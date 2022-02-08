Топ-5 новых романтических фильмов ко Дню Валентина: рейтинг от участника шоу "Холостячка" Юрия Рудого

14 февраля – прекрасная возможность еще раз убедиться, что лучшее кино – о любви. Заказывайте доставку в любимом ресторане – и вместе с любимыми друзьями или просто наедине с собой наслаждайтесь коронными кинолентами о любви. Слезы, смех и высокий градус романтики гарантированы!

Есть фильмы, которые умиляют даже ярых циников. И когда еще их смотреть, как не в самый романтичный день? Мелодраматическую классику – "Неспящие в Сиэтле", "Письма к Джульетте", "Амели", "Когда Гарри встретил Салли" – все знают. Если же вам хочется чего-нибудь новенького и не менее впечатляющего, кинопродюсер и сценарист Юрий Рыжий, которого многие знают как участника популярного шоу "Холостячка-2", сделал подборку новейших и самых крутых фильмов о любви.

Юрий Рыжий Фото: прессслужба Юрия Рудого

Первый встречный (Marry Me), 2022

Самая свежая и мегаромантическая комедия выходит на экраны как раз накануне Дня Валентина – мировая премьера объявлена на 9 февраля. Теперь можно наслаждаться трейлером – и он обещает зрелищное действо! В центре сюжета – латиноамериканская поп-дива Каталина Вальдес (ее сыграла Дженнифер Лопес) и ее горе-жених и партнер по сцене Бастиан (Оуэн Уилсон). Накануне свадьбы Каталина узнает, что рокер предавал ее все это время. В отчаянии девушка решает выйти замуж за первого попавшегося – и объявляет о своем намерении прямо со сцены во время выступления. Этим первым попавшимся оказывается один из посетителей концерта – веселый и простой учитель математики Чарли Гилберт. Сможет ли Чарльз покорить сердце эксцентрической девушки, которая к тому же совсем отчаялась в любви? Окажется ли "первый встречный" для Каталины любовью всей ее жизни? Ответы мы узнаем очень скоро. Кстати, лента базируется на одноименном графическом романе Бобби Кросби.

Пара на праздник (Holidate), 2020

Быть одинокой девушкой – это испытание даже в современном прогрессивном мире. Родители постоянно спрашивают, ну когда уже наконец-то замуж, и предлагают в качестве суженого чуть ли не любого встречного. Главная героиня ленты Слоун устала отбиваться от навязчивых предложений родственников и очень вовремя встретила Джексона. Австралийский игрок в гольф, красавец и упрямый холостяк, он признает только формат свободных отношений и убегает сразу, когда ему кажется, что кто-то претендует на его свободу. Но даже он устал проводить праздники и отпуск в одиночестве.

Джексон и Слоун договариваются о взаимной услуге: составлять компанию друг другу на всяческие семейные праздники и другие мероприятия. При этом, конечно, никаких чувств, более того: никакого интима. Парочке придется на собственном опыте проверить, могут ли существовать между мужчиной и женщиной чисто платонические дружеские чувства.

В шаге друг от друга/В пяти шагах к любви (Five Feet Apart), 2019

Экранизация культового романа Рэйчел Липпинкотт получилась очень трогательной и нежной. Двое молодых людей, Стелла и Уилл, страдают от редкой и очень серьезной болезни, которая разрушила всю их жизнь: подсадила на кислородные баллоны и таблетки, закрыла на долгие месяцы в больнице, лишила возможности нормального общения. Простые и привычные для большинства людей вещи – объятия и поцелуи – для Стеллы и Вилла запрещены, ведь любая посторонняя инфекция может вызвать осложнение заболевания. Парень и девушка встретились в больничных стенах именно тогда, когда нуждались в этом больше всего. Общение и долгие разговоры обо всем мире стали для них глотком свежего воздуха. Вскоре Уилл понял, что он безумно влюблен в Стеллу. Но неумолимая болезнь диктует свои правила: если Вилли коснется девушки, он может, сам того не желая, убить ее. Смогут ли влюбленные сохранить свои чувства в таких условиях? Или, возможно, они не устоят перед соблазном нарушить правила, чего бы им это не стоило?

Ундина (Undine), 2020

Драма-фэнтези о любви-зависимости, любви-смерти. Как можно догадаться из названия, сюжет фильма апеллирует к печальной сказке о Русалочке, только сказке не андерсеновской, а гораздо более древней и ужасной, которую написал в эпоху романтизма немецкий писатель Фридрих де ля Мот Фуке. Впрочем, действие фильма происходит не в темном лесу, а в совершенно светлом и современном Берлине. Девушка по имени Ундина водила экскурсии по столице Германии. Удивительные и потусторонние истории, которые она рассказывает, заставляют слушателей затаить дыхание. Как-то на экскурсию к Ундине попадает Кристоф – парень работает водолазом и тоже кое-что знает о потустороннем мире берлинских водоемов. Между молодыми людьми завязывается чувство… Но у Ундины есть собственная темная тайна – жестоко ее предавший экс-бойфренд Йоханнес. Когда-то Ундина пообещала, что Йоханнес заплатит за свой поступок жизнью – сумеет ли девушка теперь забыть о мести ради новой любви?

Вдобавок к красивой истории мистическая лента исследует связь немецкого фольклора с современной жизнью страны. И это увлекает!

Любовь между строк (Gut gegen Nordwind), 2019

То, что изначально кажется случайностью, может оказаться сногсшибательностью, которая разрушит устоявшуюся жизнь – или, наоборот, спасет ее.

Эмма – замужем домохозяйка, воспитывает двоих детей. Она не слишком счастлива в браке, но ни о каких адюльтерах даже не думает. Но однажды в ее жизнь вмешивается случайность. Однажды Эмма хочет отписаться от подписки на электронный журнал и… ставит лишний символ в строке с мейлом адресата. В результате она получает резкий ответ от некоего Лео Лейка, профессора по лингвистике. Неожиданно для обоих между ними устанавливается переписка – сначала это просто взаимный интерес, а потом незнакомцы раскрываются друг перед другом все глубже. Лео мечтает о встрече с Эммой в реальной жизни – готова ли она променять стабильный брак на интрижку с импозантным незнакомцем?

Лента снята на основе мирового бестселлера Даниэля Глаттауэра.

Читайте также: