Пять фильмов на вечер, от которых трудно оторваться
Если вы не поклонник(ца) рождественских фильмов, или уже пересмотрели все подобные новинки, то предлагаем обратить внимание на другие жанры. В этой подборке вы найдете качественное кино, которое увлечет благодаря визуальной картинке, сюжету и операторской работе.
«Сентиментальная ценность» (Sentimental Value, 2025)
Драма сосредотачивается на семейной истории, в центре которой — отношения между родителями и детьми, сформированные потерями, молчанием и общим прошлым. Возвращение к личным вещам и воспоминаниям заставляет героев пересмотреть собственные решения и ответственность друг перед другом.
«Новая волна» (New Wave, 2025)
Фильм посвящен появлению французской «новой волны» и поколению молодых кинематографистов, которые изменили язык кино в конце 1950-х годов. В центре — такие известные люди как Джин Сиберг, Жан-Люк Годар, Франсуа Трюффо, Клод Шаброль и Аньес Варда.
«Работа без авторства» (Werk ohne Autor, 2018)
История художника Курта Барнерта, чья юность разрушена нацистским режимом и гибелью любимой тети Элизабет. После войны Курт учится и работает в ГДР, где искусство подчинено идеологии, а затем вместе с женой Элли переезжает на Запад. Его творческий путь тесно переплетен с фигурой тестя — врача Карла Зебанда, причастного к нацистским преступлениям.
«Вундеркинды» (Wonder Boys, 2000)
Писатель и профессор литературы Грейди Трипп переживает творческий кризис: его роман разросся до тысяч страниц и так и не завершен. Во время насыщенного уикенда он сталкивается с проблемами в отношениях с любовницей Сарой Гаскелл, редактором Терри Кребтри и одаренным, но нестабильным студентом Джеймсом Лиром.
«Плезантвиль» (Pleasantville, 1998)
Подростки Дэвид и Дженнифер оказываются внутри идеализированного черно-белого сериала 1950-х, где все подчинено правилам и приличиям. Дэвид становится «Бадом», а Дженнифер — «Мэри Сью», но их действия и эмоции постепенно меняют жизнь жителей городка «Плезантвиль», поэтому все вокруг начинает наполняться цветом.
Приятного просмотра!