Телезвезды на премьере фильма "Бриджит Джонс": Маричка Падалко в джемпере цвета марсала, Наталья Островская – в розовом костюме

Ведущие ТСН на канале "1+1" первыми посмотрели долгожданную четвертую часть франшизы о культовой Бриджит Джонс.
В канун Дня всех влюбленных в столичном кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялся эксклюзивный допремьерный показ романтической комедии "Бриджит Джонс: Влюблена в парня" с Рене Зеллвегер в главной роли.
Мероприятие посетили телеведущие Маричка Падалко, Наталья Островская, Оксана Гутцайт, Вячеслав Соломка, актриса Анна Саливанчук, модель plus-size Мила Кузнецова, блогер и участница шоу "Холостяк-1" Марина Аристова и другие.
Дресс-код ивента был бело-розовый. Поєтому большинство знаменитостей выбрали для своего появления стильные образы в этих цветах.
О фильме:
После потери любимого во время гуманитарной миссии в Судан Бриджит Джонс снова одинока. Она – мать-одиночка 9-летнего Билли и 4-летней Мейбл, застрявшая в эмоциональном коловороте воспитания детей. Семья ее подталкивает к развитию новой жизни. Бриджит устанавливает приложение для знакомств, где встречает мечтательного и энергичного юношу. Удастся ли Джонс балансировать между работой, семьей и любовью?
С сегодняшнего дня романтическая комедия "Бриджит Джонс: Влюблена в парня" в украинском прокате.
Читайте также:
- В красном костюме и на шпильках: Маричка Падалко продемонстрировала яркий образ для эфира
- Актрисы на премьере фильма: Дарья Трегубова в прозрачном топе, Елена Лавренюк – в цветочном платье
- "Ткань стирали много раз и выдергивали нити": костюмер рассказала, как создавали образы к фильму "Бриджит Джонс"
- Улыбались и обнимались: Гью Хрант с коллегами представил романтическую комедию "Бриджит Джонс" в Лондоне