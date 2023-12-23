Самая ожидаемая премьера года: в украинский прокат выйдет триллер "Феррари" с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус

Один из самых ожидаемых фильмов года появится в украинских кинотеатрах уже на следующей неделе.

В украинский прокат 28 декабря выйдет триллер о спорте "Феррари" от режиссера Майкла Манна. Фильм снят по мотивам книги журналиста и репортера Nascar на CBS Брока Йейтса "Энцо Феррари: человек и машина" 1991 года.

Роль легендарного итальянского основателя автопроизводителя Энцо Феррари сыграл невероятный Адам Драйвер, а его жену – очаровательная Пенелопа Крус. В ленте мы также увидим Шейлин Вудли, которая появится на экране в образе любовницы Ферарри – Лины Ларди, Патрика Демпси – Пьеро Таруффи, Джека О'Коннелла – Питер Коллинс.

Пенелопа Крус, Адам Драйвер и Шейлин Вудли / Фото: Associated Press

Патрик Демпси, Шейлин Вудли, Майкл Манн, Адам Драйвер, Пенелопа Крус и Габриэль Леоне / Фото: Associated Press

Композитор фильма выступил Дэниел Пембертон ("Агенты UNCLE", "8 подруг Оушена").

События фильма разворачиваются в 1957 году. Бывший автогонщик Энцо Феррари переживает кризис. Компания, которую он основал с супругой Лаурой, становится банкротом. И с этого момента брак супругов испытывается на прочность. Они теряют единственного сына и законного наследника, а после этого перед ними предстает испытание признания и принятия сына, рожденного Энцо вне брака.

Чтобы спасти семейный бизнес, Феррари решает рискнуть и поставить все на Mille Miglia – культовую гонку длиной 1000 миль Италией. Предыдущая гонка закончилась трагически. В автомобиля Ferrari взорвалась шина и он въехал в толпу зрителей, в результате чего погибли 11 человек. Обвинили в трагедии команду Ferrari.

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