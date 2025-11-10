Топ-5 увлекательных книг, которые подарят ощущение уюта поздней осенью

Смм-менеджер и райтер издательства Vivat Марина Краснобока советует подборку уютных книг со светлой атмосферой, в которых можно спрятаться от холода поздней осени.

Хизер Фосетт «Энциклопедия фейри Эмили Уайлд» (Издательство Vivat)

В мире, где фантастические существа реальны, их изучение — это перспективная научная потребность. Фейри загадочны, опасны и окутаны фольклорными легендами.

Ученая Эмили Уайлд отправляется на скандинавские острова для завершения справочника о фейри. В этих краях очень много слухов о мистических существах, однако для того, чтобы собрать всю информацию, придется поладить с местными жителями. Для отстраненной затворницы Эмили это задание со звездочкой. А еще ее надоедливый, правда привлекательный, коллега и соперник Венделл постоянно крутится рядом.

Уютное фэнтези постепенно затягивает в водоворот удивительных приключений, магию раскрытия внутреннего мира и собственного сердца для других. А ненавязчивая и медленная романтика делает книгу еще милее.

Максим Рыльский «Меланхолический пир осени» (Издательство «Еще одну страницу»)

Осень — время замедления и наслаждения. Прощание с теплом навевает много меланхоличных мыслей.

Сборник художественной прозы, эссе и воспоминаний Максима Рыльского наполнен искренним вдохновением, пейзажами, теплыми зарисовками красоты, размышлениями об искусстве и культуре. Здесь целая мозаика романтических картин и остроумных упоминаний о современниках, рассказов о досуге и гостевания у Льюиса Арагона.

Это книга о человеке, который умел видеть жизнь в свете утра, слова, осени, простых радостях. Она раскрывает Рыльского как мыслителя и прозаика, автора нежных, элегических и теплых историй.

Ханна Линн «Сладкая лавка второго шанса» (Издательство «Лаборатория»)

Ханна Линн «Сладкая лавка второго шанса»

Чтобы жизнь была по-настоящему сладкой, недостаточно только шоколада, конфет и душистой выпечки. Но это может быть первым шагом.

На день рождения родители Холли всегда готовили новый сладкий рецепт, который девочка выбирала из старой книги. А потом приходилось экономить несколько недель. Повзрослев, Холли мечтала об успешном бизнесе, собственном доме и безумной любви. Но предательство разрушило все вдребезги. Девушка решила возвращаться к жизни вместе с заброшенным магазинчиком. Но и здесь все не сладко. На маленькое дело уже положили глаз прожорливые бюрократы.

История, которая действительно имеет свой вкус. Борьба за себя, будущее и доверие к людям очень не проста для израненного сердца, а так хотелось бы найти еще место и для любви. Но подробные описания вкусностей возвращают веру в чудеса. Даже если чудо придется осуществить самостоятельно.

Сара Адамс «Однажды в Риме» («Издательство РМ»)

Сара Адамс «Однажды в Риме»

Безумно популярные звезды тоже любят сладкое. И глубокие душевные разговоры. Просто им труднее открыться.

Амелия — принцесса поп-музыки Рэй Роуз. Она чувствует, что вскоре выгорит, если не возьмет паузу. Поэтому посреди ночи отправляется в Рим, правда в штате Кентукки. Почти так же, как поступила ее любимая героиня Одри Хепберн. Звезду с поломанным авто находит в своем дворе Ноа — наследник бабушкиной «Лавки пирогов». У мужчины слишком много хлопот, и угождения знаменитостям совсем неуместны. Однако он позволяет остаться Рэй Роуз у себя, пока не починят ее авто. Теплая атмосфера, дружеские посиделки и вкусная выпечка раскрывают и сближают.

Эта милая и романтическая книга все же имеет молчаливое напряжение. Вопрос, будет ли у этой искренней и уютной истории счастливый конец, не оставляет до последнего.

Сангу Манданна «Сверхтайное общество чрезвычайных ведьм» (Издательство Vivat)

Сангу Манданна «Сверхсекретное общество чрезвычайных ведьм»

Если хочется рассказать запретную правду — пошутите об этом, и никто не воспримет ее всерьез.

Так делает ведьма Мика: ведет страницу в соцсетях, рассказывает о ведьмовстве, ходит на книжный клуб, который на самом деле является собранием сестринства колдуний, и ни у кого не возникает впечатления, что это не просто ее образ. Вдруг девушке приходит сообщение с просьбой приехать в Дом-Которого-Нет и помочь маленьким ведьмочкам овладеть неконтролируемой магией. Это противоречит правилам, но Мика готова рискнуть. Ее ждет раскрытие запутанных тайн, собственных желаний и немало препятствий от библиотекаря Джейми, который считает ее угрозой для девочек.

«Сверхтайное общество чрезвычайных ведьм» имеет особое мироздание, где ведьмам постоянно угрожает опасность. Они должны быть изолированными и прятать свои способности, а вместе с тем и чувства. Уютная, забавная и романтическая история позволит окунуться в размышления об одиночестве и уникальности.