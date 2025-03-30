С пикантным декольте и пышной юбкой: принцесса Александра в розовом платье приехала на Бал

Принцесса Александра Ганноверская / © Getty Images

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Младшая дочь принцессы Монако Каролины — Александра — присоединилась к семье на ежегодном Балу. Это 69-й Бал роз, собранные на котором средства отправят в Фонд княгини Грейс Келли, которая, собственно, и была учредительницей этого мероприятия в 50-х годах.

Этот Бал, впервые устроенный в 1954 году женой князя Монако Ренье III — Грейс Келли — теперь проводится ежегодно в марте в престижном «Звездном зале» концертно-развлекательного комплекса Sporting Monte-Carlo. В 1964 году по инициативе княгини Монако бал превратился в благотворительное мероприятие.

© Getty Images

Главенствуют на Балу князь Альбер II и его сестра принцесса Каролина.

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Дочь принцессы Каролины — принцесса Александра — приехала на Бал в нежно-розовом платье принцессы с откровенным вырезом на декольте и очень пышной юбкой. На бедрах платье было украшено розовыми цветами. 25-летняя девушка распустила волосы, сделала легкий макияж и дополнила образ драгоценным колье на шее.

Также на Балу присутствовала княгиня Шарлин — супруга ныне правящего князя Альбера II — единственного сына Грейс Келли.