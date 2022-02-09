Согреваемся киночувствами в феврале: подборка романтических фильмов ко Дню всех влюбленных

Невозможно остаться безучастными к историям о чувствах, которые пьянят сердца и напоминают о самых волнующих моментах жизни.

В преддверии чувственного праздника февраля – Дня всех влюбленных, редакция ТСН.ua вместе с платформой онлайн-телевидения Киевстар ТВ, партнерским проектом группы 1+1 media и компании Киевстар подготовили подборку романтических кинолент, которые убедят, что любовь действительно существует, как и множество способов выразить свои чувства.

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После

Это история о том, как случайная встреча может перевернуть привычный мир двух людей. Она – старательная студентка и образцовая дочь, а он – привлекательный бунтарь со сложным прошлым. Живя в параллельных вселенных, они вряд ли даже посмотрели бы друг на друга. Суровая реальность приготовила паре немало сюрпризов, последствия которых им придется понять несколько позже. А пока мир принадлежит двум влюбленным и никому больше.

Свидание в Нью-Йорке

Фильм напоминает, что в жизни всегда место случайностям и совпадениям. Близкие друзья Венди и Майкл молоды и амбициозны, но в личной жизни терпят сплошные поражения. В вечных попытках найти постоянного партнера парень и девушка терпели крах. Идеалы и надежды их разрушали те, кому они доверились. Поэтому после неудачных свиданий друзья решили заключить между собой договор о свободных отношениях. Подобные правила не оставляют шансов чувствам, но разум часто не может справиться с велением сердца. Паре придется узнать, что это не по силам даже тем, кто навсегда отказался верить в любовь.

Спеши любить

В сюжете романтической мелодрамы фигурирует парень по имени Лендон Картер, самый популярный старшеклассник в школе, и Джейми Салливан, обычная и невзрачная девушка, у которой мысли только об учебе. После очередной проделки Лендона заставляют участвовать в постановке школьной пьесы. Чтобы сыграть свою роль, парню понадобится помощь Джейми, любезно соглашающаяся на это. Узнав друг друга лучше, между молодыми людьми вспыхивают чувства. Но, сколько времени будут продолжаться эти отношения, неизвестно, ведь Джейми хранит о себе некоторую тайну.

Гордость и предубеждение

У небогатого дворянина мистера Беннета пять дочерей – Джейн, Элизабет, Мэри, Китти и Лидия, которых нужно выдать замуж. Их мать, миссис Беннет, всеми силами пытается подыскать достойных кандидатов для своих девочек. Шанс выпадает, когда рядом с их домом поселяется богатый холостяк мистер Бингли. На одном из бальных приемов женщина представляет дочерей новому соседу и его другу – мистеру Дарси. Однако если мистер Бингли очаровал своим добродушием, то другой – мистер Дарси - у Элизабет вызывал обратные чувства. Однако противостояние между ними, так быстро разгоревшееся, начинает уверенно угасать, а вместо чувства враждебности – вспыхивает настоящая любовь.

Параллельные миры

Они влюбились несмотря на то, что принадлежат к двум разным мирам. Против их союза выступает не только общество, но и гравитация их родных планет. Адам – отчаянный парень из параллельной вселенной. Он едва сводит концы с концами, но волю к жизни и надежду на светлое будущее в нем поддерживают мысли об Эдене, которую он давно случайно встретил. Девушка живет в совершенно ином мире, расположенном так близко и одновременно столь же недостижимо. Юноша полон решимости отыскать свою любимую, но вряд ли его может что-то остановить.

Один день

Ежегодно 15 июля Эмма Морли и Декстер Мэйхью делают все возможное, чтобы встретиться. Эта традиция родилась после случайной ночи, когда юные выпускники Эдинбургского университета поняли, что, хотя они друг другу и не подходят, дружеские отношения вполне устроят обоих. Кто бы мог подумать, что банальная фраза "давай останемся друзьями", которая обычно ничего не стоит, трансформируется в привязанность, сильнее страсти.

Ундина

История всепоглощающей любви на грани жизни и смерти – это классический романтический сюжет на фоне современной столицы Германии. Красавица Ундина работает экскурсоводом и знает все об архитектуре Восточного и Западного Берлина. Ее рассказами заслушиваются посетители выставки, в частности, внезапно увлекают сердце мечтателя Кристофа. Знакомство молодых людей мистическим образом сближает их. Но у Ундины есть тайна из прошлого, мучающая девушку – роман с человеком, который предал и заставил почувствовать на себе древнее проклятие…

С любовью, Рози

Рози и Алекс были лучшими друзьями с детства и после окончания школы собираются вместе продолжить учебу в университете. Внезапно в их судьбах происходит резкий поворот. Алекс вынужден с семьей переехать в Дублин, а Рози узнает, что забеременела от другого парня. Пути лучших друзей расходятся, но во времена жизненных затруднений они продолжают искать поддержки друг у друга. Несмотря на то, что обстоятельства разлучили героев, Розе и Алекс спустя годы продолжают помнить о том чувстве, которое объединило его в юности.

