Три украинских фильма на Венецианском фестивале: смотрим, анализируем, гордимся

Через несколько недель, 1-11 сентября 2021 года, состоится 78-й Венецианский кинофестиваль – один из самых престижных в мире.

Украина на нем будет представлена сразу тремя лентами. О прорыве в отечественном кинематографе и о конкурсных лентах рассуждает кинопродюсер и сценарист Юрий Рудый.

Кинопродюсер и сценарист Юрий Рудый

Новые горизонты

Все три фильма, которые будут показаны в этом году в Венеции – "Носорог" Олега Сенцова, "Цензорка" Петера Керекеша и "Отблеск" Валентина Васяновича, – созданы при государственной поддержке. У нас всегда было много талантливых режиссеров, сценаристов и актеров, однако именно содействие со стороны государства позволило вывести украинское кино на новый уровень. После создания в 2011 году Государственного агентства по вопросам кино у нас стали снимать больше фильмов – и фильмов качественных, привлекающих внимание и профессионалов, и широкой общественности не только в Украине, но и во всем мире.

Мировое признание, безусловно, важно для самих создателей фильмов. Также это наглядный пример для поколения начинающих кинематографистов: возможно все! Наконец, кинофестивали класса "А" – это наш шанс донести до всего мира актуальные для Украины посылы.

Именно такими – знаковыми – являются ленты, которые будут показаны в Венеции этой осенью. Фильмы "Носорог" и "Цензорка" будут показаны в рамках конкурсной программы "Горизонты". Это официальная программа Венецианского фестиваля, вторая по престижности после основной. А "Отблеск" вошел в основную программу – впервые за последние 29 лет. Прежде в истории украинского кино на главный приз Венецианского фестиваля претендовал только фильм "Чувствительный милиционер" Киры Муратовой (1992 год). Отмечу, что наряду с Васяновичем за "Золотого льва" будут бороться такие мэтры мирового кинематографа, как Педро Альмодовар и Паоло Соррентино. Рассмотрим, чем уникальна каждая из трех конкурсных лент украинского производства.

"Отблеск": собрать себя после войны

«Отблеск»

Украина, наши дни. Украинский хирург отправился добровольцем на фронт на Донбасс, где попал в плен к российским военным. Освободившись из плена и оказавшись дома, главный герой пытается вернуться к мирной жизни. Но скоро становится ясно, что "как раньше" уже не будет никогда: пережитое въелось под кожу и в мысли – и продолжает разъедать изнутри. Душа выжжена дотла – и неизвестно, смогут ли на этом пепелище вырасти когда-нибудь цветы. Это ПТСР – посттравматический синдром, не менее разрушительный для жизни, чем физические ранения.

«Отблеск»

«Отблеск»

Фильм Васяновича поднимает трагичный для нашей страны вопрос: сегодня, в ХХІ веке, враг применяет пытки в отношении военнопленных и создает на оккупированной территории концлагеря. Полная психологизма лента показывает, насколько сложно адаптироваться к мирной жизни, когда ты прошел через ад. В фильме также присутствуют бывшая жена главного героя и их дочь-тинейджер, которая тоже травмирована смертью близкого человека на этой войне. Именно общение с ребенком все-таки дает бывшему военному шанс переосмыслить то, что с ним произошло…

«Отблеск»

«Отблеск»

Бюджет ленты составил свыше 31 млн грн, и 80% финансовой поддержки было предоставлено государством. Широкая публика сможет увидеть ленту осенью 2022 года, до этого фильм будет показываться на всевозможных фестивалях.

"Носорог": может ли бандит начать новую жизнь?

«Носорог»

Подготовка к съемкам была начата еще в 2012 году. Однако из-за незаконного ареста российскими спецслужбами режиссера картины Олега Сенцова в 2014 году работа над фильмом была приостановлена. После освобождения в 2019 году Сенцов вернулся к проекту.

«Носорог»

Сюжет "Носорога" основан на реальных событиях, которые происходили в нашей стране в лихие 90-е. Главный герой картины по прозвищу Носорог попадает в бандитский мир, живущий по своим понятиям (а чаще – и вовсе без оных). Трагедия Носорога – это нечто большее, чем просто криминальный боевик-стрелялка. Сенцов пытается заглянуть глубже и проанализировать, почему человек поступает именно так, а не иначе. И есть ли у него шанс свернуть с некогда выбранного кровавого пути. Режиссер не показывает плохих парней – он рассказывает о людях, которые совершают неправильные поступки.

«Носорог»

«Носорог»

"Носорог" создан в копродукции Украины, Польши и Германии.

"Цензорка": в женском царстве

«Цензорка»

Свой фильм Петер Керекеш посвятил истории молодой женщины Любы, осужденной за убийство мужа. Свой срок убийца отбывает в одной из женских колоний Одессы.

«Цензорка»

«Цензорка»

Люба только-только родила первенца – и делает все возможное для того, чтобы ее кроха не оказался в детдоме (куда по закону определяют всех детей заключенных, как только малышам исполняется три года). Люба попадает в настоящее женское царство: заключенные, врачи, надзирательницы – здесь, как в монастыре, живут одни только женщины. Не просто зэчки – чьи-то матери, дочери, сестры, возлюбленные… Здесь Люба встречает 40-летнюю Ирину, которая работает в этой колонии цензоркой.

«Цензорка»

Фильм был снят при совместном производстве Словакии, Чехии и Украины.

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