Пять мелодраматических фильмов о любви и потере памяти

Не забыть свою любовь, когда все вокруг осыпается. Об этом снимали фильмы с прошлого века по сегодняшний день, чтобы мелодраматичность истории любви стала острее: один из партнеров теряет память, но держится за чувства несмотря ни на что.

В украинский прокат вышел фильм, покоривший сердца своей простотой и проницательностью критическую публику Венецианского кинофестиваля в прошлом году. "Память любви" с Джессикой Честейн продолжает традицию историй о любви и потере памяти. О таких фильмах в нашем материале.

"Память любви", реж. Мишель Франко (2023)

""Память любви" выглядит так убедительно потому, что она держит свои карты близко к груди" ( The Empire )

Сильвия (Джессика Честейн — "Интерстеллар") живет за тщательно запертой дверью. В ее квартире есть три замка разного типа, которые не пропускают тех, кто сумел пройти мимо домофона. Как женщина, живущая сама с дочерью-подростком, у нее есть свои причины.

Буквально сегодня вечером мужчина следовал за ней домой с ее встречи выпускников средней школы, сел на тот же поезд, следил за ней от станции и, наконец, спал возле ее дома под полиэтиленовым пакетом. Как ни странно, но она знает, что делать.

Как социальная работница Сильвия утром помогает мужчине — он не помнит, как сюда попал, и вообще быстро забывает все, что с ним случается. Его зовут Сол (Питер Сарсгаард — "Цена правды"), и эта встреча кардинально изменит жизнь обоих и покажет, что не так они и незнакомцы.

"Маленькая рыбка", реж. Чад Гартиган (2020)

"Это фильм, который созвучен эпохе Covid, и затрагивает одну из самых больших проблем современности: деменции" ( The Guardian )

Эмма (Оливия Кук — "Дом дракона") и Джуд (Джек О'Коннелл — "Скинс") — молодая пара, живущая в Америке, опустошенная пандемией, которая влечет за собой потерю памяти. Болезнь приводит к падению самолетов, потому что пилоты вдруг забывают, как летать, а участники марафона продолжают бежать ночью, потому что забыли, что должны останавливаться. Лучших друзей Эммы и Джуда поразила болезнь, поэтому влюбленные с тревогой следят друг за другом, чтобы заметить первые признаки забывчивости. Они стараются сберечь свои романтические воспоминания от великого будущего забвения.

"Вечное сияние чистого разума", реж. Мишель Гондри (2004)

"Этот фильм наполнен неповторимым шармом Чарли Кауфмана, его экзистенциальной шутливостью и его гуманной привязанностью к одиноким и уязвимым" ( The Guardian )

Как и в "Адаптации", предыдущем фильме сценариста Чарли Кауфмана, главный герой — это депрессивный творческий парень, испытывающий назойливую тревогу о смысле жизни. Джоэла воплощает Джим Керри. Однажды он встречает красивую молодую женщину с крашеными волосами. Клементина (Кейт Уинслет — "Титаник") его очаровывает, и бедный замкнутый Джоэл безнадежно влюбляется. Но потом наступает катастрофическая стадия их отношений. После того, как их роман испортился, Джоэл обнаруживает, что Клементина игнорирует его, когда они встречаются. Как будто они никогда не были знакомы.

"50 первых поцелуев", реж. Питер Сигал (2004)

"Этот милый бриллиант принадлежит к лучшим работам Адама Сендлера" ( The Guardian )

Генри Рот — человек, боящийся обязательств, пока не встречает красавицу Люси. Они сошлись, и Генри думал, что наконец нашел девушку своей мечты, пока не обнаружил, что у нее кратковременная потеря памяти, и на следующий день уже забыла его.

"За бортом", реж. Гарри Маршал (1987)

"Эта веселая и трогательная романтическая комедия напоминает сюжет и утонченные диалоги Голливуда 30-х годов" ( Time Out )

"За бортом" — это точное название для комедии, которая пытается показать, как твердая и одновременно хрупкая внешность наследницы, по имени Джоанна Стейтон (Голди Гоун — "Смерть ей подобает") действительно скрывает милую, отважную, трудолюбивую маленькую хозяйку и маму. Все, что нужно Джоанни, – это нападение амнезии, чтобы вывести на первый план лучшего человека внутри него.

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