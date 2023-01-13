Проклятие династии Пресли: от смерти короля рок-н-рола Элвиса до внезапной кончины его дочери Лизы Марии

12 января в США внезапно скончалась единственная дочь Элвиса Пресли – Лиза Мария Пресли. Ей было 54 года. И ее внезапная смерть, конечно, вызывает не только шок у публики, но и множество вопросов.

Семейное проклятие

Лиза Мария Пресли была далеко не первым членом семьи легендарного музыканта, умершим от сердечных заболеваний. Сам король рок-н-ролла умер от остановки сердца, когда ему было всего 42 года, а его мать Глэдис - от сердечной недостаточности в 46 лет. У Глэдис было трое братьев, каждый из которых также ушел из жизни в возрасте сорока лет от сердечной недостаточности или легочных осложнений.

Элвис Пресли / Фото: Associated Press

Издание Daily Mail приводит в пример опубликованную биографию "Элвис: предназначен умереть молодым" автора Салли Ходель. В книге автор утверждала, что смерть Элвиса, его матери и его дядей, вероятно, была вызвана генетическим дефектом, вызванным браком гена бабушки и дедушки Элвиса по материнской линии, которые приходились друг другу двоюродными братом и сестрой.

Речь шла о дефиците альфа-1-антитрипсина, генетическом заболевании, которое повреждает легкие и печень и приводит к другим осложнениям со здоровьем. Считается, что это была родословная Элвиса по материнской линии, и, вероятно, восходило это все к его бабушке, Долл Мэнселл, которая десятилетиями страдала от туберкулеза. Однако Ходель писала, что это был неправильный диагноз, и что Мэнселл действительно страдала от какого-то генетического дефекта.

"Когда Мэнселл вышла замуж за своего двоюродного брата, что было обычной практикой в прежние времена, и завела детей, это могло усугубить генетические проблемы, которые она уже имела, и передать их своим детям. Отсюда по браку двоюродного брата мы можем видеть, что Глэдис, скорее всего, унаследовала два поврежденных гена и более серьезную версию болезни", - пишет Ходель.

Смерть матери Элвиса – Глэдис Пресли

Маленький Элвис Пресли с родителями / Фото: Getty Images

Многие поклонники Элвиса Пресли считают, что его семья проклята так же, как династия Кеннеди, и внезапная и ранняя кончина Лизы Марии еще больше подкрепляет эту теорию.

Элвис Пресли родился в бедной семье из Миссисипи в 1935 году, и его жизнь с самого начала была омрачена трагедией. За 35 минут до того, как он появился на свет, его брат-близнец Джесси родился без сердцебиения. Мать Глэдис всегда говорила Элвису, что ему суждено совершить великие дела. По ее словам, когда умирает один из близнецов, оставшийся в живых ребенок вырастает со всеми дополнительными качествами другого.

Глэдис и ее муж Вернон жили бедно. Когда женщина забеременела, позволить себе услуги врачей и медицинский уход, а также роды в больнице семья не могла. Врача вызвали, только когда возникли осложнения, началось кровотечение, и одного из детей спасти не удалось.

После родов спустя всего несколько месяцев Глэдис бросила работу на швейной фабрике и отправилась собирать хлопок. Работа была тяжелой, но она могла брать сына всегда с собой. Глэдис всегда переживала за сына, боялась его потерять. Однажды мальчик заболел, и они с мужем Верноном буквально встали на колени и молились у его кровати, чтобы ребенок выздоровел. Когда лихорадка в конце концов прошла, Глэдис была убеждена, что это было послание от Бога, доказательство того, что ее мальчик действительно особенный. Так оно и оказалось - и он стал самой яркой звездой на мировой арене.

Глэдис Пресли / Фото: Associated Press

Переживать разлуку с сыном уже в зрелом возрасте было для Глэдис мучительно. Внешний мир пугал ее, и по мере того, как рос его успех, ее страхи росли. Элвис заметил, что она начала принимать какие-то таблетки – амфетамины, которые ей давал доктор, и что они делали ее раздражительной и гиперактивной. Мать вечно бегала и убирала в доме. Позже женщина пристрастилась к алкоголю. Глэдис перенесла внезапный период резкого ухудшения здоровья и злоупотребления психоактивными веществами, что привело к ее смерти в возрасте 46 лет от сердечной недостаточности. Некоторые говорили, что она умерла от разбитого сердца.

Смерть Глэдис долгое время связывали с гепатитом, вызванным проблемами с печенью из-за употребления алкоголя. У Глэдис было трое братьев, каждый из которых также умер в возрасте сорока лет от сердечной недостаточности или легочных осложнений.

Отец Элвиса - Вернон - умер в возрасте 63 лет после сердечного приступа в июне 1979 года, через два года после смерти его сына. Он жил в поместье Грейсленд со своей второй женой Ди.

Смерть Элвиса Пресли

Элвис Пресли с женой Присциллой и дочерью Лизой Марией / Фото: Getty Images

Элвис встретил свою будущую жену Присциллу, когда ей было 14, и они поженились, когда ей было 22. Это был несчастливый союз, но он принес ему его любимую дочь Лизу-Марию. Ей было всего девять, когда она нашла бездыханное тело отца Элвиса на полу ванной комнаты 16 августа 1977 года.

Элвис Пресли с женой Присциллой и дочерью Лизой Марией / Фото: Getty Images

Элвис, так же как и его мать, начал принимать таблетки, которые давали ему энергию на сцене. Вскрытие показало, что непосредственной причиной смерти была остановка сердца, а наркотики не сыграли никакой роли в смерти Пресли. Патологоанатомы, проводившие вскрытие, сочли возможным, например, что он перенес анафилактический шок, вызванный таблетками кодеина, которые он получил от своего дантиста (которого посещал накануне) и на которые, как было известно, у него была аллергия. Пара лабораторных отчетов, поданных два месяца спустя, убедительно свидетельствовали о том, что полипрагмазия (смешивание множества лекарств в одном рецепте) была основной причиной смерти. В одном из отчетов сообщалось о четырнадцати наркотиках в организме Элвиса, десять - в значительном количестве.

Элвис Пресли / Фото: Associated Press

Смерть единственной дочери Элвиса

Элвис Пресли с женой Присциллой и дочерью Лизой Марией / Фото: Getty Images

Через 46 лет после смерти Элвиса его дочь Лиза Мария также умерла от остановки сердца после периода злоупотребления психоактивными веществами. Ее также нашли без сознания дома, когда ее бывший муж привел двоих детей из школы, всего через несколько дней после того, как она посетила церемонию "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз.

Лиза Мария Пресли / Фото: Getty Images

Известно, что в последние годы женщина изо всех сил пыталась справиться с трагическим самоубийством сына Бенджамина Кио, которое произошло в 2020 году.

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