Пять легких комедий 2025 года, чтобы не скучать вечером
В этой подборке вы найдете легкие фильмы о ситуациях, в которые легко попасть, но сложно из них выбраться: вымышленная беременность, семейные войны, кулинарные авантюры и спецагенты на свадьбе. Все это превращает обычную жизнь героев в сплошное приключение.
«Правила флирта» (Follemente)
Действие фильма происходит в Риме и состоит из нескольких историй, связанных между собой случайными встречами. Пьетро разрывается между стабильными отношениями и страхом ответственности, Лара переживает последствия измены, Джулия пытается восстановить доверие после разрыва, а Марко постоянно вмешивается в личную жизнь друзей, провоцируя конфликты.
«Бабушки» (Nonnas)
Джо Скаравелла впадает в уныние после смерти матери, поэтому бросает бесперспективную работу и тратит все деньги на покупку забегаловки, чтобы открыть там заведение изысканной итальянской кухни. В качестве поваров он нанимает четырех женщин итальянского происхождения: Роберту, Джию, Антонеллу и Терезу.
«Роузи» (The Roses)
Оливер и Барбара Роуз живут в браке, который внешне кажется стабильным, но быстро превращается в серию конфликтов, которые вызывают борьбу за дом, карьерные решения и личную свободу. Все это приводит к открытому противостоянию между супругами, которое обнажает давние обиды.
«Типа беременна» (Kinda Pregnant)
Героиня Лейни становится участницей недоразумения, из-за которого ее считают беременной. Коллеги и друзья девушки реагируют на эту информацию, меняя свое поведение, а Лейни вынуждена поддерживать ложное представление о себе. Однако параллельно она случайно влюбляется в парня своей мечты.
«Шпионка на свадьбе» (Bride Hard)
Секретная агентка Сэм приезжает на свадьбу подруги Бетси, где также должна быть свидетельницей. Однако главная героиня вынуждена скрывая работу в спецслужбах. Празднование прерывается угрозой безопасности гостей, ведь их бурут в заложники, и Сэм приходится нейтрализовать нападающих, не раскрыв свою истинную сущность.