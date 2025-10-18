Топ-3 концертов в октябре в Киеве

Реклама

Концерт Шугара

Один из главных хитмейкеров страны — Шугар — представит 19 октября во Дворце спорта свое грандиозное шоу.

На создание песен харизматичного артиста, настоящее имя которого Олег Шкарпета, вдохновляют актуальные темы нашей реальности, к которым он добавляет своего юмора и сатиры. Его треки быстро приходятся по душе слушателям и становятся вирусными.

Вечер будет наполнен бешеным драйвом и хитами, которые постоянно гремят в TikTok: «Олег», «Тетя», «Йо-йо», «Пани Катерино», «Токсик», «Френдзона», «Дива», «BMW», «ТикТок» и другие.

«От первого концерта во Дворец спорта — всего год. Такого темпа взлета не было ни у одного украинского артиста. Это настоящий феномен и доказательство того, что молодежь сегодня задает новые стандарты в музыке. Шугар — артист, который не просто ловит тренды, а создает их!» — отметили организаторы концерта.

Дата: 19 октября, 18:00, открытие дверей 16:00

Место: Дворец спорта

Билеты: от 890 грн

Шугар

Концерт Green Grey

30 октября в Caribbean Club состоится концерт легенд украинского рока Green Grey в рамках их тура «Под дождем». Группа, которая более 30 лет формирует звучание украинской сцены, возвращается в Киев — с живым выступлением, проверенными хитами и новыми треками.

Мурик и Дизель обещают вечер с живым звуком, бешеной энергетикой и максимальным погружением в рок-н-ролльную стихию. Концерт имеет благотворительную цель: во время тура Green Grey собирают средства на реабилитацию и протезирование украинских военных.

Дата: 30 октября, 19:00

Место: Caribbean Club

Билеты: от 490

Зеленый серый

Концерт SHUMEI

30 октября Киев окунется в мир музыки и настоящих эмоций — на сцене Октябрьского дворца состоится большой сольный концерт SHUMEI. Артист уже давно стал одним из самых ярких представителей современной украинской сцены.

Его голос невозможно спутать ни с кем другим. В каждой его композиции — искренность, которая касается самых глубоких струн души. Это музыка, которая заставляет чувствовать, находить в ней себя, свои истории и чувства.

Дата: 30 октября, 19:00

Место: Октябрьский дворец

Билеты: от 590