Шесть фильмов о любви, семейных отношениях и интересных приключениях

Шесть фильмов на вечер / © Credits

Реклама

«Париж-Манхеттен» (Paris-Manhattan) 2012 год

Романтическая комедия французского производства об Алисе — фармацевтке из Парижа, которая является страстной поклонницей режиссера Вуди Аллена. Она часто «советуется» с воображаемым образом режиссера относительно жизни и отношений. Героиня боится серьезных отношений и эмоциональной близости, пока не знакомится с Виктором — сдержанным, интеллигентным мужчиной, который постепенно разрушает ее защитные механизмы.

«Зависнуть в Палм-Спрингс» (Palm Springs) 2020 год

Эта романтическая фантастическая комедия рассказывает о Найлзе и Саре, которые оказываются во временной петле во время свадьбы в Палм-Спрингс. Они снова и снова проживают один и тот же день, постепенно переходя от цинизма и апатии к близости и взаимной ответственности. Однако однажды они попытаются найти выход из заколдованного круга, рискнув своими жизнями.

«Флора и сын» (Flora and Son) 2023 год

Это музыкальная история о Флоре — молодой матери из Дублина, которая пытается наладить отношения с проблемным подростком-сыном Максом, которого родила в 17 лет. Случайно найденная гитара становится инструментом сближения, а онлайн-занятия с американским музыкантом помогают Флоре снова почувствовать собственную ценность.

Реклама

«Поцелуй на счастье» (Just My Luck) 2006 год

Романтическая комедия об Эшли — девушке, которой всегда везет, и Джейке Хардинге — парне, которого постоянно преследуют неудачи. После случайного поцелуя их удача меняется местами: жизнь Эшли стремительно рушится, а Джейк неожиданно достигает успеха.

«Будь моим парнем на 5 минут» (Nick and Norah’s Infinite Playlist) 2008 год

История этого фильма разворачивается в течение одной ночи в Нью-Йорке. Ник и Нора — двое подростков, которых случайно сводит общее музыкальное пространство и поиск тайного концерта любимой группы. Чтобы избежать неловкой встречи с бывшей, Ник просит Нору притвориться его девушкой.

«Когда мужчина любит женщину» (When a Man Loves a Woman) 1994 год

Супруги Майкл и Элис Грин и на первый взгляд их брак кажется стабильным, но за ним скрывается алкогольная зависимость Элис. Когда женщина начинает путь выздоровления, динамика отношений кардинально меняется: Майкл вынужден переосмыслить свою роль, созависимость и границы поддержки.