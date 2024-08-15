Путешествие по Вселенной: 5 увлекательных научно-популярных книг о космосе

Есть ли вне нашей Солнечной системы жизни? Как развивалась Вселенная после Большого взрыва? Что ждет нас в будущем? Ответы на эти вопросы волнуют любознательных людей уже не один десяток лет.

Коммуникационный менеджер издательства "Бородатый тамарин" Татьяна Крисюк собрала в этой подборке пять книг о космосе, которые помогут вам найти ответы на эти вопросы и понять Вселенную с научной точки зрения.

Майк Маллейн "Верхом на шаттле", издательство Бородатый Тамарин

Майк Маллейн больше всего мечтал стать астронавтом НАСА. И вот он – в составе отряда ТПН, или "тридцать пять новичков". Позади – обзор у проктолога (это еще то испытание), собеседование с двумя психиатрами и несколько месяцев изнурительного ожидания. Впереди – полет в космос на шаттле – полукосмическом корабле, полусамолете на неконтролируемых твердоплавных ускорителях, без системы аварийной эвакуации.

Но, когда произойдет что-то плохое, например, повредятся защитные термоплиты на брюхе шаттла, астронавтов же не оставят без помощи в открытом космосе? К сожалению, им все-таки пришлось возвращаться домой на космическом челноке, который имел 700 поврежденных плит. На тот момент они не знали, выживут ли, и это было самое большое из известных разрушений термозащиты шаттла.

В этой книге Майк Маллейн честно, откровенно и с юмором рассказывает о своем пути астронавта. О страхах, ошибках, постпилотной депрессии, противостоянии между руководством и астронавтами НАСА, неизвестности. С этой увлекательной истории можно начинать знакомство с космосом.

Нил Деграсс Тайсон "Астрофизика для тех, кто ценит время", издательство КМ-БУКС

13,8 млрд. лет назад произошел Большой взрыв, после чего возникла материя, время и пространство. Наша Вселенная начала расти, то есть расширяться, что и делает до сих пор. В ней появились газовые тучи и звезды-надгиганты. А потом и меньшие звезды, например, наше Солнце (желтый карлик).

Ежесекундно Солнце превращает примерно 600 миллионов тонн водорода в гелий, производя невероятное количество энергии. Этот процесс также создает фотоны, которые постепенно мигрируют к Солнцу, путешествуя через различные слои, прежде чем они излучаются в космос как свет и тепло. Этот путь фотонов от ядра к поверхности может занять от 10000 до 170000 лет (только представьте!).

Нил Тайсон ведет за собой читателя в мир астрофизики от Большого взрыва до путешествий во времени, размышляя о звездах, науке и месте крохотного человека в гигантской Вселенной.

Джон Уиллис "Все эти миры ваши", издательство Бородатый Тамарин

Существуют ли миры вне Солнечной системы? Когда мы в звездную ночь смотрим на небо, то видим примерно 3000 звезд (всего их 400 млрд), расположенных в галактике Млечный путь. И вокруг каждой, вероятно, оборачивается планета. "А у многих, пожалуй, есть целые планетарные системы", – уверен Джон Уиллис. А теперь только представьте: 400 млрд звезд – плюс-минус 400 млрд планет. Разве не фантастически?

Очевидно, что на этих планетах есть жизнь. У современной астробиологии есть достаточно научных данных, которые позволяют это обосновать. Но в то же время есть много неопределенности, с которой нужно разобраться, и предположений, без которых невозможен ни один научный эксперимент.

Автор книги "Все эти миры ваши" разбирает пять правдоподобных сценариев обнаружения жизни в нашей галактике. Путешествуя вместе с ним, вы узнаете о сезонных водостоках в марсианских оврагах, действительно ли на Титане слишком холодно для того, чтобы выжить, зачем ученые прослушивают звезды. И самое интересное – попытаетесь дать определение жизни с точки зрения астробиологии.

Кейти Мак "Полный конец *по мнению астрофизиков", издательство Лаборатория

Большое сжатие, Большая заморозка, Вакуумный распад, Тепловая смерть и Большой разрыв – пять возможных сценариев завершения Вселенной. В своей книге Кэти Мак детально разбирает каждый из них, параллельно рассказывая о космическом микроволновом фоне, нуклеосинтезе, космической инфляции, планковском времени, черных дырах и других важных вещах. Без этих знаний нам будет сложно понять, что и почему ждет Вселенную в будущем. И стоит ли нам что-то планировать хотя бы на несколько месяцев вперед, если конец может произойти в любой момент.

Автор мастерски сочетает в тексте науку, иронию, иллюстрации, диаграммы, интересные аналогии, что делает чтение легким и интересным для всех, кто интересуется космосом.

Эмма Чепмен "Первый свет", издательство Бородатый Тамарин

После Большого взрыва на протяжении сотен миллионов лет царила тьма. Полная. Такая густая, что мы даже не можем себе представить. Видимый свет появился после появления первых недолговечных звезд, осветивших облака из темной материи. На темную материю, к слову, приходится около 85% от общей массы Вселенной. Читая сейчас этот текст, вы находитесь в ее огромном шаре, сформированном из неизвестных элементарных частиц, вроде протонов или нейтронов. Они не проявляют ощутимого взаимодействия с людьми, и это хорошо. Если бы частицы темной материи были массивными, во время столкновения с ними мы бы… просто взрывались.

Книга "Первый свет" понравится людям, которые готовы к размеренному, вдумчивому чтению и иногда обучению. Ведь для того чтобы понять Вселенную, знакомство с ней начинать нужно с эпохи первых звезд. И на этом пути вам придется исследовать останки старейших галактик, черные дыры, черную материю и энергию, звездные популяции и еще многого сложного, но важного для понимания Вселенной.

Читайте также: