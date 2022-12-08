Смерть Елизаветы II и возвращение княгини Шарлин: самые знаковые королевские события 2022 года

Уходящий 2022 год для монарших особ выдался насыщенным на события. Особенно это касается членов британской королевской семьи, ведь именно в этом году завершилась эпоха царствования королевы Елизаветы II.

Платиновый юбилей королевы Елизаветы II

Чарльз и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Королева Великобритании Елизавета II отпраздновала в этом году свое 70-летнее правление. Празднества состоялись в начале июня в Лондоне, а британцы в связи с этим получили несколько дополнительных выходных. Сама монарх посетила не все мероприятия, посвященные ее долгому правлению, но дважды выходила к публике на балкон Букингемского дворца. Многие тогда предполагали, что этот выход Елизаветы в зеленом пальто и шляпе станет последним ее появлением на балконе за все годы пребывания на троне. Так и произошло, больше мы монарха во дворце не видели.

Смерть королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

8 сентября 2022 года Букингемский дворец официально сообщил, что королева Елизавета II мирно скончалась в Балморале, в Шотландии. Ничто не предвещало столь внезапной кончины Ее Величества, ведь за два дня до этого королева с улыбкой на лице приветствовала в Балморале своего 15-го премьер-министра Лиз Трасс.

Королева Елизавета II и Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Было видно, что королева еще больше похудела, а на ее руках поклонники заметили темные пятна. Однако она улыбалась и, казалось, была в приподнятом настроении. Тревожные новости начали появляться в прессе днем 8 сентября, когда ближайшие родственники монарха начали по одному съезжаться в Балморал. Позже Лиз Трасс на заседание парламента передали загадочную записку, в ней, похоже, и была новость о кончине королевы. Ближе к вечеру дворец сообщил, что Ее Величество мирно скончалась в кругу близких. А позже стало известно, что рядом с ней в момент смерти была только ее единственная дочь - принцесса Анна. Ни Чарльз, ни Уильям, ни Гарри, который в те дни как раз пребывал в Британии, не успели попрощаться с королевой. В конце сентября Национальный архив Шотландии опубликовал официальный документ, в котором была названа причина смерти 96-летней королевы – старость. Однако спустя еще два месяца биограф королевы Джайлс Брандрет написал в своей книге, что Елизавета II умерла после борьбы с раком костного мозга.

Восшествие на трон короля Чарльза III

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

В день смерти своей матери-королевы ее старший сын Чарльз стал новым королем Великобритании. Он выбрал себе тронное имя Чарльз III, а его коронация состоится 6 мая 2023 года. Официальное провозглашение Чарльза монархом состоялось 10 сентября во время исторической церемонии в тронном зале лондонского Сент-Джеймского дворца перед Советом престолонаследия, в который входят высокопоставленные парламентарии и госслужащие.

Свою первую речь к нации король произнес из Букингемского дворца. Он говорил о дани уважения его покойной матери, а также новых титулах для жены Камиллы и его детей и внуков.

Согласно воле Елизаветы II, супруга Чарльза - Камилла - в день его восшествия на престол получила титул королевы-консорта. Этот титул Камилле присвоила еще при жизни королева Елизавета II, случилось это в феврале 2022 года, с пометкой, что пользоваться титулом Камилла сможет тогда, когда ее муж станет королем. То есть с 8 сентября 2022 года. Короноваться Камилла будет вместе с мужем – 6 мая.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

И хотя астрологи предрекают королю Чарльзу III не слишком долгое правление (что неудивительно, ведь ему уже 74 года), Его Величество король начал свое правление с модернизации монархии. Речь шла о проведении реформы, которая попытается четко определить положение работающих и неработающих членов королевской семьи. Также король стремится предпринять соответствующие шаги, чтобы как можно скорее изменить закон, чтобы его супруга Камилла, брат принц Эдвард и супруга брата Софи, а также сестра принцесса Анна и наследный принц Уильям могли занимать должности государственных советников и исполнять обязанности короля в его отсутствие, что было бы логично, ведь все они продолжают работать на корону. Словом, планы у Чарльза наполеоновские, посмотрим, что из этого выйдет.

Новые титулы у Кейт и Уильяма

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Со дня восшествия на трон короля Чарльза его старший сын принц Уильям и его жена Кэтрин получили новые титулы и стали принцем и принцессой Уэльскими. В своей официальной речи король Чарльз III объявил, что передает титул принца Уэльского, который носил большую часть своей жизни, старшему сыну Уильяму. Титулы герцога и герцогини Кембриджских и Корнуольских у пары тоже остались, но носят они самый высший титул – Уэльских.

