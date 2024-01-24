Стоит посмотреть: 8 лент, номинированных на "Оскар" в категории "Лучший фильм"

За главную награду в номинации "Лучший фильм" будет бороться в этот раз восемь фильмов.

"Анатомия падения"

В картине рассказывается о немецкой писательнице Сандре, муж которой загадочно погибает, выпав из окна. Главный свидетель трагедии – 11-летний незрячий сын пары. Мальчик потерял зрение несколько лет назад и с тех пор его родители часто ссорились. Главная подозреваемая в деле - Сандра.

"Барби"

Героиня фильма Стереотипная Барби живет в сказочном Барбиленде, где все идеалоьное и пластиковое, а ее подруги - куклы. Как-то все меняется и героиня начинает переживать экзистенциальный кризис, поэтому отправляется в мир людей, чтобы решить эту проблему и сделать свою жизнь снова идеальной.

"Оставленные"

Фильм рассказывает историю скупого учителя начальной школы Новой Англии, вынужденного остаться в кампусе во время рождественских каникул, чтобы присматривать за детьми, которым некуда идти. Однако вскоре его неприязнь перерастает в неожиданную дружбу с одним из учеников и шеф-кухаркой школы, потерявшей сына во Вьетнаме.

"Убийцы цветочной луны"

Фильм рассказывает о расследовании ФБР в 1920-х годах вокруг индейского племени осейдж, проживающего в американском городе Оклахома. Племя невероятно богатое, поскольку на ихней земле нашли нефть. Однако в какой-то момент осейдж начинают находить мертвыми одного за другим при странных обстоятельствах.

"Оппенгеймер"

Это художественный фильм, основанный на реальных событиях. В основе сюжета лежит история о создании атомной бомбы и ее создателе - Роберте Оппенгеймере - физике-теоретике. Фильм является экранизацией книги Кая Берда и Мартина Шервина "Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея".

"Прошлые жизни"

Картина рассказывает о девушке Норе, которая c детства была влюблена в своего лучшего друга Хэ Сон. Но связь между ними прервалась, когда она уехала из Сеула в Канаду с семьей. В новой стране Нора вышла замуж, стала писательницей и теперь живет в Нью-Йорке. Однажды героиня получает сообщение в социальной сети - спустя 20 лет ей написал Хэ Сон. Старые друзья начинают общение.

"Бедные-несчастные"

Однажды в лондонскую лабораторию доктора Годвина Бакстера привозят тело беременной женщины, которая пыталась покончить с собой. Доктор возвращает женщину к жизни, удалив ей мозг и заменив его мозгом ее нерожденного ребенка. Он называет женщину Белла.

"Зона интересов"

Действие фильма разворачивается во время Второй мировой войны в Польше. Главные герои - муж с женой Гедвига Хёсс и Рудольф Хёсс, который строят жилище мечты с уютным садом, дорогими пожитками, семейными вечерами за чтением с детьми. И только высокий забор напоминает, что рядом с их райским уголком стоит концлагерь Освенцим, где мужчина работает комендантом.

Ведущим церемонии "Оскар" уже в четвертый раз станет американский комик и телеведущий Джимми Киммел, а в номинации "Лучший документальный фильм" за победу поборется украинская документальная лента Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе".

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