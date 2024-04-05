Романтическое платье, шелковая юбка и кожаный наряд: стильные образы на бранчей в Киеве

В столице прошла встреча с астрологом, которая рассказала о роли натальной карты в жизни человека.

В Киеве, в ресторане Biarritz, состоялся бранч KVITNY project с астрологом Еленой Хавень на тему "Изучение себя и своих энергий через призму астрологии и натальной карты".

Спикер раскрыла основные концепции астрологии и объяснила, что такое натальная карта и как она влияет на нашу жизнь. Елена также рассказала, как планеты, знаки зодиака и аспекты взаимодействуют между собой, формируя характер человека, его темперамент и жизненные обстоятельства.

Елена Хавень/Фото Андрей Пиддубняк

Кроме того, астролог отметила, что понимание своей натальной карты может помочь человеку лучше понять себя, свои мотивации, потребности, повысить самооценку, указать потенциальные возможности, пути решения проблем и достижение целей.

Елена Хавень предстала на ивенте в нежном образе. На ней было романтичное белое платье с V-образным вырезом и декоративными пуговицами. Аутфит астролог дополнила бежевыми туфлями и жемчужным ожерельем с белой птичкой.

Елена Хавень/Фото Андрей Пиддубняк

Организаторы бранча – Анжелика Симоненко и Алиса Каленюк – выбрали для своего появления стильные луки total black.

Анжелика Симоненко и Алиса Каленюк/Фото Андрей Пиддубняк

Анжелика сочетала приталенный жакет с корсетом, шелковой юбкой миди от украинского бренда Mint и ботильонами на шпильках. Талию она подчеркнула тонким кожаным ремешком.

Анжелика Симоненко, Елена Хавень и Алиса Каленюк/Фото Андрей Пиддубняк

На Алисе было кожаное платье с пикантным декольте и жакет оверсайз, который она накинула на плечи. Свой лук блондинка дополнила лакированными сапогами на шпильках и черной сумкой от Balenciaga.

Анжелика Симоненко и Алиса Каленюк/Фото Андрей Пиддубняк

На мероприятии была также основательница украинского бренда кожаных сумок и аксессуаров Verdoni – Марина Гайович, которая была одета в черный твидовый жакет с золотыми пуговицами, черную шелковую рубашку и кожаные брюки-клеш. Наряд она скомбинировала с черными туфлями и коричневой сумкой на золотистой цепочке.

Анжелика Симоненко, Марина Гайович и Алиса Каленюк/Фото Андрей Пиддубняк

Алиса Каленюк, Анжелика Симоненко и Татьяна Карикова/Фото Андрей Пиддубняк

Анжелика Симоненко, Юлия Ермолаева, Ирина Татаренко и Алиса Каленюк/Фото Андрей Пиддубняк

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