Пятница для поддержки боевого духа – новые серии «Бункера» и выпуски «Лиги Смеха» на ТЕТ

В пятницу зрители смогут зарядиться позитивом с «Лигой Смеха» и посмеяться над бестолковым врагом с «Бункером».

Уже сегодня, 14 октября, телеканал ТЕТ поможет с юмором и смехом поддержать боевой дух под выпуски «Лиги Смеха» в 18:00 и новые серии «Бункера» в 22:30, ведь суперсила украинцев смеяться врагу в лицо.

В «Лиге Смеха» ждите смешных и интересных выступлений от команд «Дуракам закон не писан» с Машей Ефросининой, «НОС» с Сергеем Бабкиным, «В активном поиске» с Вовой Дантесом и «СМТ» с Олесей Жураковской. А также в конце – импровизационные блоки «Замри» и «Неадекватный человек».

Ролик «Лиги Смеха» по ссылке. Сразу же после порции украинского качественного юмора — украинская качественная сатира от Студии «Квартал 95». Сатирически-патриотическая комедия «Бункер» покажет до боли и отвращения знакомых героев: всех соратников вечного президента террористической страны.

В «личностей русского мира» перевоплощаются актеры Студии «Квартал 95»: Соловьева играет Евгений Кошевой, Кадырова – Александр Пикалов, Путина и солдата Ваню – Юрий Великий, жену солдата – Анастасия Оруджова, Симонян – Ирина Сопонару и другие. А голосом истинных мнений всех украинцев будет Юрий Ткач. Зрители уже высоко оценили премьеру: первая серия комедии попала в тренды на YouTube!

«Наши шутки достают рашистов до печени, а украинцам от этого они невероятно нравятся», — поделился успехом проекта Евгений Кошевой.

Ролик «Бункера» по ссылке.

Побеждаем врага юмором и смехом — в пятницу смотрим шоу Лига Смеха в 18:00 и комедию Бункер в 22:30 на телеканале ТЕТ.

Свет всегда побеждает мрак!

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