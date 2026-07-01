Одна из самых страшных трагедий XX века, ставшая ужасом моряков "Индианаполиса": 5 дней среди акул

Трагедия крейсера «Индианаполис» / © Associated Press

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«Индианаполис» (CA-35) был одним из самых мощных тяжёлых крейсеров своего времени. Его заложили весной 1930 года, а уже через два года корабль официально вошёл в состав ВМС США.

Водоизмещение корабля составляло более 12 тыс. тонн, скорость — более 32 узлов, восемь орудий калибра 203 мм, десятки зенитных орудий и современные системы управления огнем делали корабль чрезвычайно эффективным боевым инструментом, об этом говорится в материале издания The Department of War.

«Индианаполис» / © Associated Press

Еще до начала войны крейсер стал одним из символов американского флота. Именно на его борту неоднократно путешествовал президент Франклин Рузвельт, а впоследствии корабль стал флагманом Пятого флота адмирала Рэймонда Спрюэнса.

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Когда 7 декабря 1941 года японская авиация атаковала Перл-Харбор, «Индианаполис» находился в море. Уже через несколько дней он начал проводить боевые операции против Японии.

Военная жизнь

Одна из пятидюймовых зенитных установок 25-го калибра с корабля «Индианаполис» / © Associated Press

В течение следующих четырёх лет крейсер практически непрерывно участвовал в боевых выходах. Его орудия обеспечивали поддержку высадкам союзников на островах Тихого океана, он прикрывал авианосцы во время решающих сражений, сопровождал крупные соединения флота, обстреливал японские укрепления на Маршалловых островах, Гуаме, Иводзиме, Тараве и Окинаве. За годы войны корабль получил десять боевых звёзд — одну из высших наград среди американских крейсеров.

Весной 1945 года во время битвы за Окинаву корабль получил серьёзные повреждения в результате атаки камикадзе. Пилот японского самолёта в последнюю секунду сбросил бронебойную бомбу, которая пробила палубы и взорвалась под корпусом. Девять моряков погибли, десятки были ранены.

Многие тогда считали, что это был самый страшный день в истории корабля. Они ещё не знали, что настоящий ужас их ждёт впереди.

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Сверхсекретная миссия

Трагедия крейсера «Индианаполис» / © Associated Press

После ремонта корабль получил новый приказ. Командир Чарльз Б. Маквей III знал лишь одно: груз чрезвычайно важен, а скорость доставки имеет решающее значение, но подробности миссии ему почти не раскрывали, об этом сообщает издание The Epoch Times.

Лишь спустя много лет мир узнал, что именно перевозил крейсер «Индианаполис». В его трюмах находились ключевые компоненты для атомной бомбы «Little Boy», в частности, части обогащенного урана-235 и другие узлы конструкции. Это была настолько секретная операция, что о подлинном характере груза не знало подавляющее большинство экипажа, для них это был просто «чрезвычайно важный военный груз».

16 июля 1945 года корабль вышел из Сан-Франциско. Его маршрут был максимально прямым и быстрым, без лишних остановок и с минимальными задержками. Уже через несколько дней он прибыл в Перл-Харбор, где прошел краткое техническое обслуживание и почти сразу же отправился дальше в Тихий океан.

Крейсер действительно установил рекорд скорости перехода по этому маршруту, что лишь подчеркивало срочность миссии. Он направился к острову Тиниан — важной базе американских ВВС в Тихом океане, откуда готовились операции против Японии.

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26 июля 1945 года груз был успешно доставлен. Части бомбы передали специалистам, и именно из них впоследствии соберут «Little Boy», которую применят во время бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года.

Миссия была выполнена. Формально — это был огромный успех и один из ключевых логистических этапов завершения войны в Тихом океане. Для экипажа это был момент облегчения, ведь опасный рейс закончился и корабль должен был вернуться к обычной службе.

Казалось, что самое трудное уже позади, однако на самом деле впереди их ждало то, чего никто из них не мог предвидеть.

Одинокий путь

Черный дым образует дымовую завесу для «Индианаполиса» / © Associated Press

После короткой стоянки на Гуаме крейсер получил новый приказ отправиться на филиппинский остров Лейте.

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Эскорт кораблю не выделили. Командование считало, что маршрут безопасен, ведь, согласно имеющимся разведданным, активность японских подводных лодок в этом районе не фиксировалась. Важно, что сам факт завершения секретной миссии по доставке компонентов атомной бомбы не сопровождался надлежащим уровнем предупреждения для дальнейшего перехода. Из-за этого корабль остался фактически без защиты в открытом океане. Это решение впоследствии рассматривалось как серьёзная ошибка, но на тот момент оно казалось обоснованным.

Между тем в этом же районе Тихого океана действительно действовала японская подводная лодка I-58 под командованием капитана Ико (настоящее имя Мочицура) Хасимото. Это была большая океанская подводная лодка, оснащённая, среди прочего, торпедами типа «кайтен» — управляемыми торпедами-камикадзе.

Ико (настоящая фамилия — Мочицури) Хасимото / © Associated Press

Ико (настоящая фамилия — Мочицури) Хасимото / © Associated Press

В ночь на 30 июля 1945 года экипаж I-58 обнаружил в темноте силуэт большого американского корабля. Сначала Хасимото не был уверен в типе цели, но после наблюдения решил, что это боевой крейсер, идущий без охраны — чрезвычайно редкая и выгодная возможность.