Ромео и Джульетта

Один из популярных режиссерских взглядов на известную трагедию Шекспира с юным Леонардо Ди Каприо в главной роли. Действия художественного фильма разворачиваются в эпоху Раннего Возрождения в итальянском городе Верона. Два знатных семейства – Монтекки и Капулетти – ведут вражду между собой долгие годы. Юный Ромео Монтекки страдает от безответной любви к неприступной девушке Розалине. В это же время в доме Капулетти начинается пышный бал в честь помолвки юной Джульетты с графом Парисом. Там парень встречает девушку неземной красоты и забывает обо всех своих прежних страданиях. Ромео и Джульетта влюбляются друг в друга, но принадлежат к двум враждующим семьям. Горячие сердца не остановить, и это приводит к ужасной трагедии.

Если я останусь

Драматическая кинолента является экранизацией одноименного романа американской писательницы Гейл Форман. В центре сюжета — юная, талантливая старшеклассница Мия, которая больше всего в мире мечтает поступить в музыкальную консерваторию "Джулиард". Как и все девочки своего возраста, она влюблена в популярного в школе рокера Адама, группа которого уже дает концерты в городе. К сожалению, автокатастрофа уносит жизни родителей и брата девочки. Сама Мия оказывается в больнице в состоянии комы. Ее душа должна сделать серьезный выбор – продолжить жить без родных людей и воплотить свои мечты или умереть, чтобы быть вместе с семьей.

Дневник Роуз

В больнице для людей с ментальными расстройствами лежит пациентка, история которой очень напоминает легенду. Розанна Макналти находится в реабилитационном центре уже настолько долго, что никто не помнит, как она здесь очутилась. Молодой врач Грин приезжает разобраться с ее диагнозом и случайно находит дневник девушки, постепенно раскрывает перед ним свою судьбу. Много лет назад она жила в маленьком ирландском городке, где все безоговорочно соблюдали строгие католические правила. Познакомившись с британским летчиком, Розанна обрела свое счастье, но нажила врага в лице местного священника. Чем больше врач общается с пациенткой, тем ближе он оказывается к неожиданному открытию.

Три метра над уровнем неба

Они принадлежат к совершенно разным мирам, но, когда скромная девушка встречает отчаянного парня, любовь между противоположностями неизбежна. Аче обвиняют в жестоком избиении человека, приговаривая к полутора годам лишения свободы, но отпускают под залог. Теперь жизнь парня висит на волоске – одно неверное решение – и он окажется за решеткой. Случайная встреча с милой Баби заставляет его рисковать своей свободой. Или желает завоевать сердце девушки, но это не так просто — она из богатой семьи, и привычные методы на нее не действуют… Но можно ли растопить этот холод?

Вечность между нами

В центре сюжета – Райли и Крис, без памяти влюбленные друг в друга. Девушка хочет заниматься творчеством, но ее родители-юристы считают, что она должна пойти по их пути и получить серьезное фундаментальное образование. Крис действительно ценит любимую и ее мечты, и его поддержка позволяет Райли почувствовать себя нужной этому миру. После трагической гибели парня она чувствует себя по-настоящему опустошенной и одинокой. Через некоторое время Райли находит способ видеться с духом Криса, застрявшим в пространстве между жизнью и смертью. Но встречи с ним не исцеляют, а только больше разбивают сердце. Сможет ли она понять, что ей нужно двигаться дальше и отпустить того, кто ей так дорог?

Свадебный переполох

Мэри Фиоре — организатор свадебных церемоний, которая живет и вдохновляется своей работой, но для личной жизни времени совсем не остается. Вдруг в ее жизни появляется случайный незнакомец, привлекательный врач Стив, спасающий девушку во время незначительной аварии. Вскоре девушка понимает, что у нее вспыхивают чувства, но, к сожалению, не все так просто, как казалось. Он обручен и уже готовится к пышной свадьбе. Но какое разочарование ждет Мэри, когда она узнает, что Стив – жених ее клиентки. Сможет ли девушка пожертвовать своим счастьем ради сохранения репутации?

Дорогой Джон



Джон Тайри и Саванна Лин Кертис познакомились на пляже города Уилмингтона, куда парень ненадолго приехал домой со службы. Молодые люди провели вместе две недели, которые закончились признанием в горячей любви и обещанием писать друг другу письма, пока главный герой будет находиться в армии. Саванна тяжело переживать такую длинную разлуку, но Джон по-прежнему получает романтические тексты от любимой. И вот однажды она признается, что совсем скоро выйдет замуж за другого. Как поступит юноша в такой сложной ситуации и удастся ли влюбленным сохранить свою любовь?

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