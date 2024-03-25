Пять увлекательных, но непростых фильмов о приграничье

Сложные ситуации на границах — всегда актуальная тема для каждой страны в мире. А о чем как не о кризисах, внутренних и внешних скрытых войнах или сложных выборах снимать кино?

Именно поэтому приграничье часто становится темой для развертывания острых сюжетов. Об этом сняла фильм и легенда польского кино Агнешка Голланд. Ее громкий политический фильм сначала поднял шум на родине режиссера — в Польше, а затем там же был признан лучшей лентой года.

Теперь "Зеленая граница" вышла в украинский прокат. Поэтому ТСН.ua рассказывает о ней и еще четырех лентах, которые непросто, но очень увлекательно показывают разные кризисы на границах разных уголков мира.

"Сикарио", реж. Дени Вильнев (2015)

Размытые пределы бесславной войны Америки с наркокартелями Мексики находятся под угрозой стать клише современного кино. Среди известных взглядов на эту тему: "Трафик" Стивена Содерберга, номинированная на "Оскар" лента "Земля картелей" Мэтью Гейнмана, сериал "Пуститься берега" Винса Гиллигана.

Есть также взгляд на сторону жертв — мексиканцев, для которых неописуемое насилие и коррупция вокруг наркотиков — ужасная обыденность. Так снимала, к примеру, Аманта Эскаланте.

Об этом снимал и режиссер "Дюны", который тогда, правда, еще не планировал снимать самый громкий блокбастер в своей карьере. Его "Сикарио" — это еще одна запутанная история о связи правоохранительных органов с поставщиками наркотиков. Эмили Блант играет идеалистическую агентку ФБР Кейт Мейсер, завербованную для участия в пограничных "теневых операциях" спецслужб. В своем фильме Вильнев переплетает географические и нравственные границы. А название "Сикарио" — это слово, которое в Мексике означает "киллер", "наемный убийца", намекает, что жертва в конфликте не одна.

"Зеленая граница", реж. Агнешка Голланд (2023)

Фильм, вызвавший скандал в Польше в прошлом году, также рассказывает о скрытой войне на границе, но между Беларусью и Европейским союзом в 2021 году. 74-летний режиссер столкнулся с одной из самых жестоких волн критики в своей карьере. Но не от критиков (инь) или зрителей (ок), а от польской власти. Легенда польского кино переплетает в одном фильме три истории: колеблющегося белорусского пограничника, на своем ли он месте и скоро станет отцом, польской волонтерки и семьи мигрантов, которые попадают впросак в коварных и болотистых лесах между двумя странами.

По сути, Беларусь и Польша переправляли мигрантов туда-сюда через границу как политических пешек своего конфликта. Первые развернули пропаганду о легкости доступа к ЕС и безопасности мигрантов с Ближнего Востока и Африки. Белорусская пропаганда почти приглашала их совершить поход, тогда как поляки высылали их как опасный груз, отправленный их заклятым врагом. Один польский пограничный руководитель прямо говорит в фильме, что эти мигранты, несмотря на болезненные истории, болезни и голод, — "не люди, а оружие Лукашенко и Путина".

"Памфир", реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук (2022)

Украинский фильм о контрабандисте, по прозвищу Памфир, — в первую очередь семейная история о ценностях, выборе и ответственности за него. А уже после — западноукраинский вестерн о мужчине, который после заработков возвращается в сложный, запутанный и опасный бизнес на Буковине, чтобы достать денег для решения проблем семьи.

Лента была одобрена как в Украине, так и за рубежом, где стала одной из первых премьер на Каннском кинофестивале с начала полномасштабного вторжения.

"Вавилон", реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту (2006)

Этот фильм разделен на линии, которые, несмотря на разницу языков, культур и героев(-нь), переплетаются смыслами через километры. Одна из линий рассказывает о няне-мексиканке. Прежде чем двинуться на свадьбу сына из Америки, женщина должна присмотреть за детьми из прекрасной семьи. Родители ее воспитанников отправляются в путешествие, однако становятся жертвами теракта. Тогда няня берет детей с собой в собственное путешествие, затаскивая их в страшное происшествие на мексикано-американской границе.

Эту сюжетную линию можно назвать самой эмоциональной частью фильма, где радость резко меняется на горе и опасность, которой не избежать. И выбраться из этой опасности не возможно ни легально, ни незаконно.

"Граница", реж. Петер Бебьяк (2017)

Словацко-украинская копродукция охватывает время, когда в Европе появилась шенгенская зона. Она привела не только к фактическому исчезновению пограничных проверок и остановок между государствами в пределах выбранной территории, но и значительному усилению внешней границы. "Граница" – напряженный драматический триллер, в котором говорится о банде, переправляющей украинскую контрабанду в Европейский Союз осенью 2007 года, незадолго до присоединения Словакии к Шенгенской зоне.

Режиссерская работа словацкого актера стала отлично снятым мейнстримным развлекательным фильмом с мощной актерской игрой. Но, будучи в основе в первую очередь развлечением, фильм объединил в себе разные жанры — от криминала и триллера до семейной драмы. Как ни странно, лента качественно демонстрирует специфическую местную историю как универсальный троп.

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