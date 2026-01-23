Стоит посмотреть: 10 лент, номинированных на "Оскар" в категории "Лучший фильм"

"Оскар" 2026 / © Associated Press

За главную награду в номинации «Лучший фильм» будет бороться традиционно десять фильмов.

«Бугония» (Bugonia), 2025 год

Это черная комедия с элементами научной фантастики и триллера от оскароносного режиссера Йоргоса Лантимоса, в которой Эмма Стоун играет Мишель Фуллер, — влиятельную генерального директора фармацевтической компании. Двое Тедди и его кузен Дон — уверены, что героиня является инопланетянкой, которая планирует уничтожить Землю, и поэтому похищают ее.

«F1 Фильм» (F1), 2025 год

Драматический фильм рассказывает о мире Формулы 1 и ее пилотов. В центре сюжета — Сонни Хейс, бывший чемпион, жизнь которого разрушилась после серьезной аварии. Спустя много лет он возвращается на трассу не только ради скорости, а чтобы помочь команде своего давнего друга избежать краха и стать наставником для молодого пилота. Фильм показывает много динамичных сцен с болидами, от которых перехватывает дыхание.

«Франкенштейн» (Frankenstein), 2025 год

Это новая современная адаптация классической готической истории писательницы Мэри Шелли. В фильме рассказывается об ученом, который решил победить смерть — после потери близких он посвящает жизнь созданию существа из частей умерших тел, надеясь «воскресить» умерших и преодолеть известные границы науки. Однако результат превосходит его ожидания — создание получает силу, разум и волю, что заставляет создателя поставить под сомнение саму суть жизни.

«Гамнет» (Hamnet), 2025 год

Трагическая историческая драма о семье Уильяма Шекспира — Эгнесс и Уильяма и их сына Гамнета, чья смерть становится переломным моментом в их жизнях. Картина исследует тему потери и скорби и то, как трагедия формирует творчество и человеческие связи. Однако этот фильм — выдумка и снят на основе одноименного романа Мэгги О’Фарелл.

«Марти Суприм. Гений комбинаций» (Marty Supreme), 2025 год

Биографическая драма рассказывает о молодом и амбициозном мечтателе Марти Маузере — из Нью-Йорка 1952 года, который хочет превратить настольный теннис из незаметного хобби в свою дорогу к славе. Это история о борьбе, вере в себя и пути к величию — даже тогда, когда кажется, что преимущество не на стороне игрока.

«Одна битва за другой» (One Battle After Another), 2025 год

Фильм основан на романе Томаса Пинчона «Винокрай» и переносит его события из 1990-х годов в настоящее. В центре сюжета — бывший хиппи и революционер Боб Фергюсон, который после 16 лет спокойной жизни вынужден снова собрать свою старую команду, чтобы спасти дочь, похищенную их давним врагом.

«Тайный агент» (The Secret Agent), 2025 год

В фильме изображены последние годы военной диктатуры в Бразилии. Главный герой — школьный учитель Марселу убегает от своего прошлого, но не может найти покоя даже в другом городе. Он становится мишенью властей, поскольку его планируют взять под стражу за подрывную деятельность.

«Сентиментальная ценность» (Sentimental Value), 2025 год

Картина изображает сложные семейные отношения и душевные раны, которые не заживают годами. После смерти матери сестры Нора и Агнес неожиданно встречают своего давно отдаленного отца Густава. Мужчина хочет примирения и просит Нору сыграть главную роль в фильме, который должен стать его творческим возвращением, но после того, как она отказывается, отец отдает ее другой актрисе из Голливуда, что еще больше обостряет конфликт.

«Грешники» (Sinners), 2025 год

Интенсивная криминально-психологическая драма, рассказывающая о братьях-близнецах, которые после Первой мировой войны уехали в Чикаго, где стали на тропу криминала. Однако со временем братья решают вернуться в родной город, но там братьев ждет беда гораздо больше и зловеще, чем они могли представить.

«Поезд во снах» (Train Dreams), 2025 год

Картина рассказывает о мужчине Роберте Грейниере — лесорубе и железнодорожнике, который ведет скромную жизнь, полную любви и потерь во времена исторических перемен в Америке начала XX века.