Король Чарльз III и принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Титул – это не только красивая приставка к имени, но и наследование огромного количества земли и других активов. Согласно различным источникам, в настоящее время Уильяму и Кейт принадлежит около 128 000 акров земли в 20 графствах Англии и Уэльса, часть которых включает национальный парк Дартмур. А значит, и финансовое состояние Кейт и Уильяма стремительно увеличилось после смерти Елизаветы II. Трое детей пары также теперь носят титул Уэльских – принц Джордж Уэльский, принцесса Шарлотта Уэльская и принц Луи Уэльский.

Принц Эндрю окончательно отстранен от дел

Король Чарльз III и принц Эндрю / Фото: Associated Press

После кончины королевы Елизаветы II дела у ее любимого сына Эндрю, герцога Йоркского пошли не очень. Из-за сексуального скандала, после которого последовало судебное разбирательство, у принца не было никаких шансов вернуться к исполнению королевских обязанностей. Говорят, Эндрю надеялся на благосклонность матери, но после восшествия на трон старшего брата стало ясно, что дела плохи. Король Чарльз уже объявил своему брату, что пути обратно в "фирму" у него нет. И подданные монарха хвалят за такое твердое решение.

Герцог Йоркский отошел от общественной жизни три года назад и с тех пор старался держаться в тени, особенно после того, как на него подали в суд за сексуальные отношения с несовершеннолетней. В 2022 году адвокаты герцога достигли внесудебного урегулирования вопроса с обвиняющей стороной - Вирджинией Джуффре, и принц Эндрю вел переговоры со своей матерью королевой Елизаветой II о возможности вернуться к работе. А за несколько дней до смерти Елизаветы Чарльз встречался с Эндрю в Балморале. Во время встречи обсуждали перспективы герцога Йоркского, и тогда еще будущий король дал ему понять, что нет никаких вариантов и Эндрю следует это принять. Принял ли Эндрю, не известно, но выбора у него особо нет.

Меган и Гарри показали дочь, выпустили фильм и книгу Гарри

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Герцог и герцогиня Сассекские, хоть и живут за океаном, не дают о себе забыть. В этом году они несколько раз прилетали в Великобританию. В частности, побывали на праздновании юбилея королевы Елизаветы II, который как раз выпал на первый день рождения их дочери Лилибет, названной в честь королевы. В связи с этим даже был опубликован первый официальный портрет девочки.

Также пара оказалась в Британии в день смерти королевы Елизаветы II, и следующие десять дней они провели там, посещая некоторые мероприятия, предшествовавшие похоронам монарха.

Однако несмотря на то, что с семьей они более-менее держат связь, поливать грязью своих родственников не стесняются. Меган в этом году запустила подкаст "Архетипы", где часто вспоминает свою жизнь в королевской семье, рассказывая те или иные неприглядные подробности. 8 декабря на Netflix выйдет первые три эпизода фильма о паре, который называется "Гарри и Меган", и, судя по трейлеру, там будет много слез и пикантных моментов их личной истории. Также 10 января мир увидят мемуары принца Гарри, в которых он расскажет историю своей жизни в королевской семье.

Сассекские давно не получают финансирование от короля Чарльза, так что крутятся как могут, и, уверены, продолжат в таком же духе.

Возвращение княгини Шарлин

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

В марте 2022 года княгиня Монако Шарлин впервые появилась на публике после длительного пребывания в клинике на лечении. Находилась Шарлин в Швейцарии, а подробностями диагноза дворец не делился. Мать двоих детей была госпитализирована в частную швейцарскую клинику в конце ноября 2021 года, через несколько дней после ее возвращения в Монако после 10-месячного пребывания в родной Южной Африке.

Уже в апреле Шарлин с мужем Альбером и детьми начала выходить в свет. Ходили слухи, что возвращение Шарлин к исполнению своих королевских обязанностей произошло не просто так. Во французских СМИ появилась информация о том, что княгиня буквально вынудила своего мужа подписать с ней контракт, согласно которому она будет выполнять свои королевские обязанности и получать за это приличное вознаграждение. Князь Монако Альбер II подписал "сверхконфиденциальный контракт" о выплате своей жене Шарлин более 10 миллионов фунтов стерлингов в год за выполнение ее королевских обязанностей.

Правда ли это или выдумки французской прессы, не известно. Но, надо отметить, за период с апреля по декабрь Шарлин смиренно выходила в свет вместе с мужем и детьми, а иногда и в одиночестве, и стала выглядеть заметно лучше, чем раньше.

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