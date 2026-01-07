Пять легких комедий 2025 года, чтобы не скучать вечером

Комедии 2025 года для хорошего настроения / © Credits

«Правила флирта» (Follemente)

Действие фильма происходит в Риме и состоит из нескольких историй, связанных между собой случайными встречами. Пьетро разрывается между стабильными отношениями и страхом ответственности, Лара переживает последствия измены, Джулия пытается восстановить доверие после разрыва, а Марко постоянно вмешивается в личную жизнь друзей, провоцируя конфликты.

«Бабушки» (Nonnas)

Джо Скаравелла впадает в уныние после смерти матери, поэтому бросает бесперспективную работу и тратит все деньги на покупку забегаловки, чтобы открыть там заведение изысканной итальянской кухни. В качестве поваров он нанимает четырех женщин итальянского происхождения: Роберту, Джию, Антонеллу и Терезу.

«Роузи» (The Roses)

Оливер и Барбара Роуз живут в браке, который внешне кажется стабильным, но быстро превращается в серию конфликтов, которые вызывают борьбу за дом, карьерные решения и личную свободу. Все это приводит к открытому противостоянию между супругами, которое обнажает давние обиды.

«Типа беременна» (Kinda Pregnant)

Героиня Лейни становится участницей недоразумения, из-за которого ее считают беременной. Коллеги и друзья девушки реагируют на эту информацию, меняя свое поведение, а Лейни вынуждена поддерживать ложное представление о себе. Однако параллельно она случайно влюбляется в парня своей мечты.

«Шпионка на свадьбе» (Bride Hard)

Секретная агентка Сэм приезжает на свадьбу подруги Бетси, где также должна быть свидетельницей. Однако главная героиня вынуждена скрывая работу в спецслужбах. Празднование прерывается угрозой безопасности гостей, ведь их бурут в заложники, и Сэм приходится нейтрализовать нападающих, не раскрыв свою истинную сущность.