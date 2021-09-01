Шпионы, художники, маги — 5 новых книг, которые стоит прочитать в сентябре

В этой подборке — шпионский детектив и психологический триллер, социальная драма и руководство по выживанию художников. Впрочем, невзирая на жанр, эти книги не разочаруют самого читателя, продержав внимание до последней страницы.

Сергей Дзюба, Артемий Кирсанов. Позывной Бандерас. Операция "Томос". — Х.: Фабула, 2021

[media type="photo "id="402833380"]

В этом шпионском романе снова действует капитан Антон Саенко, разведчик с позывным Бандерас, современный казак Мамай, который противостоит коварному и жестокому российском диверсанту манекена и его приспешникам. Но на этот раз он пытается спасти не только жизни людей, но и международный авторитет Украины, защитить историю, культурные и духовные ценности государства. Смертельно опасные приключения, чудотворные иконы, красавица-монашка...

[media type="relative "id="1843402"]

"Бандерас с Соломией помогли старцу подняться и сесть на скамейке. — Откройте иконы. Они под одеялом. Капитан отодвинул одеяло и их глазам открылись старинные реликвии. В центре лик Спаса сиял золотыми волосами, очерченный черным контуром на золотом фоне. По обе стороны Христа расположились также изображены по золоту иконы полуфигуры Божьей матери и Иоанна Предтечи с розовыми нимбами. Соломия опустилась на колени и стала молиться. Антон обратил внимание на небольшой предмет с камнем, завернутый в такое же одеяло. откинув ткань, увидел пистолет "ТТ" времен Второй мировой. "А старик не так уж и святой", — подумал контрразведчик. "С помощью доброго слова и пистолета можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом", — вспомнились слова Аль Капоне". Динамический и непредсказуемый сюжет этого детективного шпионского романа держать вас в напряжении до последней страницы. А замечательным бонусом станет то, что в этот раз книга предшествует фильма.

Уильям Дерезевиц. Смерть художника: Как творческие люди выживают во времена миллиардеров и технологических гигантов. — К.: Yakaboo Publishing, 2021

[media type="photo "id="402833383"]

Глубокое исследование известного писателя и критика, обладателя многих наград Уильяма Дерезевица — предупреждение о том, как цифровая экономика угрожает жизни и работе художников — музыкантов, писателей, художников. То есть тех, на ком держится наша духовность и наше общество. Есть две версии того, как живется в цифровую эпоху творческим людям. Первая происходит из Кремниевой долины. Согласно ей, зарабатывать творчеством еще никогда не было так легко. Если у тебя есть ноутбук — должен студию звукозаписи. Пользуешься айфоном — имеешь кинокамеру.

Другая версия принадлежит самим творческим людям. Да, они соглашаются, опубликовать можно все. Но кто за это заплатит? И нет, не каждый может быть художником. Так кто же здесь прав? Есть люди, которые действительно зарабатывают сегодня творчеством. Как им это удается? Уильям Дерезевиц, известный литературный критик и знаток современной культуры, готов ответить на эти вопросы. На основе интервью с творческими людьми из самых разных художественных направлений автор книдкы доказывает, что перед нашими глазами происходит эпохальная трансформация. В эпоху Ренессанса были мастера, в XIX веке — богема, в ХХ — профессионалы, а в цифровую эру появляется новая парадигма и она меняет все наши устоявшиеся представления о природе искусства и роль художника в обществе.

Томе Адейеми. Дети мести и добродетелей. — К.: Книголав, 2021

[media type="photo "id="402833386"]

Вторая книга из трилогии "Наследие Орьиши" известной нигерийско-американской писательницы — это захватывающая история о мире магов и злых правителей, о борьбе добра и зла, в которой немало отзывов и на проблемы современного мира. Орьиши была когда-то счастливой страной, в которой жило немало магов, которые помогали населению. И к власти пришел безжалостный король, который приказал убить всех колдунов. На этой земле исчезла магия, а народ потерял надежду на спасение. Но совсем юной колдунье Зейла удалось вернуть магию на землю Орьиши.