Он приказал подготовить атаку и выпустил залп торпед. Две из них попали в «Индианаполис» и нанесли ему катастрофические повреждения. Корабль потерял ход и очень быстро начал тонуть, даже не успев передать полноценный сигнал бедствия, именно это стало причиной того, что о катастрофе не узнали сразу.

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Именно так начался самый страшный этап этой истории — те несколько дней, когда сотни моряков оказались один на один с открытым океаном, об этом рассказывает издание The National WWII Museum.

Двенадцать минут

Ико Хасимото (справа), командир японской подводной лодки, потопившей «Индианаполис», во время дачи показаний в военном суде / © Associated Press

Около полуночи японский корабль выпустил шесть торпед, две из которых попали в правый борт крейсера. Первая практически оторвала носовую часть, а вторая взорвалась вблизи машинных отделений и жилых помещений.

Электропитание пропало, радиостанции перестали работать, сигнал SOS так и не был передан. Корабль начал быстро погружаться под воду.

Ико (настоящая фамилия — Мочицури) Хасимото / © Associated Press

Через двенадцать минут один из самых известных крейсеров американского флота исчез под волнами. Вместе с ним погибли около трёхсот моряков. Более восьмисот оказались посреди океана. Никто не знал, что они живы, никто даже не начал их искать.

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Пять суток с акулами

На карте изображены обломки корабля «Индианаполис», затонувшего в 1945 году / © Associated Press

Он затонул практически мгновенно. Те, кто выжил после взрыва, оказались прямо посреди Тихого океана без достаточного количества шлюпок, надлежащих спасательных средств и связи с миром. Сначала они даже не знали, что помощь не идет и что их никто не ищет, сообщило издание The National Museum of the Pacific War.

В первые часы люди ещё держались вместе — кто-то за обломки, кто-то в спасательных жилетах. Но очень скоро начались проблемы, которые с каждым днём становились всё хуже. Солнце так сильно обжигало кожу, что она обгорала и трескалась, а ночью ещё больше изнурял холод. Воды не было вовсе, поэтому жажда становилась невыносимой. Многие не выдерживали и начинали пить морскую воду, что только ускоряло гибель.

С каждым днём люди слабели. Те, кто ещё держался на поверхности, постепенно теряли силы, начинали бредить, теряли сознание и исчезали под водой. Хаос, истощение и паника ещё больше усугубляли ситуацию. Часть моряков оставалась вместе небольшими группами и пыталась поддерживать друг друга, но это помогало лишь отчасти.

В этих условиях вокруг людей начали появляться акулы. Скорее всего, это были преимущественно океанические белоперые акулы, которые часто сопровождают корабли в открытом море, а также отдельные тигровые акулы. Сначала они кружили на расстоянии, привлеченные обломками, шумом взрыва, топливом и телами погибших. Со временем, по мере того как шли часы и дни, хищники становились смелее.

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В материале издания USS INDIANAPOLIS говорится, что популярные фильмы создали впечатление, будто акулы постоянно нападали на людей. На самом деле всё было иначе, нападения действительно происходили регулярно. Чаще всего их жертвами становились раненые, обессиленные или те, кто отплывал от основной группы. Очевидцы вспоминали, что иногда рядом раздавались крики, после чего человек внезапно исчезал под водой. В других случаях акулы хватали уже погибших, что ещё больше усиливало панику среди тех, кто оставался в живых.

Моряки знали, что у одинокого человека гораздо меньше шансов выжить. Офицеры и те, кто ещё сохранял силы, постоянно призывали всех не уплывать далеко и не поддаваться панике. Но с каждым часом и днём сделать это становилось всё труднее.

Так прошло почти четверо суток. За это время большинство людей, переживших затопление корабля, погибли от жажды, истощения, переохлаждения, травм и, отчасти, от нападений акул. Именно поэтому современные историки подчеркивают, что акулы были лишь одним из факторов трагедии, хотя психологически именно они оставили самый глубокий след в воспоминаниях выживших.

Те, кто выжил после затопления корабля «Индианаполис» / © Associated Press

Только утром 2 августа 1945 года произошло почти невероятное стечение обстоятельств. Патрульный самолёт Lockheed PV-1 Ventura, выполнявший обычный полёт, заметил на поверхности океана маслянистое пятно. Когда он снизился для осмотра, пилот увидел сотни людей, разбросанных по воде. Он немедленно передал сообщение о катастрофе и начал сбрасывать спасательные плоты.

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Вскоре на место прибыл гидросамолёт под командованием лейтенанта Эдриана Маркса. Увидев, что люди продолжают гибнуть, Маркс нарушил приказы и посадил самолёт прямо на волны открытого океана. Он и его экипаж подняли на борт столько моряков, сколько смогли, а остальных буквально привязывали ремнями к крыльям самолета, чтобы удержать их на поверхности до прибытия кораблей, о чём сообщило издание U.S. Department of Veterans Affairs.

Когда спасательная операция завершилась, из примерно 900 моряков, оказавшихся в воде после затопления «Индианаполиса», в живых остались лишь 316. Это означает, что почти две трети тех, кто пережил сам взрыв и затопление корабля, погибли уже в океане, ожидая помощи.

Трагедия «Индианаполиса» стала одной из самых страшных морских катастроф в истории Военно-морских сил США. Она показала, насколько фатальными могут быть ошибки в системе связи и организации поисково-спасательных операций, а история её экипажа навсегда осталась символом человеческой стойкости перед лицом почти безнадёжных обстоятельств.

Альберт Моррис, выживший после трагедии с кораблём «Индианаполис», проходит мимо памятника в честь погибших товарищей / © Associated Press

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