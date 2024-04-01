Три книги о приключениях и дружбе, от которых ваши дети не смогут оторваться

Что может быть лучше приключений? Разве что приключения, во время которых нам удается находить новых друзей. Поэтому райтер Татьяна Крысюк собрала три книги, которые научат ваших детей быть самими собой, не бояться нового, отстаивать справедливость и преданно искренне дружить. Потому что дружба – это самый ценный подарок.

Екатерина Лазарико "Жозефина Орешек", издательство Черные овцы

Больше всего Жозефина любит пить вкусный ореховый чай, лакомиться сладкими-пресладкими орешками со сгущенкой и раскрывать запутанные дела. Она ведь не просто белочка, а белочка-детектив!

Каждый раз, когда где-то происходит неприятность, она говорит: "Это дело для Жозефины Орешек". Надевает детективскую шляпу, темные очки, хватает сумку с биноклем и лупой и берется за работу. Однажды она спасла праздничный торт девочки Маи, который украли расстроенные букашки, потому что никто не поздравил их с днем рождения. Но благодаря Жозефине праздник был у всех. Мая угощалась тортом, а букашки – сладкими-пресладкими орешками со сгущенкой. Так закончилось липкое и вкусное дело.

В другой раз Жозефина помогла коровке Джульетти, случайно замазавшейся краской, став рогатым розовым монстром в желтые пятнышки, вернуться домой. Это было цветное дело. Но какой бы она ни была – липкой, сладкой, мокрой, пахучей или запутанной, сообразительная белочка всем поможет и все устроит.

Эта книга научит ваших детей заботиться о других, расти любознательными, справедливыми и затейливыми. Смешные яркие иллюстрации и увлекательные приключения белочки точно натолкнут их на создание собственной истории с участием Жозефины. Каким будет ее следующее дело: громким, хрустящим или, возможно, бесцветным?

Тибо Прюнь "Лис и его новые друзья", издательство Vivat

Лис, не имеющий имени, оставил на опушке боб. Малое родное зернышко было приманкой для большого жирного кролика, которого Лис намеревался поймать его и... съесть. Но боб нашел мышонок Жорж. И пока один во время погони мечтал о мясном ужине, а другой – о растительном, оба неожиданно оказались на дне огромной пропасти. Как хорошо, что у них был боб! Ибо когда он вырастет, Жорж выберется из пропасти и подаст Лису веревку. "Разве такое возможно?", – подумаете вы. Конечно, если ребята станут друзьями. А друзья, знающие о тебе что-то особенное и значимое, совсем не аппетитны.

В следующей истории Лис пытался заманить в свою норку вкусненьких упитанных курочек. Так сказать, сделать запасы на зиму. Но и в этот раз его ждала "неудача". Курочки оказались замечательными собеседницами, которые пришли к нему на пир с подарками – свежими овощами прямо из огорода. Ибо что еще подарить Лису, который притворяется вегетерианцем?

Эта ярко иллюстрированная книга научит ваших детей договариваться, слушать других и находить друзей. А еще смотреть в глаза своим страхам, как это сделал Лис. Он, знаете, тоже чего-то боится, как все мы.

Юйя Висландер "Как Мама Му впервые встретила Ворона", издательство "Богдан"

Мама Му заметила кустик с аппетитными зелеными листочками, которым сразу решила полакомиться. На траве под деревцом она увидела грустного-печального Ворона. Он грустил, потому что завтра у него – день рождения. "Разве из-за этого скучают?", – поинтересовалась Мама Му.

Коровка не знала, что никто не поздравит птицу с таким важным праздником, не приготовит для него праздничного торта, как для девочки Маи. Не споет поздравительную песню. На другой день она пришла поздравить Ворона с днем рождения. И даже хотела приобщиться к банкету. Но расстроенный Ворон ее прогнал, потому что у него, видите ли, есть свои вороньи друзья (конечно, нет).

Но Мама Му не растерялась. Она взяла качели, черничный торт и вернулась к новому другу, который был грустным и немного злым только потому, что не имел настоящих друзей.

Эта книжечка научит ваших детей быть собой, чтобы не произошло, и быть хорошими друзьями, потому что дружба – это самый ценный подарок.

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