Показала шпагат: Илона Гвоздева похвасталась растяжкой на премьере фильма

Хореограф и победительница "Танцев со звездами" продемонстрировала отличную гибкость.

Илона Гвоздева посетила премьерный показ фильма "Любовь, ложь и кровопролитие" с Кристен Стюарт в главной роли.

Хореограф пришла на мероприятие в стильном луке. На ней была сине-белая клетчатая рубашка и синие джинсы. Наряд она скомбинировала с бежевыми ботильонами на высоких каблуках.

Гвоздева собрала волосы в хвост, сделала макияж с акцентом на красной помаде и черный маникюр. Лук она завершила серебряными украшениями.

Илона Гвоздева/Фото Настя Теликова

Илона прямо на фотозоне продемонстрировала свою прекрасную растяжку. Перед фотографом она сделала вертикальный шпагат. Это выглядело очень эффектно.

Напомним, на ивенте также побывали Анна Добрыднева, Саломия Витвицкая, Lama и другие.

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