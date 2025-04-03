Топ-5 книг в жанре фэнтези, которые вам точно понравятся

Топ-5 книг в жанре фэнтези

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SMM-менеджер и райтер издательства Vivat Марина Краснобока советует подборку книг в жанре фэнтези, которые оставят незабываемые впечатления от прочтения.

Али Гейзелвуд «Невеста» (Издательство Vivat)

Вампиры и оборотни — два мира, которые сосуществуют только в пожизненных столкновениях. Они веками остаются непримиримыми, и нет даже надежды на их природный альянс. Но Али Гейзелвуд берется изменить ход событий в своей новой остросюжетной истории Невеста.

Мизери Ларк — дочь самого влиятельного вампира, откровенно злоупотребляющего своими родительскими правами и использующего девушку для собственной политической выгоды. В этот раз она нужна для примирения клана Вампиров и Волков путем заключения брака с альфой стаи Лоу Морлендом. И девушка не против. Более того, в Мизере на него свои земные планы и тайны, которые еще предстоит раскрыть.

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Фэнтези очарует искусным изображением жизни в паранормальных мирах. Характеры героев описаны настолько подробно и метко, что каждому отзовутся их чувства, переживания, соблазны и дилеммы. А жаркие сцены добавляют не только переживаний и напряжений от развития сюжета, но и перехватывают дыхание на отдельных страницах.

Элизабет Лим «Обещание дракона» (Издательство «РМ»)

Попасть в царство драконов кажется хорошей фантастической идеей, ведь эти создания обычно олицетворяют мудрость и силу на стороне справедливости. Правда, путь к такому месту никогда не бывает легким.

Элизабет Лим разворачивает перед читателями историю, полную борьбы, испытаний и опасностей. Принцесса Шиори обязана вернуть жемчужину дракона настоящему владельцу, и эта миссия ставит под угрозу ее собственную жизнь. Девушка должна скрывать свои магические способности, преодолевать политические и волшебные интриги, жертвовать собственной любовью. И все это ради жемчужины, которая то помогает Шиори, то изменяет ее и вредит.

«Обещание дракона» проведет вас тернистым путём к невероятно красивым картинам. Это история силы, смелости и преданности обещанию. Уже с самого начала книга ошеломляет тяжестью долга и количеством испытаний, упавших на плечи главной героини. Безумные переживания за ее судьбу и восторг добродетелями не будут утихать до последней страницы.

Аликс И. Герроу «Дом Старлингов» (Издательство «Артбукс»)

Не стоит рассчитывать на гостеприимство в доме, окутанном тайной исчезновения исторической давности. Разве что привидения в нем окажутся приветливыми. Но не надейтесь на это в книге «Дом Старлингов».

Вызывающая и эксцентричная Опал хочет подарить младшему брату лучшую жизнь и покинуть городок с райским названием Эдем и адски обреченным будущим. И ей почти это удается, пока внимание героини в очередной раз не привлекает жуткий дом бесследно исчезнувшей писательницы, автора книги-ужасов «Подземья». Опал не сдерживает желания попасть в это место, что магнетически манит ее своими заброшенными и неразгаданными тайнами. А когда пугающие истории и сновидения становятся реальностью, а городок тонет в привидениях, — Опал неожиданно находит смысл остаться здесь.

Книга полна сюжетного напряжения и насыщена детективными элементами, заставляющими искать ответы и разгадки. Впечатления от погружения в жутко-фантастический мир окажутся непредсказуемыми.

Валерия Савотина «Колдунья и Культ» (Издательство «Вихола»)

А что если разнообразная украинская мифология станет частью современной реальности? Если мальчишки заведут соцсети, а славянские боги будут экспериментировать с вегетарианством?

Такое возможно только в украинском фэнтезе Валерии Савотиной. Главная героиня Яра имеет двух мам-ведьм, которые ее приобрели за особый счет — заклятие. Девочка только примирилась со своей новой магической жизнью, а на ее судьбу сразу стали выпадать испытания, дилеммы выбора и борьба с нечистью в мире людей.

«Колдунья и Культ» — это не просто фантастическая история, а осовременивание мифа. Все любители славянских богов и мистических существ могут насладиться совершенно необычной историей с культовыми героями, интерпретированными в современную жизнь.

Алекс Астер «Лайтларк» (Издательство Vivat)

Книга, в которой вы будете не рады любовным линиям. История, где любовь — величайшее проклятие и безвозвратная ужасная смерть.

«Лайтларк» приглашает в странное путешествие в шесть владений проклятых народов. Каждый из них имеет свою роковую ношу и страдает от жестоких волшебств веками. Люди молодой правительницы Айлы Краун очень красивы. Они обречены влюблять в себя с первого взгляда и пожирать сердца избранников. Долгие годы мучений научили их приспосабливаться к безразличию и холоду, однако появляется шанс освободиться от этих пут. Раз в сто лет между правителями происходит игра на выживание сентениала. Кто-то погибнет, но остальные смогут получить вожделенную свободу от невыносимых проклятий.

Алекс Астер переворачивает представление о романтическом и соблазнительном фэнтези с ног на голову. Чувства, вызывающие подъем в других сюжетах и сценариях, здесь становятся невыразимым бременем и испытанием, которого подсознательно хочется избегать.

Желаем фантастического чтения.