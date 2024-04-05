Романтическое платье, шелковая юбка и кожаный наряд: стильные образы на бранчей в Киеве

В столице прошла встреча с астрологом, которая рассказала о роли натальной карты в жизни человека.
В Киеве, в ресторане Biarritz, состоялся бранч KVITNY project с астрологом Еленой Хавень на тему "Изучение себя и своих энергий через призму астрологии и натальной карты".
Спикер раскрыла основные концепции астрологии и объяснила, что такое натальная карта и как она влияет на нашу жизнь. Елена также рассказала, как планеты, знаки зодиака и аспекты взаимодействуют между собой, формируя характер человека, его темперамент и жизненные обстоятельства.
Кроме того, астролог отметила, что понимание своей натальной карты может помочь человеку лучше понять себя, свои мотивации, потребности, повысить самооценку, указать потенциальные возможности, пути решения проблем и достижение целей.
Елена Хавень предстала на ивенте в нежном образе. На ней было романтичное белое платье с V-образным вырезом и декоративными пуговицами. Аутфит астролог дополнила бежевыми туфлями и жемчужным ожерельем с белой птичкой.
Организаторы бранча – Анжелика Симоненко и Алиса Каленюк – выбрали для своего появления стильные луки total black.
Анжелика сочетала приталенный жакет с корсетом, шелковой юбкой миди от украинского бренда Mint и ботильонами на шпильках. Талию она подчеркнула тонким кожаным ремешком.
На Алисе было кожаное платье с пикантным декольте и жакет оверсайз, который она накинула на плечи. Свой лук блондинка дополнила лакированными сапогами на шпильках и черной сумкой от Balenciaga.
На мероприятии была также основательница украинского бренда кожаных сумок и аксессуаров Verdoni – Марина Гайович, которая была одета в черный твидовый жакет с золотыми пуговицами, черную шелковую рубашку и кожаные брюки-клеш. Наряд она скомбинировала с черными туфлями и коричневой сумкой на золотистой цепочке.
Читайте также:
- Эффектные платья, объемный цветок и перья: стильные луки инфлюэнсерок на бранчей в Киеве
- Звезды на благотворительном бранче: Илона Гвоздева – в романтическом платье, Амадор Лопес – в пиджаке с бахромой
- Звезды на благотворительном бранче: Евгения Власова в фисташковом свитшоте, KHAYAT – в костюме-тройке
- Звезды на пресс-бранче: Надежда Матвеева в желтом кардигане, Юлия Кавчук из "Холостяка-12" – в черной мини-юбке