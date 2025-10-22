Топ-5 захватывающих триллеров для атмосферы Хэллоуина

Реклама

Смм-менеджер и райтер издательства Vivat Марина Краснобока советует подборку триллеров для полноценного ощущения самого жуткого осеннего праздника.

Лиз Мур «Лесной бог» (Издательство Vivat)

Лиз Мур «Лесной бог»

Психологический триллер и социальная драма одновременно. Роман, который вышел за пределы жанра, разрушит и границы представлений. На самом деле жутко может быть не только от крови.

В горном лагере исчезает тринадцатилетняя Барбара. Точно так же, как четырнадцать лет назад ее брат. Но дело в тупике, даже несмотря на то, что владельцы лагеря — родители пропавших детей. Их семья обвита тайнами, будто паутиной, а отношения с местными — это молчаливая ненависть между богатыми и бедными. Возможно, если семья решится на откровение, поиски сдвинутся с мертвой точки, но будет ли уже этого достаточно?

Реклама

Больше, чем над сюжетной загадкой, книга заставляет задуматься над тем, сколько всего ужасного скрыто в головах близких людей, соседей или тех, кто оказался рядом в определенный момент. Реальность по-настоящему настораживает.

Джанелл Браун «Красивые вещи» (Издательство «РМ»)

Джанелл Браун «Соблазнительные вещи»

Что можно делать с дипломом искусствоведа? Вы подумали о трудоустройстве в музеи, галереи, организации экскурсий? Но Нина нашла лучшее применение своим знаниям и приобретенным от матери навыкам роскошных афер.

Девушка детально изучает жизнь богатых и влиятельных, чтобы грабить их настоящие драгоценности и ценные экспонаты. Когда ее мать попадает в больницу, играть приходится гораздо серьезнее. Поэтому следующая мишень Нины — Ванесса, несчастная наследница огромного состояния и блогерша гламурной жизни. Когда их дороги пересекутся, появится множество неожиданных вопросов и неслучайных связей.

«Красивые вещи» — это остросюжетный психологический триллер, пропитанный ненавистью и злобой. Героини гораздо сложнее, чем кажутся. Их внутренний мир слишком темный. Настолько, что не просматривается за блеском роскоши.

Реклама

Мона Авад «Rouge» (Издательство «Жорж»)

Мона Авад «Руж»

Внешность имеет значение. Идеальная, совершенная, безупречная до мелочей. Больше косметики, больше красоты. Это уже одержимость?

Для Бель — это мечта детства и цель жизни. Она хочет быть во всем похожей на невероятную мать. Или даже лучше. Бесконечные уходовые процедуры должны этому способствовать. Даже когда мать умирает, Бель заботится о своей внешности на похоронах. Именно там она встречает загадочную даму в красном, которая таинственно намекает, что смерть женщины — путь роз, а ее красные туфли приведут к разгадке в культовом спа-салоне Rouge.

Психологический триллер с элементами ужаса раскроет демонические тайники души и покажет совсем другое отражение в зеркале.

Андрей Семьянкив «Танцы с костями» (Издательство «Вихола»)

Андрей Семьянкив «Танцы с костями»

Если судьба несправедливо забрасывает на социальное дно, то стоит ли считать шанс на лучшую жизнь аморальным? А если этот шанс несколько криминальный?

Реклама

Патологоанатом Северин работает в ужасных условиях за ничтожную зарплату. Он на грани алкоголизма, живет у своей девушки, а советы об открытии собственного дела воспринимает как издевательство. И вот жизнь подбрасывает компромисс: черный рынок, продажа органов людей, которым они уже точно не понадобятся. Это дело приносит все больше выгоды. Но и потребности Северина становятся выше. Органы живых людей ценнее, а небольшое содействие смерти — просто следующий уровень сделки с совестью.

Украинский триллер от автора-медика — это жуткое раскрытие психологии человека, загнанного трудностями в тупик. Текст имеет реальную подоплеку врачебной обыденности на грани с моральными принципами, и это вызывает настоящую тревожность и пугающие мысли.

Карисса Орландо «Сентябрьский дом» (Издательство Vivat)

Карисса Орландо «Сентябрьский дом»

Какой же Хэллоуин без призраков и крови? В «Сентябрьском доме» этого будет достаточно, чтобы волосы наэлектризовались, а под кожей пробежал холодок.

Маргарет и Гал наконец приобрели желанный дом. Викторианский стиль придает ему особую атмосферу. А еще — призраков, с которыми придется делить помещение. Маргарет не согласна отказываться от собственного долгожданного жилья из-за потусторонних сил. Она готова бороться за свою территорию. С каждым годом будет только труднее, каждый сентябрь дом будет истекать кровью. А когда Гал загадочно исчезнет, женщине будет брошен вызов.

Реклама

Жуткий триллер с элементами ужаса и детектива, полный черного юмора и скептических обоснований нелогичных явлений. Наконец, может, это призракам стоит бояться?