Тридцать несгибаемых женщин: вышла книга историй военных, волонтеров, активисток и парамедиков

В нее вошло 30 историй женщин-военных, волонтеров, основательниц фондов, парамедиков, которые с началом полномасштабной войны обеспечивают воинов амуницией и дронами, реабилитируют раненых и детей с психическими травмами, обеспечивают страну гуманитарной помощью, открывают реабилитационные центры.

О героинях "Несокрушимых"

Екатерина Смирнова – жительница Харькова, несколько лет назад переехала в Италию. До полномасштабной войны в Украине она вела свой гастроблог и работала в туристическом бизнесе, но с начала российского вторжения она сосредоточила свою деятельность на помощи военным на линии фронта. Благодаря ее фонду Buongiorno UA у украинских защитников и защитниц появилось более 12 тысяч единиц амуниции, более 3 тысяч военных приборов, 26 спутников Starlink и автомобилей, 8 машин скорой помощи, реанимобиль, квадроцикл, тактические аптечки и медицинские рюкзаки. А еще – VAC-аппараты и расходные материалы к ним, лекарства и гуманитарная помощь.

Настя Тиха – зооволонтер, которая вместе с мужем Артуром вывели из-под обстрелов в Ирпене 19 собак, часть из которых – инвалиды. Именно Настя – на обложке "Несокрушимых". Художница Оля Рондяк увидела легендарное фото, где хрупкая девушка вывозит собак из Ирпеня 10 марта, а они тянут ее во все стороны, и вдохновилась силой воли и добротой Насти. Именно с этой истории в марте этого года начался проект "Несокрушимые".

Оля Рондяк – художница мирового масштаба, родом из Украины. Несмотря на то, что Оля выросла в эмиграции, она и ее семья сохранили украинскую идентичность. С момента полномасштабного вторжения России в Украину она создала новую серию работ под названием "Женщины войны". В творческом потоке у Оли даже не было времени назвать все картины, а их более 50. Эти картины продают на аукционе в галерее в США и онлайн. Недавно одна из этих работ была продана за 20 тысяч долларов. Все деньги уходят на помощь Украине. Оля Рондяк – автор обложки "Несокрушимых".

Свои истории также рассказали Марта Левченко, Ольга Руднева, Лейла Туваклиева, Виктория Тигипко, Юлия Микитенко, Инна Попершнюк, Алиса Коваленко, Наталья Емелина, Регина Кошева, Ольга Кудиненко, Ирина Сампан, Анастасия Леонова, Оксана Мисюра, Инга Омельченко, Ирина Иванчик, Юлия Панкова, Ирина Иванчик, Инна Скаржинская, Виталия Панкул, Елена Стрижак, Наталья Мосейчук, Ксения Драганюк, Ольга Белицкая, Алена Шевцова, Екатерина Смирнова.

История каждой несокрушимой женщины – это фиксация истории из первых уст, закрепление положительного опыта сопротивления украинского народа агрессору, порция чистого вдохновения!

Сбор историй продолжается

По словам главной редактора "Несокрушимых" Виктории Покатис: "Мы начали проект "Несокрушимые" в конце февраля и непрерывно пишем эти истории, которых на самом деле больше, чем 30. Если вы хотите рассказать свою или поделиться историей другой "несокрушимой" украинки – пишите нам.

Часть средств от продажи каждой книги пойдет на поддержку проекта "Наши дети", созданного для помощи детям, которых эта война лишила самого дорогого — семьи.

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