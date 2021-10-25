Радиевые девушки: "игра" с радиацией, погубившая тысячи жизней

Заблуждение ученых было раскрыто, как это часто бывает, из-за трагических событий.

Радий впервые был обнаружен французско-польской ученой Марией Склодовской-Кюри и ее мужем Пьером Кьюри 21 декабря 1898 года. В ходе многолетних исследований они заметили, что отходы, остающиеся после выделения урана из урановой руды, более радиоактивны, чем чистый уран. Из этих отходов супруги Кюри выделили два очень радиоактивных элемента: полоний и радий. За свое научное открытие они получили Нобелевскую премию. Мария стала первой женщиной, удостоенной этой награды, и оставалась единственной до 1935 года, пока Нобелевскую премию не вручили ее дочери Ирен.

Эксперименты, проведенные в Париже первооткрывателями радия Пьером и Марией Кюри / Getty Images

Радиоактивное шарлатанство

Радий стал сенсационным открытием, но в момент своего появления был совершенно не изучен и ошибочно считался безвредным. Сами же супруги Кюри опасность радия в какой-то мере осознавали, ведь во время работы с ним постоянно получали ожоги. Пьер Кьюри даже предполагал, что если он будет работать с килограммом радия, то, вероятно, тот сильнее обожжет его кожу и ослепит.

Мария Кюри со своим мужем Пьером в лаборатории / Getty Images

Но все же было определено, что малое количество этого элемента не несет никакой опасности и в некоторых случаях он очень полезен для здоровья. Различные ученые начали выдвигать свои теории целебных свойств радия, и на фоне такой огласки этим воспользовались в торговле.

Таким образом, радий начали добавлять в различные товары, среди которых были косметика, зубные пасты, средства для волос, некоторые продукты. Также им обогащали воду (среди известных марок была "Боржоми") и добавляли в лекарства, самым известным стал чудо-препарат "Радитор". В рекламе одной из зубных паст даже говорилось: "Ваши зубы будут сиять радиоактивным блеском!". В медицине также начали активно использовать радий, и лечили им гипертонию, диабет, импотенцию, заметили его удивительное свойство убивать раковые клетки (но вот только потом оказалось, что убивает он все клетки в организме).

Препарат "Радитор" / Getty Images

Ревигатор - устройство для обогащения воды радием. Сосуд был керамический, а в середине покрыт радием / Getty Images

Радиевое безумство дошло до того, что в производстве появилась радиевая краска, которая как что-то волшебное светилась в темноте (в переводе с латыни радий - "луч"). Так, в 1917 году предприимчивые маркетологи американской корпорации United States Radium в городе Ориндж, штат Нью-Джерси, решили раскрашивать такой краской циферблаты часов.

Таблетки "Радиона" для получения энергии / Getty Images

Радиевые девушки

В 1917 году Америка вступила в Первую мировую войну, и теперь солдатам потребовались часы со светящимися в темноте цифрами и стрелками. Компания увеличила производство своей продукции, и на работу на три фабрики США было нанято 70 девушек. Задача была проста - разрисовывать циферблаты.

Работодатели уверили сотрудниц, что краска полностью безопасна. А поскольку оплату работницы получали за количество раскрашенных циферблатов, то время зря не теряли и в день обрабатывали около 250 циферблатов часов.

Девушки должны были смешать три компонента: вода, клей и радиевый порошок. Далее очень тонкой кисточкой из верблюжьей шерсти они должны были нанести на циферблаты краску. Поскольку кисточки были очень тонкими, то после нескольких мазков теряли форму, поэтому руководство компании следовало принципу lip, dip, paint (губа, погружение, краска) и сами рекомендовали работницам облизывать кисточки, чтобы они опять становились тонкими и работа не останавливалась.

Работницы фабрики United States Radium / Getty Images

Поскольку девушки полностью верили, что краска безопасна (а радий - полезный), то иногда даже дурачились с ней. Например, работницы часто красили ногти, зубы, лицо, посыпали радиевым порошком волосы, чтобы в темноте эти части тела светились - так они пугали и удивляли друзей и близких. Но беззаботная жизнь и работа на фабрике с хорошей зарплатой продлилась недолго - девушки начали болеть.

Лучевая болезнь

Изначально у многих девушек из-за отравления радием начались проблемы с зубами: боль, выпадения, язвы во рту, шатающиеся зубы, после удаления зубов раны длительное время не заживали. Позже многие начали замечать слабость, мигрени, у некоторых случались переломы костей, участились случаи выкидышей и мертворожденных малышей, также у многих были обнаружены раковые опухоли.

