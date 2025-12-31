Топ-10 захватывающих фильмов с красавчиком Джудом Лоу

Джуд Лоу / © Getty Images

«Близость» (Closer) 2004 год

Фильм рассказывает о четырех людях — Дэне, Элис, Анне и Ларри — чьи личные отношения переплетаются между собой. Сюжет сосредоточен на знакомствах, изменах и конфликтах, возникающих в процессе построения романтических связей.

«Алфи» (Alfie), 2004 год

Фильм рассказывает об Алфи, жителе Нью-Йорка, который работает водителем лимузина и поддерживает параллельные отношения с несколькими женщинами. Сюжет сосредоточен на его связях с Лонетт, Никки и Лиз, а также на событиях, связанных с нежелательной беременностью и последствиями его поведения.

«Заговор» (I Heart Huckabees), 2004 год

Фильм рассказывает о детективе по экзистенциальным вопросам Бернарде Джаффе и его жене Вивиан, которые помогают клиентам разбираться с личными кризисами. Сюжет объединяет несколько историй людей, ищущих смысл жизни и ответы на философские вопросы.

«Холодная гора» (Cold Mountain), 2003 год

События фильма происходят во время Гражданской войны в США. Раненый солдат Инман дезертирует из военного госпиталя в Ричмонде и отправляется пешком к Холодной горе в Северной Каролине. Параллельно Ада Монро, дочь местного священника, после его смерти остается без средств к существованию и пытается удержать ферму.

«Талантливый мистер Рипли» (The Talented Mr. Ripley), 1999 год

Фильм рассказывает о Томе Рипли, которого отправляют в Италию с целью вернуть домой молодого наследника Дики Гринлифа. Постепенно Том втягивается в жизнь богатой молодежи и начинает выдавать себя за другого человека.

«Люблю тебя, не люблю тебя» (I Love You, I Love You Not), 1996 год

Сюжет строится вокруг общения между пожилой женщиной Нанной и ее внучкой Дэйзи. Через личные разговоры Нанна рассказывает историю своей прошлой любви, связанной с событиями Второй мировой войны.

«Гаттака» (Gattaca), 1997 год

События фильма происходят в мире, где будущее человека определяется его генетическими данными. Винсент Фримен, рожденный без генетических преимуществ, пытается обойти систему, чтобы осуществить мечту о космическом полете.

«Гений» (Genius), 2016 год

Фильм рассказывает о редакторе Максе Перкинсе и его работе с писателем Томасом Вулфом. Сюжет сосредоточен на их профессиональном сотрудничестве, подготовке рукописей и сложных рабочих отношениях, которые в результате дают прекрасные плоды.

«Шерлок Холмс» (Sherlock Holmes), 2009 год

События фильма сосредоточены на расследовании серии преступлений в Лондоне. Известный детектив Шерлок Холмс вместе с доктором Джоном Ватсоном пытаются остановить преступника, используя дедукцию и научные методы.

«Искусственный разум» (A.I. Artificial Intelligence), 2001 год

Фильм рассказывает об андроиде-мальчике Дэвиде, созданном для эмоциональной связи с людьми. После изменений в семье, где он живет, Дэвид отправляется на поиски способа стать настоящим человеком.