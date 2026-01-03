Пять детективных фильмов, для любителей тайн и загадок

Пять новых детективных фильмов / © Credits

«Клуб убийств по четвергам» (The Thursday Murder Club)

События фильма происходят в доме престарелых, где группа пенсионеров регулярно собирается, чтобы обсуждать нераскрытые давние преступления. После реального убийства неподалеку они начинают собственное расследование, сотрудничают с местной полицией и используют свой жизненный опыт.

«Паук и Джесси / Что мы скрываем» (Spider & Jessie / What We Hide)

Фильм рассказывает о брате и сестре, которые после трагедии возвращаются к общему прошлому. События сосредоточены на их взаимоотношениях, семейных тайнах и постепенном раскрытии скрытых обстоятельств, повлиявших на их жизни.

«Женщина из каюты № 10» (The Woman in Cabin 10)

Сюжет фильма сосредоточен на журналистке Лори, которая во время морского путешествия становится свидетелем события, напоминающего убийство. Однако официально исчезновение пассажирки отрицают, поэтому героине приходится самостоятельно выяснять, что произошло на борту судна и кто скрывает правду.

«Убийственная жара» (Killer Heat)

События фильма происходят на греческом острове, куда приезжает частный детектив для расследования загадочной смерти Лео, члена влиятельной семьи, который трагически погиб на Крите. В центре сюжета — сложные семейные связи и обстоятельства, связанные с бизнесом и прошлыми конфликтами.

«Мерзкие послания» (Wicked Little Letters)

Фильм рассказывает о серии анонимных оскорбительных писем, которые начинают получать жители небольшого английского городка Литлгемптон. Выяснить правду и установить настоящего автора возмутительных писем решает группа неравнодушных женщин. Расследование сосредотачивается на поиске отправителя и выявляет напряженные отношения и скрытые конфликты внутри общины.

Приятного просмотра!