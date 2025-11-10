ТСН в социальных сетях

Топ-5 увлекательных книг, которые подарят ощущение уюта поздней осенью

За окном все чаще пасмурно и холодно, а значит — время создавать собственную магию уюта и тепла. Согреваться можно хорошими историями, которые непременно вызовут улыбку, наполнят радостью, окутают комфортом.

Топ-5 увлекательных книг, которые подарят ощущение уюта поздней осенью

Топ-5 увлекательных книг, которые подарят ощущение уюта поздней осенью

Смм-менеджер и райтер издательства Vivat Марина Краснобока советует подборку уютных книг со светлой атмосферой, в которых можно спрятаться от холода поздней осени.

Хизер Фосетт «Энциклопедия фейри Эмили Уайлд» (Издательство Vivat)

Хизер Фосетт «Энциклопедия фейри Эмили Уайлд»

Хизер Фосетт «Энциклопедия фейри Эмили Уайлд»

В мире, где фантастические существа реальны, их изучение — это перспективная научная потребность. Фейри загадочны, опасны и окутаны фольклорными легендами.

Ученая Эмили Уайлд отправляется на скандинавские острова для завершения справочника о фейри. В этих краях очень много слухов о мистических существах, однако для того, чтобы собрать всю информацию, придется поладить с местными жителями. Для отстраненной затворницы Эмили это задание со звездочкой. А еще ее надоедливый, правда привлекательный, коллега и соперник Венделл постоянно крутится рядом.

Уютное фэнтези постепенно затягивает в водоворот удивительных приключений, магию раскрытия внутреннего мира и собственного сердца для других. А ненавязчивая и медленная романтика делает книгу еще милее.

Максим Рыльский «Меланхолический пир осени» (Издательство «Еще одну страницу»)

Максим Рыльский «Меланхоличный пир осени»

Максим Рыльский «Меланхоличный пир осени»

Осень — время замедления и наслаждения. Прощание с теплом навевает много меланхоличных мыслей.

Сборник художественной прозы, эссе и воспоминаний Максима Рыльского наполнен искренним вдохновением, пейзажами, теплыми зарисовками красоты, размышлениями об искусстве и культуре. Здесь целая мозаика романтических картин и остроумных упоминаний о современниках, рассказов о досуге и гостевания у Льюиса Арагона.

Это книга о человеке, который умел видеть жизнь в свете утра, слова, осени, простых радостях. Она раскрывает Рыльского как мыслителя и прозаика, автора нежных, элегических и теплых историй.

Ханна Линн «Сладкая лавка второго шанса» (Издательство «Лаборатория»)

Ханна Линн «Сладкая лавка второго шанса»

Ханна Линн «Сладкая лавка второго шанса»

Чтобы жизнь была по-настоящему сладкой, недостаточно только шоколада, конфет и душистой выпечки. Но это может быть первым шагом.

На день рождения родители Холли всегда готовили новый сладкий рецепт, который девочка выбирала из старой книги. А потом приходилось экономить несколько недель. Повзрослев, Холли мечтала об успешном бизнесе, собственном доме и безумной любви. Но предательство разрушило все вдребезги. Девушка решила возвращаться к жизни вместе с заброшенным магазинчиком. Но и здесь все не сладко. На маленькое дело уже положили глаз прожорливые бюрократы.

История, которая действительно имеет свой вкус. Борьба за себя, будущее и доверие к людям очень не проста для израненного сердца, а так хотелось бы найти еще место и для любви. Но подробные описания вкусностей возвращают веру в чудеса. Даже если чудо придется осуществить самостоятельно.

Сара Адамс «Однажды в Риме» («Издательство РМ»)

Сара Адамс «Однажды в Риме»

Сара Адамс «Однажды в Риме»

Безумно популярные звезды тоже любят сладкое. И глубокие душевные разговоры. Просто им труднее открыться.

Амелия — принцесса поп-музыки Рэй Роуз. Она чувствует, что вскоре выгорит, если не возьмет паузу. Поэтому посреди ночи отправляется в Рим, правда в штате Кентукки. Почти так же, как поступила ее любимая героиня Одри Хепберн. Звезду с поломанным авто находит в своем дворе Ноа — наследник бабушкиной «Лавки пирогов». У мужчины слишком много хлопот, и угождения знаменитостям совсем неуместны. Однако он позволяет остаться Рэй Роуз у себя, пока не починят ее авто. Теплая атмосфера, дружеские посиделки и вкусная выпечка раскрывают и сближают.

Эта милая и романтическая книга все же имеет молчаливое напряжение. Вопрос, будет ли у этой искренней и уютной истории счастливый конец, не оставляет до последнего.

Сангу Манданна «Сверхтайное общество чрезвычайных ведьм» (Издательство Vivat)

Сангу Манданна «Сверхсекретное общество чрезвычайных ведьм»

Сангу Манданна «Сверхсекретное общество чрезвычайных ведьм»

Если хочется рассказать запретную правду — пошутите об этом, и никто не воспримет ее всерьез.

Так делает ведьма Мика: ведет страницу в соцсетях, рассказывает о ведьмовстве, ходит на книжный клуб, который на самом деле является собранием сестринства колдуний, и ни у кого не возникает впечатления, что это не просто ее образ. Вдруг девушке приходит сообщение с просьбой приехать в Дом-Которого-Нет и помочь маленьким ведьмочкам овладеть неконтролируемой магией. Это противоречит правилам, но Мика готова рискнуть. Ее ждет раскрытие запутанных тайн, собственных желаний и немало препятствий от библиотекаря Джейми, который считает ее угрозой для девочек.

«Сверхтайное общество чрезвычайных ведьм» имеет особое мироздание, где ведьмам постоянно угрожает опасность. Они должны быть изолированными и прятать свои способности, а вместе с тем и чувства. Уютная, забавная и романтическая история позволит окунуться в размышления об одиночестве и уникальности.

