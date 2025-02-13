Телезвезды на премьере фильма "Бриджит Джонс": Маричка Падалко в джемпере цвета марсала, Наталья Островская – в розовом костюме

Ведущие ТСН на канале "1+1" первыми посмотрели долгожданную четвертую часть франшизы о культовой Бриджит Джонс.

В канун Дня всех влюбленных в столичном кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялся эксклюзивный допремьерный показ романтической комедии "Бриджит Джонс: Влюблена в парня" с Рене Зеллвегер в главной роли.

Мероприятие посетили телеведущие Маричка Падалко, Наталья Островская, Оксана Гутцайт, Вячеслав Соломка, актриса Анна Саливанчук, модель plus-size Мила Кузнецова, блогер и участница шоу "Холостяк-1" Марина Аристова и другие.

Маричка Падалко/Фото David Neparidze

Наталья Островская/Фото David Neparidze

Оксана Гутцайт/Фото David Neparidze

Анна Саливанчук/Фото David Neparidze

Вячеслав Соломка/Фото David Neparidze

Милая Кузнецова/Фото David Neparidze

Марина Аристова/Фото David Neparidze

Дресс-код ивента был бело-розовый. Поєтому большинство знаменитостей выбрали для своего появления стильные образы в этих цветах.

Анна Луценко, Марина Гайович, Ольга Женевская, Елена Момот, Алиса Дикалова/Фото David Neparidze

Мирослава Мандзюк, Ирина Татаренко, Ксения Виноградова, Анна Малиновская/Фото David Neparidze

Светлана Охрименко, Ольга Женевская, Марина Шульц/Фото David Neparidze

Маричка Падалко и Алина Онопа/Фото David Neparidze

Алиса Дикалова и Даша Лотоцкая/Фото David Neparidze

Мирослава Мандзюк, Ольга Федорущенко, Анна Луценко, Ольга Женевская/Фото David Neparidze

Любовь Кудринская и Алина Онопа/Фото David Neparidze

Анна Саливанчук/Фото David Neparidze

Наталья Островская/Фото David Neparidze

О фильме:

После потери любимого во время гуманитарной миссии в Судан Бриджит Джонс снова одинока. Она – мать-одиночка 9-летнего Билли и 4-летней Мейбл, застрявшая в эмоциональном коловороте воспитания детей. Семья ее подталкивает к развитию новой жизни. Бриджит устанавливает приложение для знакомств, где встречает мечтательного и энергичного юношу. Удастся ли Джонс балансировать между работой, семьей и любовью?

С сегодняшнего дня романтическая комедия "Бриджит Джонс: Влюблена в парня" в украинском прокате.

Читайте также: