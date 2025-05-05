Самые популярные книги на фестивале "Книжкова країна" 2025 года

Самые популярные книги на фестивале "Книжкова країна" / © ТСН

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Подборку книг, получивших наибольшее количество новых читателей и читательниц на фестивале «Книжкова країна», советует SMM-менеджер и райтер издательства Vivat Марина Краснобока.

«Невеста» Али Гейзелвуд (Издательство Vivat)

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Горячая и остросюжетная романтическая история, где отношения – инструмент влияния и власти, а любовь – неожиданная опасность. Мизери Ларк дочь лидера вампиров и надежный способ для примирения с кланом оборотней. Отец заставляет ее выйти замуж за Лоу Морленда — предводителя оборотней. И девушка соглашается, но не для того, чтобы достичь желаемого соглашения, а потому, что имеет на это собственную пользу для раскрытия большой тайны.

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Динамический напряженный сюжет, остроумные шутки и пикантные сцены покорили сердца тысяч книголюбов. Книга дважды побила рекорд продаж издательства на нынешнем фестивале.

«Помощница злодея» Ханна Николь Мерер (Издательство Vivat)

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Роман на рабочем месте не кажется чем-то необычным. Но стоит обратить внимание на саму работу, как сразу становится не по себе. Эви должна содержать отца и сестру, поэтому в отчаянии согласна на любые предложения. Ей случается поработать помощницей убийцы. В обязанности входит похищение людей, пытки, пытки, поджигания и убийства. Хорошая девочка быстро вовлекается в процесс, а еще одна причина ее увлечения — руководитель Злодей, дьявольски красивый и обольстительный. Она не может допустить его смерти, потому готова защищать любой ценой.

«За сеткой» Стефани Арчер (Издательство Vivat)

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Хоккейная романтика стала новым топовым жанром среди книголюбов. История талантливой девушки Пиппи – бестселлер не только дней Книжной страны, но и с момента выхода книги. Пиппа мечтала быть певицей. Она пережила тяжелый разрыв и вынуждена пожертвовать амбициями ради обычного существования. Пиппа устраивается помощницей по хозяйству к известному и дерзкому хоккеисту Джейми и теперь вынуждена жить под одной крышей с бывшей школьной любовью. Есть риск, что лед между ними растает, и девушка снова окажется перед сложным выбором: чувство или карьера.

«Он» Сарин Бовен, Элль Кеннеди (Издательство «РМ»)

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Еще одна хоккейная история, способная вызвать шквал эмоций. Одна ночь секса поставила под угрозу многолетнюю дружбу Джейми и Райана. Последний просто исчез бесследно, не оставив для парня никаких пояснений. Джейми воспринимает произошедшее как бессмысленную пари и пьяную глупость в лагере. Он готов извиниться перед другом на хоккейном турнире между колледжами, поэтому ждет этого события превыше всего. Но реальная встреча лицом к лицу может свести все намерения насмарку.

«Слово о доме „Слово“» Владимир Кулиш (Издательство «Вихола»)

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Сто лет назад тоже длилась борьба за право быть украинцем, писать на украинском, сохранять национальное сознание. Борьба за жизнь с безжалостным террором. История харьковского дома писателей в форме буквы «С» стала известна и вновь актуальна. Выдающиеся имена 30-х годов прошлого века — это не только культурные фигуры, но прежде всего люди со своими характерами, предпочтениями, странностями и вкусами. Такими вспоминает сын драматурга Николая Кулиша. Такими их, наконец, можем узнать и мы. Подмогильный, Волновой, Йогансен и другие жители рокового дома предстают перед читателями в измерении живых будничных частных историй о них.

«Мои мысли о кино. Как перевести жизнь на сценарий» Антонио Лукич (Издательство «Stretovych»)

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Фильмы Люксембург, Люксембург и Мои мысли тихие стали одними из самых кассовых в истории украинского кино. Совершенно неудивительно, что книга кинорежиссера и сценариста Антонио Лукича тоже приобрела бешеную популярность. 15 лет опыта и творческого пути представлены легко, непринужденно и доступно в формате художественного конспекта. Веселый рассказ о кино изнутри и сценарии с нуля. Прописывание диалогов и деталей сюжета, искусство подачи историй и поиск идей, перестановка слов в предложении десятками способов для желаемого эффекта и совсем другой взгляд на кино после прочтения. Эта книга – щедрое изложение секретов успешных работ без лишних поучений, с юмором и вкусом.

«Эссенциализм. Искусство определять приоритеты» Грег Маккеон (Издательство «Наш Формат»)

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Делать много – получать мало. К сожалению, такая формула знакома многим в современном мире мультизадачности. Однако успеха достигают не те, кто может сделать все, а те, кто знают, что именно им нужно сделать сейчас. Книга, которая учит освобождать свое время и мысли от излишнего. Тащить ношу того, что не приносит результата бесполезно и бессмысленно. Эти силы и энергию можно направить в действительно приоритетные вещи. «Эссенциализм» поможет разобраться с собственными желаниями и целями. Наше время и без того слишком ограничено, чтобы позволять непроизводительным действиям воровать его.

«Песня, останавливающая реки» Энн Лян (Издательство «КСД»)

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Во все времена величайшей силой, способной покорить даже самых жестоких правителей, была красота. Таинственная магия влияния красивого лица, ума и харизмы против безжалостности и власти — такая борьба ждет читателей и читательниц «Песни, останавливающей реки». Си Ши небесно красива, и это определяет ее дальнейшую судьбу. Именно она способна очаровать и убить жестокого правителя соседнего королевства. Девушка не имеет права на ошибку, ведь на кону не только ее жизнь, но и будущее двух народов. Как красота Си Ши призвана изменить историю, так и красота этой книги предназначена очаровать сердца книголюбов.