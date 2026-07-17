Суперсила в период потрясений: книги с невероятными героями

Книги с невероятными героями

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Зоя Никитюк, журналистка и составительница семейных воспоминаний в форме мемуаров, подготовила вдохновляющую подборку для ТСН.ua.

«Брак в море», Софи Элмгирст, STRETOVYCH

«Брак в море», Софи Элмгирст

Продать дом, уволиться с работы, купить яхту и отплыть в Новую Зеландию. Иногда хочется поступить именно так, но пока что такой план откладываю. В отличие от супругов Бейли из Англии. В 1970-е годы они поступили именно так. Сумасшедшая идея пришла в голову жене, она вдохновила на это мужа. Морис по книгам изучал, как прокладывать маршруты, ловить пассаты, ориентироваться в океане по звёздам, если что-то пойдёт не так. Мерелин готовила всё необходимое, включая покупку 500 банок с едой. В 1972 году они отплыли от берегов Англии, не планируя возвращаться. «Люди, считавшие себя мудрыми и рассудительными, насмехались над нами или снисходительно улыбались…», — писал Морис.

Когда до Галапагосских островов оставалось «почти ничего» — 600 километров, в яхту врезался… кит. Судно пошло ко дну. Супруги успели спустить лодку и собрать некоторые вещи. Интересно, что среди спасенного было несколько книг, дневники и фотоаппарат. Морис и Мерелин оказались в Тихом океане на… 118 дней.

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Дальше я вам ничего рассказывать не буду, потому что этот дебютный роман британской журналистки Софи Элмгирст нужно прочитать. Она изучала архивные данные, искала информацию о супругах в СМИ, читала их книги, чтобы как можно полнее передать все переживания пары во время такого приключения в море. Я прочитала «Брак в море» за несколько вечеров. И до сих пор жалею, что эти 254 страницы закончились так быстро. Это книга о любви и вере в лучшее.

«Последняя девушка», Надя Мурад, «Бородатый тамарин»

«Последняя девушка», Надя Мурад

В 2023 году автор этой книги приезжала в Украину, в частности посетила Киевскую область. Надя стала символом борьбы с сексуальным насилием в вооруженных конфликтах, поскольку пережила эти ужасы на собственном опыте. Боевики ИГИЛ взяли девушку в плен и сделали своей сабией — сексуальной рабыней, которую передавали из рук в руки. Ее мать и братьев убили, девушек-родственниц также сделали рабынями, село уничтожили. На землю Нади Мурад пришли «не люди, а орудия смерти».

«Последняя девушка» — её автобиография. 33-летняя Надя — езидка, родом из деревни Кочо. Сейчас она иракская активистка. «Геноцид не происходит сам по себе. Его планируют». Так в предисловии к книге написала Амаль Клуни, правозащитница (по совместительству жена Джорджа Клуни). И это правда. «Операция» по уничтожению и унижению планировалась. Её участниками также стали соседи, с которыми семья Надины жила бок о бок. Оказалось, что эти милые люди на самом деле вовсе не люди.

История «Мурад» захватывает с первых страниц, потому что она интересно написана и хорошо переведена. Читать книгу нелегко, ведь автор подробно описывает, как весь этот ужас начинался, продолжался и чем закончился лично для неё. Но «Последняя девушка» — книга о надежде, которая должна быть даже в полной тьме насилия и террора.

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«Те, кого любишь», Виктория Гислоп, «Нора Друк»

«Те, кого любишь», Виктория Гислоп

Древнегреческую историю я более или менее помню со школьных лет. А вот о современной, как оказалось, совсем ничего не знала. Например, о том, что в 1930-е годы в Греции детей и молодежь привлекали в некий аналог Гитлерюгенда — Ethniki Organosis Neoleas (EON). Или что на острове Макронисос существовал лагерь, в котором содержались греки, симпатизировавшие коммунистам. Популярность этой политической силы в стране можно объяснить тем, что после Второй мировой войны немалое количество коллаборационистов жило своей жизнью без наказания, освобождения или осуждения. Сторонники левых взглядов выступали против подобной несправедливости.

Если человек хотел выйти из лагеря и положить конец постоянным пыткам, ему приходилось подписать так называемую «дилосию». Это было своеобразное письмо раскаяния, которое зачитывалось в церквях с упоминанием фамилии подписавшегося.

В произведении Гислоп чувствуется глубокое знание истории Греции, её традиций, кухни и любовь к этой стране. Писательнице удалось рассказать о том, как семью могут разделить политические взгляды, разные ценности, как почти невозможно склеить то, что было «разорвано» из-за войны. «Оккупация позади, а вот война — нет». Но, несмотря ни на что, «те, кого любишь, никогда не умирают».

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