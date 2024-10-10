Станьте лучшей версией себя: 5 фильмов об экспериментах с внешностью, которые закончились трагедией

По случаю выхода в украинский прокат фильма из Деми Мур в главной роли, предлагаем вам подборку фильмов о внешности.

Сегодня, 10 октября, в украинских кинотеатрах стартует прокат сенсации Каннского кинофестиваля — сатирического хоррор-триллера "Субстанция" с легендарной Деми Мур в главной роли. Для актрисы, кстати, эта лента стала громким камбэком на большие экраны.

"Субстанция" получила приз Канн за лучший сценарий, а также восторженные отзывы мировой прессы. Сама же режиссер фильма Коралли Фаржа свою работу считает местью за женское тело и его восприятие в обществе.

По сюжету обладательница премии "Оскар" Элизабет Спаркл (Деми Мур) из-за своего возраста сначала теряет расположение продюсеров и прекращает сниматься в большом кино. Впоследствии ее просят покинуть даже фитнес-шоу, в котором она преподавала женщинам аэробику. А все потому, что продюсер решает найти младшую замену. И тогда в жизни Элизабет появляется "Субстанция" – загадочный препарат для репликации клеток, создающий лучшую версию человека. Так рождается прекрасная Сью (Маргарет Кволли): младше, красивее, совершеннее... И последствия этого становятся удивительно непредсказуемыми.

По случаю выхода фильма "Субстанция" мы подготовили для вас подборку фильмов об экспериментах с внешностью, закончившихся трагедией.

"Кожа, в которой я живу", 2011 год

В этой драме культового режиссера Педро Альмадовара гениальный пластический хирург (Антонио Бандерас) создает искусственную человеческую кожу. Первой из-под ножа выходит совершенная женщина, которая пытается приспособиться к жизни в новой коже после того, как маэстро снимает с нее бинты. Вот только вместо восторга героиня пытается покончить с собой, ведь виртуозная пластическая операция на самом деле оказалась коварной местью хирурга за дочь, которую он потерял.

"Обещание", 1979 год

После ужасной автокатастрофы главная героиня просыпается с изуродованным лицом. Тогда женщина соглашается с предложением матери своего жениха, которая просит ее изменить имя и отказаться от прошлой жизни и главное – от любви. Однако, после удачной пластической операции, героиня снова встречает своего жениха. Муж не узнает ее, потому что уверен, что его любимая погибла в аварии.

"Лицо женщины", 1941 год

Главная героиня этого американского триллера 1941 года – невероятно красивая женщина. Но, несмотря на это, она запрещает держать в доме зеркала. Всему причина – огромный шрам на пол лица женщины, портящий не только ее внешность, но и лишающий героиню человеческих чувств. У женщины есть шанс все изменить, когда получает предложение пластического хирурга помочь ей.

"Спокойной ночи, мама", 2014 год

Этот психологический хоррор рассказывает о женщине, которая возвращается домой после проведенной пластической операции. Вот только ее сыновья-близнецы перестают ее узнавать и замечают, что она стала странно себя вести. Наконец мальчики начинают подозревать, что их маму подменили на самозванку.

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