Спас военный: Надежда Матвеева растрогала историей о собаке, которую оставили в лесу

Надежда Матвеева растрогала историей спасения собаки Люси, которую она рассказала на благотворительном бранче от фонда "Рожденные побеждать" и глянцевого журнала GLORY в столичном ресторане Avalon.

Надежда Матвеева/Фото Александр Рыбка

У телеведущей уже есть домашний любимец, поэтому брать еще собаку она не планировала. Но сердце Надежды растаяло, когда она увидела беззащитную собаку в одной из ветеринарных клиник и узнала о ее истории. Животное все в ранах оставили в лесу во время войны умирать, но украинский военный нашел и спас Люси. Он попросил найти для четырехлапого друга любящую семью.

Надежда Матвеева/Фото Александр Рыбка

Поэтому Матвеева решила взять собаку на передержку и найти ей семью.

"Мы учили Люси правилам жизни в семье, социализировали и очень много гуляли. Все это время я искала для Люси семью. Сначала была полная тишина, но потом Люся получила три предложения из трех разных стран. Сейчас ее ждет прекрасная семья, а мы пока готовим документы, воспитываем и верим, что с Люсей все будет хорошо", — поделилась Надежда.

Надежда Матвеева/Фото Марина Лисовская

Во время бранча Люси чувствовала себя хедлайнером события: она дружелюбно вела себя на импровизированной сцене и с удовольствием позировала на камеры.

Люси/Фото Марина Лисовская

Кроме Надежды Матвеевой, на благотворительном бранче-нетворкинге собралось немало украинок, которые помогают спасать домашних животных не словом, а делом. Целью мероприятия был сбор средств на корм для собак из приюта "Дом хвостов", которым руководит зооволонтер Анастасия Тихая. Именно она вывозила сотни заброшенных животных из Ирпеня в начале полномасштабного вторжения, большинство из которых были в тяжелом состоянии.

"Вот уже два года мы активно помогаем военным на фронте, их семьям, а также животным, которые в результате войны остались на улице. На этот раз мы собирали средства на питание животных. И нам удалось собрать 43 782 гривен", — сказала главный редактор вышеупомянутого журнала и волонтер Лала Цукерман.

Лала Цукерман/Фото Александр Рыбка

Бранч также посетили победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева, телеведущая и актриса Светлана Вольнова, инфлюэнсер и звезда проекта "МастерШеф" Юлия Шолудько, финалистка "Битвы экстрасенсов" Ярослава Федорова, актриса Елена Олейникова и другие.

Илона Гвоздева/Фото Александр Рыбка

Светлана Вольнова/Фото Марина Лисовская

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