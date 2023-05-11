Против массовой депортации украинских детей выступили французские кинематографисты

"Мы обращаемся ко всем Правительствам, организациям и людям доброй воли с просьбой поддержать нас и нашу Петицию за возвращение украинских детей, депортированных по преступному приказу Путина, в отношении которого Международный Уголовный Суд выдал ордер на арест! Официально судом было признано 20000 депортированных детей, но теперь мы понимаем, что их гораздо больше, это от 200 до 300 000. Поэтому мы сняли три одноминутных фильма с участием выдающихся лидеров гражданского общества — актрисы Шарлотты Генсбург, врача и писателя Бориса Цирюльника и журналистки Анн Синклер, — квалифицированный Римским Уставом 1948 как Геноцид", — говорится в заявлении.

Фильмы созданы компанией Cineteve и транслируются на ведущих французских и мировых телеканалах.

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