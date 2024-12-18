Спустя 30 лет после мультфильма: в Киеве состоялась долгожданная премьера фильма "Муфаса: Король лев"

В Киеве, в кинотеатре "Мультиплекс" (ТРЦ Respublika), прошла долгожданная премьера анимационного фильма "Муфаса: Король Лев" от студии Disney.

Это приквел римейка "Короля Льва", вышедшего в свет в 2019 году. Снят он с помощью компьютерной графики.

По сюжету мудрый мандрил Рафики рассказывает дочери Симбы и Налы – Киаре – историю о ее деде Муфасе, о том, как он получил власть.

Это проникновенная история о львенке Муфасе, которого наводнение разлучило с родителями. Из водоема его спасает чуткий львенок Така, который является наследником королевского рода. Эта встреча становится началом их дружбы и братства. Впоследствии они вынуждены отправиться в путешествие, наполненное опасностью, которое станет настоящим испытанием их дружбы.

По словам режиссера Барри Дженкинса в "Короле Льве", когда Муфаса смотрит в небо и видит всех великих королей, создается впечатление, что все они просто родились великими. Однако режиссер стремился показать, что Муфаса не был идеальным с самого начала. Он не получил от рождения права и привилегии. Но вера и удача дали ему шанс на новую семью, где он учился и нашел свое место.

Как и в фильме "Король Лев", Муфасу озвучил Аарон Пьер. Еще в ленте звучат голоса Мадса Миккельсена (лидер прайда лев Кирос), Дональда Гловера (Симба), Бейонсе (Нала) и ее дочери Блю Айви (Киара), а также Сета Рогена и Билли Айкнера (Пумба и Тимон)

В украинском дубляже приняли участие: Муфаса – Максим Самчик, Така – Вячеслав Хостикоев, Рафики – Вячеслав Глушенко, Сараби – Мария Корогодская, Кирос – Александр Форманчук, молодой Рафики – Дмитрий Рассказов (Тварковский), Така (юный) – Никита Новак, Муфаса (юный) – Даниил Остапчук, Пумба – Назар Заднепровский, Тимон – Павел Скороходько, Зазу – Вячеслав Довженко и другие.

О персонажах фильма:

Муфаса – центральный персонаж ленты. Мы видим его еще совсем маленьким львенком, который одолевает тяжелые испытания. Однако даже при таких обстоятельствах он уже проявляет черты будущего короля – уверенность, отвагу и готовность заботиться о других. Величественный лев не только развивается как лидер, но и находит настоящее братство в своем друге – другом львенке, по имени Така. Вместе они отправляются в судьбоносное путешествие.

Така – лев из почтенного королевского рода. Еще львенком он стремится позаботиться о каждом, кто в этом нуждается. Особенно об одиноком львенке Муфаса, попавшему во внезапное наводнение. Между ними возникает тесная братская связь, и их увлекательное приключение открывает истинные лица обоих львов.

Сараби, будущая королева, уверенная в себе и отважная, тоже становится важным персонажем в фильме. Будучи молодой, она понесла потери из-за нападения стаи львов-отступников. Она вполне способна позаботиться о себе, но также осознает, что объединившись с другими львами – она станет сильнее.

Рафики, мудрый шаман-примат, становящийся советником Муфасы, приносит с собой не только богатый опыт, но и необычный взгляд на мир. Именно он делится с Киарой, дочерью Симбы, историей невероятного подъема своего короля. Хотя Симба и Нала не могут быть сейчас с Киарой, они оставили ее в надежных руках.

Тимон и Пумба – двое рассудительных и остроумных друзей Симбы. Они являются неотъемлемой частью королевства и придают рассказы легкости и юмора. Благодаря их присутствию даже в самые строгие моменты история не теряет ноток веселья.

Кирос – злой лидер изгнанников, ставящий перед собой цель захватить трон и стать единственным правителем саванны. Его планы обещают стать серьезной угрозой для будущего Муфасы и его королевства.

Важной частью фильма является фигура Симбы, который уже стал королем, а также его родные – Нала и Киара. Однако, в их семье возникает проблема: Нала исчезает, и Симба отправляется на ее поиски, оставляя Киару на попечении своих верных помощников с одной безнадежной просьбой – никаких историй.

В украинский прокат фильм "Муфаса: Король Лев" выйдет 19 декабря.

Оригинальный мультфильм "Король Лев" от Disney вышел в 1994 году, а 25 лет спустя состоялся релиз римейка с компьютерной графикой. Он собрал в прокате более $1,6 млрд при бюджете $250 млн – лента вошла в топ-3 фильма с рейтингом PG-13 по сборам в истории кино.

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