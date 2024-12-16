Рак Кейт и Чарльза и развод принца Гарри: десять громких событий 2024 года

Король Чарльз объявил, что у него рак

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

В феврале король Великобритании, который взошел на престол в сентябре 2022 года, внезапно объявил миру о своем диагнозе. У короля Чарльза рак – писали все западные СМИ ссылаясь на заявление Букингемского дворца. О диагнозе монарх узнал после операции, проведенной ему в январе 2024 года на простате.

"Во время недавней госпитальной процедуры короля по поводу доброкачественного увеличения простаты был отмечен отдельный вопрос, вызывающий беспокойство. Последующие диагностические тесты выявили форму рака", - говорилось в заявлении.

С того момента и до сих пор Чарльз продолжает лечение, но прогноз оптимистичен. Его врачи даже разрешили ему прервать курс лечения во время недавнего тура по Австралии. Известно, что с простатой монарха рак не связан, но и другие подробности не раскрывались.

Принцесса Уэльская внезапно заявила, что у нее нашли рак

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Почти сразу после новости от короля Чарльза, как гром среди ясного неба раздалась шокирующая информация о том, что у принцессы Уэльской Кейт, после перенесенной операции на брюшной полости, нашли онкологию. Прежде, чем Кенсингтонский дворец опубликовал обращение принцессы к публике, почти месяц о Кейт ничего не было слышно. Начали появляться различные домыслы и теории заговора, куда же пропала жена принца Уильяма. Писали даже, что они разошлись, а также что принц изменяет жене. После тяжелого месяца таких обсуждений в прессе принцесса Уэльская опубликовала видеообращение, рассказав о своем диагнозе. Она сообщила, что не будет исполнять королевские обязанности и сосредоточена на выздоровлении. В сентябре Кейт выпустила семейный ролик в котором объявила, что ее превентивная химиотерапия завершена. После этого принцесса появилась на нескольких королевских мероприятиях, в том числе и организовала свой ежегодный концерт "Вместе на Рождество" в Вестминстерском аббатстве.

Принцесса Уэльская Кейт на концерте "Вместе на Рождество" / Фото: Associated Press

Сара Йоркская рассказал о борьбе с меланомой

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Экс-супруга принца Йоркского Эндрю, которого король Чарльз все никак не может выселить из Royal Lodge, только в 2023 году прошла лечение от рака молочной железы. А в начале 2024-го стало известно, что у нее диагностирована меланома. Саре удалили и проанализировали несколько родинок у дерматолога, когда она проходила реконструктивную операцию после мастэктомии, и одна из родинок была идентифицирована как раковая. Герцогиня провела лечение и тщательно проверила все родинки, чтобы убедиться, что они доброкачественные. А большую часть своей работы в этом году посвятила информированию людей о важности вовремя проходить профилактические осмотры.

Королева Рания впервые стала бабушкой

Королева Рания с внучкой принцессой Иман / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

В августе 2024 года Хашимитский двор объявил, что принцесса Раджва и кронпринц Хусейн стали родителями, у них родилась дочь принцесса Иман, а королева Рания и король Иордании Абдалла II впервые стали бабушкой и дедушкой. С тех пор Рания опубликовала в своем Instagram несколько фотографий с внучкой, а во время недавного публичного мероприятия заявила, что очень счастлива и, что время, проведенное с Иман летит просто невероятно быстро.

Принцесса Леонор начала новую учебу

Король Филипп VI, королева Летиция и их дочь принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Испанская принцесса Леонор – старшая дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции поступила на учебу в Военно-морскую школу Марин. После первого года обучения в Главной военной академии в Сарагосе наследная принцесса начала второй год обучения в Вооруженных силах в Военно-морской школе Марин, где она провела четыре месяца, а в январе 2025 года готовится отправиться в учебный круиз вокруг света на борту учебного судна Juan Sebastián Elcano. Леонор идет по той же учебной программе, что и ее отец – король Филипп VI в свое время.

Короля Филиппа VI и королеву Летицию забросали грязью

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Осенью этого года в испанской Валенсии произошло разрушительное наводнение, унесшее жизни более 200 человек. Король Филипп VI и королева Летиция спустя несколько дней после трагедии прибыли в регион, чтобы выразить соболезнования людям. Монарх и его супруга посетили Пайпорту недалеко от Валенсии, но оказалось, что разгневанные бездействием властей люди злы настолько, что буквально забросали короля и королеву грязью. Надо отдать должное королеве Летиции, она демонстрировала стойкость, сочувствовала людям, обнимала некоторых из них и утешала их, хотя сама едва ли сдерживала слезы.

Вторая беременность принцессы Йоркской Беатрис

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Прекрасная новость пришла от британской принцессы Беатрис, она объявила, что они с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци ждут рождения второго ребенка. О других королевских младенцах, рожденные в этом году, или тех, кто появится в следующем мы писали ранее. Беатрис и Эдо уже воспитывают дочь Сиенну, которой 3,5 года, а также сына Кристофера. Беатрис приходится мальчику мачехой и часто берет его с собой на семейные королевские мероприятия. Кто родится у пары – еще одна девочка или же мальчик, по традиции, дворец не сообщает.

Княгиня Монако вернулась к активной работе

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми - Жаком и Габриэллой / Фото: Getty Images

В этом году супруга правящего князя Монако Альбера II была активной, как когда-то. Она много работала, часто появлялась на публике, демонстрируя свои стильные луки. Даже сменила прическу. Особенно часто про Шарлин говорили в конце года, когда в преддверии рождественских и новогодних праздников она то огни елки зажигала, то подарки от Красного Креста раздавала людям. В любом случае, какие-бы разговоры не точились вокруг монакской семьи, мы рады, что Шарлин так много работала в этом году.

Принц Гарри прокомментировал развод с Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл подогрели слухи о своем разладе. Да так, что герцогу Сассекскому во время одного из недавних своих мероприятий пришлось прокомментировать, действительно ли они с Меган разводятся. Гарри посетил саммит New York Times DealBook 2024 и публично опроверг слухи о разводе. Он поиронизировал на тему того, что их паре часто что-то такое приписывают, что пресса раздувает сенсации на ровном месте, но никак не прокомментировал то, почему так редко появляется теперь с Меган вместе на публике.

Выселение принца Эндрю из Royal Lodge

Royal Lodge / Фото: Getty Images

Король Чарльз, как мы уже упоминали ранее, решительно настроен выселить брата принца Эндрю, герцога Йоркского из 30-комнатного особняка Royal Lodge в Виндзоре. После долгих уговоров на которые Эндрю никак не соглашался, Чарльз решил уволить частную охранную команду принца и таким образом заставить младшего брата покинуть особняк. Но Эндрю нашел деньги, чтобы оплатить себе охрану и выезжать все еще не собирается. Так что борьба короля за Royal Lodge продолжится и в следующем 2025 году. Говорят, Чарльз хочет освободить эту резиденцию для своей жены Камиллы, на случай, если он умрет первым, чтобы ей было где жить.

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