Пять комедий 2025 года о Рождестве, которые стоит посмотреть на праздники

Рождественские комедии 2025

«Рождество с бывшим»

Кейт и Эверетт — это пара, которая в это Рождество желает только мирного развода. Но между мужем и женой возникает много неудобств, когда они разбираются в ситуации, проводя время со своей семьей и новыми возлюбленными.

«О. Что. Весело.»

Главная героиня Клэр Клаустер чувствует себя перегруженной работой и недооцененной, особенно во время праздников. Хотя именно она прилагает больше всего усилий, чтобы праздники прошли идеально, однако члены ее семьи не стремятся приложить такие же усилия для нее. Все обостряется, когда ее семья случайно оставляет ее дома одну во время запланированной ею особой поездки. Поэтому Клэр решает отправиться в большое праздничное приключение сама.

«Семейный план 2»

Семейная традиция Морганов всегда была проводить Рождество вместе. Поэтому, когда дочь главного героя планирует остаться в Лондоне на праздники, семья решает перенести вечеринку к ней. Они отправляются в путешествие, думая, что это будет веселый отпуск, но случаются некоторые сюрпризы и неожиданные события.

«Праздничное ограбление»

Софи и Ник — двое работников с минимальной заработной платой, которые почасово работают в мастерской Санты в лондонском универмаге. Перегруженные работой и расстроенные, они решают ограбить универмаг накануне Рождества.

«Мой тайный Санта»

Мать-одиночка отчаянно хочет получить для своей дочери уроки катания на сноуборде на шикарном горнолыжном курорте за полцены. И единственный способ сделать это — получить работу Санта-Клауса, что она может сделать только тогда, когда ей удастся превратиться в него. Так она, с помощью своих лучших друзей и их навыков грима и спецэффектов, превращается в Санту.