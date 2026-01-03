Топ-5 легких сериалов, которые поднимут настроение

Топ-5 легких сериалов на вечер / © Credits

Реклама

«Людвиг» (Ludwig)

Сериал рассказывает о Джоне Тейлоре, замкнутом создателе головоломок, который вынужден выдать себя за своего пропавшего брата — старшего инспектора полиции. Оказавшись в участке, он участвует в расследованиях убийств, используя логику и навыки решения задач.

«Амандаленд» (Amandaland)

Сюжет сосредоточен на жизни Аманды после развода. События разворачиваются вокруг попыток женщины упорядочить быт, воспитание детей и взаимодействовать с новым социальным окружением. Сериал показывает повседневные ситуации, конфликты и общение с жителями Южного Гарлсдена, где она теперь живет.

«Резиденция» (The Residence)

События сериала происходят в Белом доме после убийства во время официального мероприятия. В центре сюжета — расследование, охватывающее персонал резиденции, гостей и политическое окружение. Каждая серия раскрывает новые детали внутренней жизни здания и его обитателей.

Реклама

«Загрузка» (Upload)

Сериал разворачивается в будущем, где после смерти люди могут «загрузить» сознание в цифровую загробную жизнь. После гибели герой Нэйтан оказывается в таком виртуальном пространстве и пытается выяснить обстоятельства своей смерти, взаимодействуя с живыми через систему поддержки.

«За фасадом» (No Good Deed)

Сюжет сосредоточен на супругах Поле и Лидии, которые выставляют свой дом на продажу. Потенциальные покупатели постепенно оказываются связанными с прошлыми событиями, скрытыми конфликтами и тайнами, касающимися жильцов дома. События разворачиваются вокруг сделок, разговоров и постепенного раскрытия фактов.

Приятного просмотра!