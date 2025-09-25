Три нонфикшн-книги, которые действительно вас удивят этой осенью

Книжный обозреватель Татьяна Крысюк собрала для вас три интересные книги о вездесущих и умных грибах, нарциссизме и нашей животной жизни.

Мерлин Шелдрейк «Запутанная жизнь», издательство «Бородатый Тамарин»

Большинство растений, растущих в дикой природе, не обходятся без эндофитных грибов, которые колонизируют листья, стебли и даже корни. Эндофиты вплетаются в промежутки между клетками, вступая в симбиоз с растением. Почти всегда это взаимовыгодное сотрудничество: растение получает защиту от патогенов, грибы получают дом, где формируют сложные экосистемы даже на уровне листа.

Долгое время грибы связывали с растениями, хотя они ближе к животным, а на молекулярном уровне схожи с людьми.

Антибиотик пенициллин, статины, снижающие уровень холестерина, множество противовирусных и противораковых соединений, некоторые вакцины — грибные дары людям. Что уж говорить о ферментированном дрожжами алкоголе, лимонной кислоте (нет, ее делают не из лимонов), которую добавляют в большинство газированных напитков.

«Грибы подстерегают нас повсюду, однако их легко не заметить. Они внутри нас и вокруг. Они поддерживают жизнедеятельность — нашу и всего, на что мы полагаемся. Пока читаете эти строки, грибы меняют уклад жизни, и так уже более миллиарда лет. Они размалывают горные породы, создают почвы, переваривают загрязнители, питают и убивают растения, выживают в космосе, вызывают бред, производят пищу, изготавливают лекарства, манипулируют поведением животных и влияют на состав земной атмосферы».

Мы привыкли воспринимать грибы как съедобные и несъедобные тела с ножкой и шляпкой. Однако они важнее и умнее, чем нам кажется, хотя и не имеют мозга. Но нужен ли вообще живому организму мозг, чтобы быть умным?

Роберт Сапольски «Любовноподобные и другие эссе о нашей животной жизни», издательство «Наш Формат»

Генетика или среда? Вероятно, вы хотя бы раз в жизни читали статью, в которой кинозвезды или певицы делились секретами красоты. Одна могла объяснять красоту привычкой выпивать три литра воды ежедневно. Другая — скрупулезным использованием увлажняющего крема. Третья — натираниями специальным маслом и отсутствием вредных привычек.

Но как замечает Роберт Сапольски в первых эссе из сборника, на самом деле образ жизни и генетика взаимосвязаны.

«С одной стороны, есть наша природа: нейроны, химические соединения мозга, гормоны и, конечно, на самом дне этой всей мешанины — гены. С другой стороны — то, что нас лелеет: все те ветры среды, которые дуют нам в лицо и в спину».

Гены содержат инструкции для работы клеток: их последовательность в ДНК определяет, какой именно белок будет образован.

Гормоны, нейромедиаторы, рецепторы влияют на эмоции и мысли, поддерживают работу мозга, но не полностью контролируют человека. Мы действительно имеем генетические предрасположенности, но решающее влияние на поведение часто имеет среда.

«Любовноподобные и другие эссе о нашей животной жизни» — это сборник коротких, интересно написанных эссе о стрессе, анатомии плохого настроения, жучках в мозгу, странных снах, генетической войне между мужчинами и женщинами и многом другом.

Мэтт Кохун «Нарцисс в расцвете: Альтернативная история селфи», издательство #книголав

Альбрехт Дюрер является одним из самых известных художников, которого историк Джон Бергер объявил «одержимым собственным образом». Самая известная работа художника — автопортрет, на котором он похож на Христа.

Был ли Дюрер нарциссом, считавшим себя Божьим сыном? Нет, исследователи предполагают, что это была его попытка сказать миру: «Я стремлюсь подражать Христу, проходя через страдания, выпавшие на мою долю». В начале XVI века тот автопортрет был актом трансформации, приемом самоактуализации.

«Не будет преувеличением сказать, что он [Альбрехт Дюрер] видел себя новым типом европейца, новым видом человека, новым видом самого себя», — пишет Кохун.

Современные люди, по мнению автора, чаще передают через селфи не подробный образ самости, а фиксацию момента в рамках намеренно ограниченной перспективы. Ведь ключевая проблема заключается в том, что селфи документируют тревожный стазис, границы нашей современной несвободы в капиталистическом мире, который не принимает наши изъяны и недостатки.

Капиталистический мир диктует стандарты красоты, успеха, эмоций, но именно через селфи мы можем переосмыслить эти стандарты, показать уязвимость, несовершенство, подлинность.

«Нарцисс в расцвете: Альтернативная история селфи» — это философско-психологическая попытка посмотреть на нарциссизм не как на самоцель, а как на этап развития самости и наше средство познания в этом процессе.