоне Ассан встречается с детективом Юсефом Гедирой и сам рискует пойти по стопам отца и оказаться за решеткой. Также герой продолжает проявлять интерес к Жюльетт - дочери его заклятого врага.

10. "Эмили в Париже"

Главная героиня сериала - девушка по имени Эмили, которая переехала в Париж по работе. В первом сезоне звезда наконец-то заслужила уважение коллег и начальницы, но увязла в любовном треугольнике. Второй сезон получился не менее красочным, стильным и смешным, многие сравниваю этот сериал с "Сексом в большом городе".

11. "Ты"

В 2021 году у этого сериала вышел третий сезон, и суперуспеха от него вряд ли кто-то ожидал, но в результате после своего выхода "Ты" занял лидерскую позицию в списке самых просматриваемых сериалов Netflix и даже обогнал нашумевшую "Игру в кальмара".

В третьем сезоне нам покажут, что Джо и Лав женятся и у них появляется сын Генри. Они переезжают в пригород, где у героя опять развиваются его навязчивые маниакальные привычки по отношению к другим женщинам.

12. "Тед Лассо"

Это американский спортивный комедийный телесериал, рассказывающий о футбольном тренере. В первом сезоне нам неоднократно показывали проблемы Теда с начальницей и командой, но вот во втором все они - единая сплоченная команда. Также шоураннеры вернут полюбившихся зрителям персонажей, расскажут, что стало со звездой команды, и позволят заглянуть в личную жизнь главного героя.

13. "Ведьмак"

Действие этого драматического сериала основано на цикле произведений польского писателя Анджея Сапковского и повествуют о ведьмаке - бродячем охотнике на чудовищ - Геральте из Ривии. Мало кого оставил равнодушным первый сезон этого сериала, а вот во втором мы увидим еще больше битв, поворотных сюжетов и новых героев.

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