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Самые популярные книги на фестивале "Книжкова країна" 2025 года
Четыре дня «Книжкова країна» прошли с рекордным количеством посетителей за три года существования фестиваля. Десятки тысяч ценителей литературы посетили ВДНХ в поисках лучших книг.
Подборку книг, получивших наибольшее количество новых читателей и читательниц на фестивале «Книжкова країна», советует SMM-менеджер и райтер издательства Vivat Марина Краснобока.
«Невеста» Али Гейзелвуд (Издательство Vivat)
Горячая и остросюжетная романтическая история, где отношения – инструмент влияния и власти, а любовь – неожиданная опасность. Мизери Ларк дочь лидера вампиров и надежный способ для примирения с кланом оборотней. Отец заставляет ее выйти замуж за Лоу Морленда — предводителя оборотней. И девушка соглашается, но не для того, чтобы достичь желаемого соглашения, а потому, что имеет на это собственную пользу для раскрытия большой тайны.
Динамический напряженный сюжет, остроумные шутки и пикантные сцены покорили сердца тысяч книголюбов. Книга дважды побила рекорд продаж издательства на нынешнем фестивале.
«Помощница злодея» Ханна Николь Мерер (Издательство Vivat)
Роман на рабочем месте не кажется чем-то необычным. Но стоит обратить внимание на саму работу, как сразу становится не по себе. Эви должна содержать отца и сестру, поэтому в отчаянии согласна на любые предложения. Ей случается поработать помощницей убийцы. В обязанности входит похищение людей, пытки, пытки, поджигания и убийства. Хорошая девочка быстро вовлекается в процесс, а еще одна причина ее увлечения — руководитель Злодей, дьявольски красивый и обольстительный. Она не может допустить его смерти, потому готова защищать любой ценой.
«За сеткой» Стефани Арчер (Издательство Vivat)
Хоккейная романтика стала новым топовым жанром среди книголюбов. История талантливой девушки Пиппи – бестселлер не только дней Книжной страны, но и с момента выхода книги. Пиппа мечтала быть певицей. Она пережила тяжелый разрыв и вынуждена пожертвовать амбициями ради обычного существования. Пиппа устраивается помощницей по хозяйству к известному и дерзкому хоккеисту Джейми и теперь вынуждена жить под одной крышей с бывшей школьной любовью. Есть риск, что лед между ними растает, и девушка снова окажется перед сложным выбором: чувство или карьера.
«Он» Сарин Бовен, Элль Кеннеди (Издательство «РМ»)
Еще одна хоккейная история, способная вызвать шквал эмоций. Одна ночь секса поставила под угрозу многолетнюю дружбу Джейми и Райана. Последний просто исчез бесследно, не оставив для парня никаких пояснений. Джейми воспринимает произошедшее как бессмысленную пари и пьяную глупость в лагере. Он готов извиниться перед другом на хоккейном турнире между колледжами, поэтому ждет этого события превыше всего. Но реальная встреча лицом к лицу может свести все намерения насмарку.
«Слово о доме „Слово“» Владимир Кулиш (Издательство «Вихола»)
Сто лет назад тоже длилась борьба за право быть украинцем, писать на украинском, сохранять национальное сознание. Борьба за жизнь с безжалостным террором. История харьковского дома писателей в форме буквы «С» стала известна и вновь актуальна. Выдающиеся имена 30-х годов прошлого века — это не только культурные фигуры, но прежде всего люди со своими характерами, предпочтениями, странностями и вкусами. Такими вспоминает сын драматурга Николая Кулиша. Такими их, наконец, можем узнать и мы. Подмогильный, Волновой, Йогансен и другие жители рокового дома предстают перед читателями в измерении живых будничных частных историй о них.
«Мои мысли о кино. Как перевести жизнь на сценарий» Антонио Лукич (Издательство «Stretovych»)
Фильмы Люксембург, Люксембург и Мои мысли тихие стали одними из самых кассовых в истории украинского кино. Совершенно неудивительно, что книга кинорежиссера и сценариста Антонио Лукича тоже приобрела бешеную популярность. 15 лет опыта и творческого пути представлены легко, непринужденно и доступно в формате художественного конспекта. Веселый рассказ о кино изнутри и сценарии с нуля. Прописывание диалогов и деталей сюжета, искусство подачи историй и поиск идей, перестановка слов в предложении десятками способов для желаемого эффекта и совсем другой взгляд на кино после прочтения. Эта книга – щедрое изложение секретов успешных работ без лишних поучений, с юмором и вкусом.
«Эссенциализм. Искусство определять приоритеты» Грег Маккеон (Издательство «Наш Формат»)
Делать много – получать мало. К сожалению, такая формула знакома многим в современном мире мультизадачности. Однако успеха достигают не те, кто может сделать все, а те, кто знают, что именно им нужно сделать сейчас. Книга, которая учит освобождать свое время и мысли от излишнего. Тащить ношу того, что не приносит результата бесполезно и бессмысленно. Эти силы и энергию можно направить в действительно приоритетные вещи. «Эссенциализм» поможет разобраться с собственными желаниями и целями. Наше время и без того слишком ограничено, чтобы позволять непроизводительным действиям воровать его.
«Песня, останавливающая реки» Энн Лян (Издательство «КСД»)
Во все времена величайшей силой, способной покорить даже самых жестоких правителей, была красота. Таинственная магия влияния красивого лица, ума и харизмы против безжалостности и власти — такая борьба ждет читателей и читательниц «Песни, останавливающей реки». Си Ши небесно красива, и это определяет ее дальнейшую судьбу. Именно она способна очаровать и убить жестокого правителя соседнего королевства. Девушка не имеет права на ошибку, ведь на кону не только ее жизнь, но и будущее двух народов. Как красота Си Ши призвана изменить историю, так и красота этой книги предназначена очаровать сердца книголюбов.