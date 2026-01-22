Психологический триллер на вечер: 5 сериалов, которые затягивают с первой серии

Психологический триллер на вечер / © Credits

«Его и ее» (His & Hers), 2026 год

Мини-сериал-детектив рассказывает о бывших супругах: Анне и Джеке. Они независимо друг от друга возвращаются в родной город в Джорджии, чтобы расследовать убийство женщины. Однако их встреча быстро перерастает в подозрения друг против друга. История подается с двух перспектив, из-за чего зритель постоянно сомневается, кто говорит правду.

«Мистер Мерседес» (Mr. Mercedes), 2017-2019 годы

Это криминальный триллер по роману Стивена Кинга. В истории рассказывается о детективе Билле Ходжесе, который не может отпустить свое старое дело: неизвестный на угнанном Mercedes въехал в толпу людей возле ярмарки вакансий, убив 16 человек, и скрылся. Спустя годы преступник начинает психологическую игру с Ходжесом в «кошки-мышки».

«Досье Ипкресс» (The Ipcress File), 2022 год

Главный герой — этого шпионского триллера Гарри Палмер, бывший контрабандист, которого британские спецслужбы привлекают к опасной операции. Он оказывается в центре расследования относительно исчезновения ученого и его загадочного изобретения.

«Комната 207» (Room 207), 2022 год

Египетский мистический хоррор, действие которого происходит в 1968 году внутри изысканного отеля. Главный герой — администратор отеля — начинает работу и слышит о комнате 207 — номере, вокруг которого годами случаются необъяснимые и смертельно опасные события. Он становится одержимым желанием выяснить правду об этом месте.

«Свет в коридоре», (The Light in the Hall), 2022 год

Этот детектив рассказывает о пропавшей 18 лет назад девушке. Старое дело пытается разгадать журналистка Кэт Донато, ведь она подруга детства пропавшей. Героиня возвращается в родной городок и снова открывает дело, чтобы понять, что произошло.