К сожалению, волшебные силы восстановились не только в прорицателей, они появились и в части дворян. Это означает, что в Зейла появилось больше сильных врагов, она отчаявшаяся и разбита. И перед ней важная миссия — защитить свой народ от жесткого контроля правящей монархии и помочь принцессе Амари отстоять право на престол. В Орьиши началась гражданская война, удастся колдунье Зейла найти силы и укрепить магов, чтобы победить злого короля и его команду? Автор книги — нигерийско-американская писательница и преподаватель литературного творчества. Окончила с отличием Гарвардский университет, где получила диплом по специальности "Американская литература". Изучала мифологию, религию и культуру Западной Африки в Сальвадоре (Бразилия). Сейчас занимается писательской деятельностью и ведет свой блог о литературном творчестве. Живет в Сан-Диего, Калифорния.

Евгения Кузнецова. Спросите Миечку. — Л.: Издательство Старого Льва, 2021

[media type="photo "id="402833389"]

"Я пыталась написать то, чего мне самой очень не хватает в кино и книгах — это медленный сценарий, где нет драм и трагедий, где люди живут обычной, будничной жизнью", — рассказывает автор этой книги. Поэтому написана в жанре магического реализма, эта история — о двух сестрах, которые решают поставить жизнь на паузу и спрятаться на несколько летних месяцев от проблем в избушке своей бабушки. Но лето время не останавливает: на пороге дома появляются люди из бывшего, настоящего и будущего жизни.

[media type="relative "id="1830733"]

Все в этом доме — и сами сестры, и бабушка, и индийская кузина, и растерянная мама, и даже рыжий кот без имени — на пороге перемен. Впрочем, начиналось все так идиллически. "Миечка и Лиличка взялись после завтрака мыть весь дом. Ведь даже рай требует, чтобы в нем поддерживали чистоту. Их мама в этом раю бывала нечасто, потому бабушкину речь знала подробнее, чем дочери, и все детство играла с щебнем, досками, гвоздями и строительным песком. Молодая Теодора бегала между кучами камней и искала среди них детей, куда расползались.

"Ты даже не думай здесь оставаться, потому что всю жизнь четвереньках простоишь", — говорила она своей дочери Марии, которая радушно в пятнадцать с половиной лет поехала учиться и больше в родительский дом не обратилась. Однако ее обоих внучек, уже после первого лета в раю, тянуло сюда так, что они были готовы готовить сами и стирать сами, лишь бы оказаться в малиновых кустах".

Татьяна Цой. Мне все равно, что люди скажут. Сестры. — К.: Белка, 2021

[media type="photo "id="402833392"]

История, рассказанная в этом романе, такая глубокая, чистая и одновременно драматургически напряженная, что держать внимание читателя с первой до последней страницы. А уже в самом повествовании — три поколения женщин, изуродованные оккупациями и войнами судьбы, преданная доверие и нелегкий выбор между любовью, осуждением общества, страхом ошибок, службы, штампом... Но в этом, несмотря на всем понятную "правду жизни" — любовь к родной земле, садам, к тем немногочисленным романтикам, которые рождаются и в селе, и в городе; умеют любить; которым любви осложняет жизнь и судьбу, но также дарит радость, за которую стоило страдать и бороться с обстоятельствами.

"Летний рассвет уже стремительно перетекал в жаркий день, когда Люся спохватилась и слегка разжал крепкие объятия Андрея. Птички расчирикались прямо у них над головами, словно дразнили: "А мы все видели и о том можем всем рассказать!". Андрей открыл глаза. — я даже мечтать не смел, что ты меня простишь, и полон радости из-за твоего благородства, — шептал, не отпуская от себя. — Все время я очень раскаивался и проклинал себя, что сделал такой беды, и у меня не хватало духу подойти к тебе и объяснить, как так случилось, что я женился. Понимал, что не будешь даже слушать. Вполне осознаю, какую низость совершил в отношении тебя, как глубоко изранил тебя, какую причинил боль. Буду искупить свою вину столько, сколько нужно, чтобы ты забыла о нанесенной обиде, простила мне. — Но мы с тобой такие несчастные, что я больше не уверена, стоит ли нам быть вместе, — тоскливо сказала Люся. — я уже простила".

Читайте также: История непокоренных: 5 книг о тех, кто приближал нашу Независимость

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку