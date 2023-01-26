Стоит посмотреть: 10 фильмов, номинированных на "Оскар" в категории "Лучший фильм"

Фильмы в этой категории традиционно сложные, немного "тяжелые" и с отличным сценарием. В этой подборке вы точно найдете что посмотреть.

95-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2022 год состоится 12 марта. За главную награду в номинации "Лучший фильм" будет бороться десять фильмов.

"Аватар: Путь воды"

Яркий, насыщенный событиями и с отличной игрой актеров фильм является продолжение истории 2009 года. В этот раз режиссер Джеймс Кэмерон показывает семью главного героя Джейка Салли и Нейтири. Они пытаются спастись от людей-аватаров, которые прибыли на Пандору, чтобы убить его и колонизировать планету.

"Тар"

Картина рассказывает о талантливом дирижере по имени Лидия Тар - пианистке, этно-музыковеде, композиторе и первой женщине-дирижере Берлинского филармонического оркестра. Она переживает крайне непростой период в жизни, из-за которого она практически теряет рассудок.

Главную роль в картине сыграла Кейт Бланшетт, получившая за эту работу Кубок Вольпи и "Золотой глобус", она также номинирована на "Оскар" в категории "Лучшая актриса".

"Топ Ган: Мэверик"

Этот фильм тоже продолжение. Действие в картине происходит через 36 лет после событий в первой части. Главный герой - легендарный Питер Митчелл, которого играет Том Круз, вынужден работать новым летным инструктором Top Gun, где также обучается Брэдли "Задира" Брэдшоу, сын Ника "Гуся" Брэдшоу, который стремится стать летчиком, как его отец. Герою нужно обучить в короткие строки летчиков для выполнения сложного и опасного задания.

"Фабельманы"

Это камерный автобиографический фильм, повествующий о детстве, семье и первых шагах в профессии легендарного режиссера Стивена Спилберга. Фильм очень долго готовился, а актеры, сыгравшие в нем, имели доступ к семейному архиву Спилберга, чтобы лучше почувствовать атмосферу его детства и семьи. Декорации жилья строили в павильонах, а режиссер сам подробно нарисовал их такими, какими помнил.

"Элвис"

Еще один байопик, но на этот раз о короле рок-н-ролла - знаменитом Элвисе Пресли. В фильме показана история жизни и музыки артиста через призму его сложных взаимоотношений с менеджером, полковником Томом Паркером. Они работали вместе более 20 лет - от начала карьеры Элвиса до его небывалой славы.

"На Западном фронте без перемен"

Это экранизация одноименного романа немецкого писателя Эриха Марии Ремарка. Главные герои картины - молодые парни, лучшие друзья, которые принимают решение записаться в ряды армии Германии, будучи на волне патриотического рвения во время Первой мировой войны. На фронте молодые люди на себе испытывают все ужасы войны.

"Все везде и сразу"

Это немного абсурдный фильм с запутанным сюжетом, но с глубоким смыслом, которые рисует зрителю картину сложных взаимоотношений матери и дочери. Главная героиня по имени Эвелин получает доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя, и теперь она может прожить тысячи жизней и быть кем угодно, но ее цель в другом - спасти мир от волшебницы-злодейки.

"Банши Инишерина"

Драматическая картина, рассказывающая о двух друзьях, которые вступают в конфликт на выдуманном ирландском острове. Один из них - фолк-музыкант Колм Доэрти - внезапно начинает игнорировать своего давнего друга и собутыльника Падраика Суиллеабхейна. Теперь жизнь Падраика дестабилизирована потерей одного из его немногих друзей, и он пытается его вернуть.

"Женские сплетни"

Фильм основан на романе Мириам Тоус, а главную роль в нем исполнила обладательница "Оскара" Фрэнсис Макдорманд. В нем рассказывает об религиозной общине женщин-меннонитов, которые подвергаются многократным изнасилованиям, происходящим во время их сна. Из-за отсутствия доказательств со стороны потерпевших эти инциденты объясняются нападением демонов или плодом фантазии. Во время отсутствия мужчин женщины решают собраться, чтобы решить, как действовать дальше.

"Треугольник печали"

Это сатирическая черная комедия, снятая режиссером Рубеном Эстлундом по собственному сценарию. В фильме рассказывается о паре супермоделей, которые отправляются в путешествие на люксовой яхте. Пассажиры судна – избалованные и сверхвлиятельные богачи, капитан – неуравновешенный и всегда пьяный циник, поэтому путешествие обернется настоящей катастрофой для героев.

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