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Против массовой депортации украинских детей выступили французские кинематографисты

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
394
Время на прочтение
1 мин
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Против массовой депортации украинских детей выступили французские кинематографисты

Шарлотта Генсбур / Фото: скриншот с видео

Известный французский кинопродюсер и общественный деятель, Офицер ордена Почетного легиона Фабьенн Серван-Шрейбер и режиссер Беатрис Суле начали очень важную инициативу против массовой депортации украинских детей #BringBackUkrainianKids.

"Мы обращаемся ко всем Правительствам, организациям и людям доброй воли с просьбой поддержать нас и нашу Петицию за возвращение украинских детей, депортированных по преступному приказу Путина, в отношении которого Международный Уголовный Суд выдал ордер на арест! Официально судом было признано 20000 депортированных детей, но теперь мы понимаем, что их гораздо больше, это от 200 до 300 000. Поэтому мы сняли три одноминутных фильма с участием выдающихся лидеров гражданского общества — актрисы Шарлотты Генсбург, врача и писателя Бориса Цирюльника и журналистки Анн Синклер, — квалифицированный Римским Уставом 1948 как Геноцид", — говорится в заявлении.

Фильмы созданы компанией Cineteve и транслируются на ведущих французских и мировых телеканалах.

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Дата публикации
Просмотры
394
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