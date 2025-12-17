ТСН в социальных сетях

Пять рождественский комедий для приятного и уютного вечера дома

Ничто так не поднимает настроение, как добрые семейные фильмы. Эти комедии с веселыми и даже немного банальными сюжетами, однако они заставят вас улыбнуться и провести приятный вечер.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Святкоке рождественское кино

Святкоке рождественское кино / © Credits

«Рождество с неудачниками»

Главные герои — супруги, которые устали от ежегодной рождественской суеты, поэтому решают впервые пропустить праздник. Однако их решение вызывает настоящий переполох среди соседей, для которых Рождество — почти святыня. Ситуация выходит из-под контроля, превращаясь в череду комических недоразумений.

«Лучший рождественский спектакль»

Группа непослушных детей неожиданно получает главные роли в рождественском спектакле, который кажется обреченным на провал. Во время репетиций происходит сплошной хаос, но постепенно он сменяется искренностью и трогательными моментами.

«Джин»

Древний джинн случайно освобождается накануне Рождества и оказывается в современном мире. Выполняя просьбы людей, он быстро понимает, что магия не всегда приносит счастье и знакомство с доброй семьей меняет его представление о смысле желаний и показывает, что самое ценное нельзя загадать — его можно только почувствовать.

«Наша маленькая тайна»

Бывшие влюбленные неожиданно узнают, что их новые партнеры — брат и сестра и праздновать Рождество им всем придется вместе. Чтобы избежать неудобных вопросов, бывшие договариваются скрыть совместное прошлое и во время совместного пребывания у них просыпаются старые чувства и недосказанности.

«Внезапное Рождество»

Каждое Рождество Эбби и Джейкоб Рендалл и их маленькая дочь Клэр проводят вместе с дедушкой Лоуренсом Арманетти в живописной итальянской деревне, где тот управляет отелем. Но на этот раз пара вынуждена посетить Италию в середине августа, чтобы сообщить Лоуренсу и Клэр о предстоящем разводе. Девочка и дедушка решают устроить Рождество раньше, чтобы заставить супругов помириться.