Первой, кто умер от лучевой болезни, стала 25-летняя Амелия "Молли" Маджиа. Кости девушки стали очень хрупкими, также она страдала от зубных болей. Постепенно девушке удалили все зубы, у нее развилась саркома. Амелия умерла в 1922 году в муках. Изначально трагические события никто не сопоставлял с радием.

Впервые симптомы, связанные с зубами, были описаны стоматологом Теодором Блюмом в 1924 году, который неоднократно сталкивался с подобными случаями среди работниц фабрики. В результате он назвал разрушительное состояние "радиевая челюсть". Определил болезнь патолог, доктор Харисон Мартланд в 1924 году. В своей работе о "влиянии радиоактивных материалов на человеческий организм" он описал, что множественные симптомы работниц фабрики связаны именно с отравлением радием.

В том же 1924 году странные симптомы болезни были выявлены у 50 женщин, 12 из них умерли. Компания United States Radium отказывалась связывать смерти работниц с использованием радия, они объясняли происходившее сифилисом, которым якобы были больны на самом деле девушки.

Харисон Мартланд начал исследовать вопрос. Он нанял медицинских экспертов, чтобы они еще раз осмотрели тело умершей Амелии, но на нем не было обнаружено никаких признаков сифилиса. Напротив, на нем были явные признаки воздействия радиации. Также были осмотрены тела других скончавшихся девушек, и на них было обнаружено то же самое.

Суд и раскрытие правды

В 1925 году одна из сотрудниц фабрики в Нью-Джерси Грейс Фрайер решилась подать в суд на United States Radium, но ни один адвокат не хотел браться за ее дело. Для того чтобы найти защитника, Грейс потребовалось два года. Вскоре к ней присоединились еще четыре коллеги - Эдна Хассман, Кэтрин Шауб, а также сестры Квинта Макдональд и Альбина Ларис. В суде они впервые появились в январе 1928 года, две девушки были прикованы к больничной койке, и ни одна из них не могла поднять руки, чтобы дать присягу.

В ходе расследования стало понятно, что руководство компании понимало опасность радия. Высшее руководство и ученые тщательно избегали его воздействия, поэтому на заводе химики использовали свинцовые сетки, маски и щипцы. Девушек же уверяли, что краска совершенно безопасна.

Кэтрин Вульф Донахью потеряла сознание, услышав показания доктора, что она обречена умереть от яда, попавшего в ее организм / Getty Images

Резонансное дело активно осветлялось СМИ, пострадавших окрестили "радиевыми девушками".

Также в 1928 году скончался и изобретатель радиевой краски - доктор Сабин Арнольд фон Сохоцкий, став 16-й известной жертвой отравления радиевой краской. Но, в отличие от девушек, он отравился через руки из-за прямого контакта с веществом. Обстоятельства смерти фон Сохоцкого помогли "радиевым девушкам" добиться справедливости в суде.

Осенью 1928 года дело было закрыто - стороны достигли мирового соглашения, не доведя его до полноценного разбирательства судом присяжных. Компания выплатила пострадавшим единовременную выплату в размере 10 тысяч долларов, до конца жизни ежегодно должна была выплачивать 600 долларов и покрыть все медицинские расходы.

В след за пятью девушками в суд обратились и другие работницы фабрик. Сколько всего пострадало работников по производству радиевых циферблатов, неизвестно по сей день. Компания United States Radium обанкротилась в 40-е годы, а здание завода в Нью-Джерси было снесено в 1968 году. В 1979 году местность исследовали, и оказалось, что земля вокруг до сих пор радиоактивна.

Влияние

В результате случай "радиевых девушек" спровоцировал более тщательное исследование опасности радия. Например, Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов провело расследование, в результате которого было запрещено производство псевдопрепаратов, а то, что уже было в аптеках, изъяли. Происходило это не очень быстро, но до 1930 годов из производства полностью убрали любые препараты и продукцию с радием в составе. Но вот радиевая краска использовалась для изготовления циферблатов до 1970-х годов.

Сама же "мать" радия далеко от "радиевых девушек" не ушла. Мария Кюри умерла 4 июля 1934 года от лучевой анемии. После ее смерти прошли десятилетия, но личные вещи ученой, записки и дневники до сих пор фонят, поэтому хранятся в особых условиях, а пожелавший к ним прикоснуться обязан надеть специальную защиту.

В 2018 году об истории радиевых девушек был снят художественный драматический фильм.

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