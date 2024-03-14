Редкий выход: жена Кузьмы Скрябина с дочерью появились на премьере фильма по мотивам повести ее мужа

В Киеве прошел допремьерный показ фильма по мотивам повести Кузьмы Скрябина "Я, "Победа" и Берлин". Мероприятие посетили супруга Андрея Кузьменко – Светлана Бабийчук и их дочь Барбара, которые редко бывают на публичных мероприятиях. Они выглядели мило и красиво.

Светлана Бабийчук с дочерью Барбарой

Светлана Бабийчук

На ивенте Светлана предстала в черном свитере с разноцветными вставками на рукавах, кожаной юбке миди и ботильонах на каблуках.

Светлана Бабийчук

Барбара была одета в черный наряд. Шею она украсила серебряной цепочкой с подвеской в виде ключа с сердечком, а уши – золотыми серьгами-пусетами.

Барбара Кузьменко

О фильме:

Музыкант-новичок Кузьма за три дня до запланированного концерта отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Там он хочет обменять раритетный автомобиль на мечтаемый шестисотый "Мерседес" у известного коллекционера. Кузьма обещает своей любимой девушке Барбаре вернуться домой на крутой тачке, а ребятам из группы – обязательно успеть на выступление. Но уже с первых минут путешествия становится понятно – все пошло кувырком. Это история о становлении музыканта, поисках себя, дружбе и пути к мечте, полный приключениями.

Напомним, премьеру также посетили звезды: Тина Кароль, Фагот, Антитела, Wellboy, Женя Галич, Pianoбой, Соломия Витвицкая, Анна Тринчер, Остап Ступка и другие.

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