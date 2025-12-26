Пять фильмов на вечер, от которых трудно оторваться

Кино на вечер / © Credits

«Сентиментальная ценность» (Sentimental Value, 2025)

Драма сосредотачивается на семейной истории, в центре которой — отношения между родителями и детьми, сформированные потерями, молчанием и общим прошлым. Возвращение к личным вещам и воспоминаниям заставляет героев пересмотреть собственные решения и ответственность друг перед другом.

«Новая волна» (New Wave, 2025)

Фильм посвящен появлению французской «новой волны» и поколению молодых кинематографистов, которые изменили язык кино в конце 1950-х годов. В центре — такие известные люди как Джин Сиберг, Жан-Люк Годар, Франсуа Трюффо, Клод Шаброль и Аньес Варда.

«Работа без авторства» (Werk ohne Autor, 2018)

История художника Курта Барнерта, чья юность разрушена нацистским режимом и гибелью любимой тети Элизабет. После войны Курт учится и работает в ГДР, где искусство подчинено идеологии, а затем вместе с женой Элли переезжает на Запад. Его творческий путь тесно переплетен с фигурой тестя — врача Карла Зебанда, причастного к нацистским преступлениям.

«Вундеркинды» (Wonder Boys, 2000)

Писатель и профессор литературы Грейди Трипп переживает творческий кризис: его роман разросся до тысяч страниц и так и не завершен. Во время насыщенного уикенда он сталкивается с проблемами в отношениях с любовницей Сарой Гаскелл, редактором Терри Кребтри и одаренным, но нестабильным студентом Джеймсом Лиром.

«Плезантвиль» (Pleasantville, 1998)

Подростки Дэвид и Дженнифер оказываются внутри идеализированного черно-белого сериала 1950-х, где все подчинено правилам и приличиям. Дэвид становится «Бадом», а Дженнифер — «Мэри Сью», но их действия и эмоции постепенно меняют жизнь жителей городка «Плезантвиль», поэтому все вокруг начинает наполняться цветом.

