Пять увлекательных фильмов, которые заставят вас провести выходные дома
Когда на улице морозная погода — интересный фильм именно то, что нужно. В этой подборке вы найдете новые, увлекательные и не банальные фильмы на вечер, от которых будет трудно оторваться.
«Метод исключения» (No Other Choice)
Южнокорейский триллер в центре истории которого обычный мужчина, который после длительной потери работы оказывается в ситуации радикального морального выбора. Фильм исследует тему экономического давления, дегуманизации и границ, до которых может дойти человек в условиях современного общества.
«Операция „Черный кейс“» (Black Bag)
Шпионский триллер режиссера Стивена Содерберга, сосредоточенный на мире разведки и скрытых операций. Главные герои — опытные агенты, втянутые в сложную сеть профессиональной и личной лояльности.
«Новокаин» (Novocaine)
Криминальный триллер с черным юмором, в центре которого человек, который имеет редкую особенность — полное отсутствие физической боли. Однажды его особенность неожиданно становится ключевым фактором в опасной ситуации — героя втягивают в криминальную историю.
«Достать ножи: Воскрешение покойника» (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery)
Это третья часть детективной серии фильмов, в которой снова появляется частный детектив Бенуа Блан, роль которого исполняет Дэниел Крейг. Фильм продолжает традицию сложных загадок, многослойных персонажей и социальных подтекстов. На этот раз детектив объединяет усилия с молодым священником, чтобы расследовать преступление в церкви маленького городка с темной историей.
«Код 3» (Code 3)
Главный герой — Рэнди — фельдшер скорой помощи из Лос-Анджелеса, который устал от своей работы и хочет немедленно уволиться, но его начальница уговаривает мужчину поработать еще один день. Последнюю смену Рэнди и его напарник Майк должны провести с Джессикой, которая проходит обучение, и им ее надо подготовить к работе вместо Рэнди.
Приятного просмотра!