Сильные истории: 5 книг о вдохновляющих женщинах

Вместе с национальной книжной платформой Yakaboo мы предлагаем подборку из пяти книг о сильных женщинах.

Ольга Кари "Жизнь посреди жизни"

Каждая из нас сейчас – героиня особой истории. Иногда драматической, иногда лирической, но все они о сильных женщинах. Дневник киевлянки в начале войны позволит вам осознать свою уникальную и одновременно так связанную с другими историю. Понять важные вещи о себе и других женщинах: на наших плечах столько всего держится, и мы обязательно со всем справимся. И когда-нибудь с полуслова будем понимать друг друга, помня о сиренах и комендантском часе, о страхах, о переосмыслении приоритетов, о невероятной прочности одних и неожиданной хрупкости других отношений. Книга о том, как отыскать свет в самое темное время и не потерять веру в то, что обязательно наступит "после".

Делия Оуэнс "Там, где поют раки"

Кайя — отшельник, девушка, которая почти все время проводит на диких лугах побережья, наблюдает за природой, скрывается от отношений, как те раки, о которых она все знает. Из близких у нее есть только отец, совсем не интересующийся ни ее жизнью, ни ее чувствами. Люди считают ее чудачкой, к тому же потенциально опасной. Поэтому, когда она наконец-то решается на личную жизнь и это ее решение приводит к таинственному убийству местного юноши, весь городок обвиняет именно ее. Но Кайя не привыкла сдаваться. Одна против всех, она будет бороться за себя и свою правду. Прекрасная экранизация романа вышла в прошлом году, но книга – отдельное удовольствие.

Мадлен Миллер "Цирцея"

Книга-победитель Goodreads Choice Award

Цирцея – могущественная волшебница из древнегреческих мифов об Одиссее. О ней мы помним, как безжалостно она превращала мужчин в животных. Или это ей нравилось? И как должна чувствовать себя равная богам колдунья, заброшенная Зевсом на безлюдный островок? Смелая фантазия о женщине, которая завоевывает себе место в мире мужчин. Манипуляции, волшебство, гнев, подвох и судьбы, которые колдунья переворачивает вверх дном: Дедал с Икаром, Минотавр, Медея и тот же Улисс. Но в конце концов Цирцея понимает, что нужно определяться: принадлежать к миру богов, как положено по праву рождения, или к миру людей, которых она полюбила всем сердцем.

Сильвия Морено-Гарсия "Мексиканская готика. Имение мрака"

Сильные женщины не только спасают своих родных от грозных проклятий, но и решительно выступают против всего экзотического мексиканского потустороннего мира. Непревзойденный готический роман о юной Ноэме, отправляющейся на помощь кузине — в Доме-на-Горе, где поселились молодожены, происходит что-то страшное. Речь идет о мести духов за жажду и кровожадность предыдущих поколений состоятельного семейства. Попав в зловещий дом, Ноэми чувствует, как что-то пытается завладеть ее сознанием. Она будет отчаянно противостоять ужасам в попытке положить им конец. Однако она и не будет догадываться, что тот, кто однажды перешагнул порог дома, уже никогда не покидает его.

Кларисса Пинкола Эстес "Бегущие с волками женщины. Архетип Дикой женщины в мифах и легендах"

Уже четверть века эта поэтическая философская книга о приключении женского преобразования является бестселлером во всем мире. Что общего у женщин и волков? Вопрос кажется довольно странным только на первый взгляд, ведь и волки, и женщины обладают острыми ощущениями, любят игры и азарт, глубоко преданные, любознательные. А еще выносливые и сильные. Все это правда, если речь идет только о "диких женщинах", освобожденных от условностей и социальных ожиданий. о тех, кто имеет смелость возвратиться к своей природе. Эстес раскрывает этот архетип Дикой женщины, расшифровывает древние легенды и давно известные детские сказки, а также объясняет его на примерах своей психоаналитической практики. Читайте и находите в невероятных историях путь в храм своей души.

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