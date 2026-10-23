Романтика на вечер: 5 интересных фильмов о чувствах

5 интересных фильмов о чувствах / © Credits

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«Агентство разбитых сердец» (Die Liebeskümmerer)

Мария руководит агентством, которое помогает людям пережить расставание, но её работа меняется, когда журналист Карл приезжает, чтобы расследовать деятельность компании. Профессиональное противостояние героев постепенно осложняется личной симпатией.

«История любви в Копенгагене» (Sult)

Писательница Мия находит любовь в лице одинокого отца Эмиля, но их счастью предстоит испытание, когда они начинают планировать рождение общего ребенка. Пара сталкивается с трудностями при зачатии, поэтому они обращаются к репродуктивной медицине. Лечение и неопределенность ставят их отношения на испытание и заставляют пересмотреть планы на общее будущее.

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«Воспоминания о нём» (Reminders of Him)

Это эмоциональная романтическая драма о женщине по имени Кенна Роуэн, которая после шести лет заключения возвращается в город, где её до сих пор считают виновной в смерти возлюбленного. Героиня хочет наконец увидеть свою маленькую дочь, которая выросла без неё и почти ничего не знает о своей матери.

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«Всего одна ночь» (One Night Only)

Однажды Элли и Овен встречаются в Нью-Йорке при необычных обстоятельствах, и между ними сразу же проскакивает искра, но череда недоразумений и неожиданных отвлекающих факторов затрудняют их встречу, постоянно разводя их в разные стороны. Их встреча превращается в ночь неожиданных приключений и непредсказуемых поворотов.

«Гипотеза любви» (The Love Hypothesis)

Это экранизация популярного романа Али Хейзелвуд, рассказывающего о любви в университетской среде. По сюжету аспирантка Олив целует строгого профессора Адама Карлсена, чтобы убедить подругу, что у нее уже есть новые отношения. Впоследствии они договариваются притворяться парой, но постепенно граница в этих отношениях стирается.

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