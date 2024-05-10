Шоу под открытым небом: Тина Кароль выступит с концертом в Киеве

Выступление артистки состоится в столице в начале лета.

Тина Кароль 14 июня выступит с концертом под открытым небом в Osocor Residence.

Артистка исполнит песни из нового альбома "Троянди", в который вошли ранее выпущенные хиты и новые композиции, в том числе трек "Стерва".

Зрителей также ждет стильное шоу и настоящее наслаждение от красивого и мощного голоса Кароль.

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