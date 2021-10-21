"Ты" - провальный сериал о психопате, который почему-то взлетел

Не успел мир "остыть" от обсуждений южнокорейского сериала "Игра в кальмара", как на горизонте появилась новая (хорошо забытая старая) история.

Речь идет о сериале "Ты", который каким-то магическим образов попал в категорию самых популярных сериалов Netflix.

"Почему магически?" - спросите вы. Но ответ прост: сериал не новый, и 15 октября на стриминговом сервисе вышел его уже третий сезон. Некоторое время после релиза он держался на первом месте, но постепенно опустился на другу позицию. В рейтинге самых популярных шоу еще продолжают лидировать "Игра в кальмара".

Топ фильмов на Netflix на период 19 октября 2021 года

Но если бы после своего выхода "Ты" не занял первую позицию, а "Игра в кальмара" продержалась на первом месте 29 дней, то смогла бы побить рекорд сериала "Джинни и Джорджия". Так корейский сериал продержался на первом месте 24 дня став самым длительным периодом лидерства для неанглоязычных шоу на Netflix.

Что особенного в сериале

"Ты" впервые вышел еще в 2018 года на американском кабельном канале Lifetime. Сериал шел в традиционном формате - по одному эпизоду в неделю, но тогда совершенно не взлетел, собрав у экранов всего около 500 тысяч зрителей. После того как сезон был завершен на телевидении, сериал продали Netflix. Стриминговый сервис сделал ход конем и запустил второй сезон этого шоу в период рождественских праздников - время выходных. Так "Ты" привлек к экранам около 8 миллионов зрителей.

Несмотря на успех и волнительный сюжет, сериал неоднократно подвергался критике из-за романтизации главного героя, который является серийным маньяком. Опираясь на успешные просмотры, компания все же решила продлить сериал на 3-й сезон, а недавно стало известно, что выйдет еще и 4-й.

Но в зрительском рейтинге пока что "Ты" не обогнал "Игру в кальмара", "Ход королевы" или "Ведьмака", ведь у всех этих сериалов рейтинг IMDb больше 8, а "Ты" пока что держится на позиции 7,7.

Также это шоу стало громким возвращением на экраны звезды сериала "Сплетница" Пенна Бэджли, который длительное время появлялся только в посредственных фильмах и сериалах категории В.

О чем сериал

В сериале рассказывается об обаятельном и скромном работнике книжного магазина в Нью-Йорке Джо Голдберге. Как-то на работе он знакомится с начинающей писательницей Гвиневрой Бек, становится одержим девушкой и начинает совершать страшные преступления ради нее.

Во втором сезоне герой уезжает в Лос-Анджелес, решает начать жизнь с чистого листа и забыть прошлое и меняет имя. Но в новом городе он опять знакомится и влюбляется, на этот раз в Лав Куинн. Однако прошлое героя не оставляет, и старые привычки напоминают о себе.

В третьем сезоне Джо и Лав женятся, и у них появляется сын Генри. Они переезжают в пригород, где у героя опять развиваются его навязчивые маниакальные привычки по отношению к другим женщинам.

Трейлер третьего сезона сериала:

Читайте также:

"Игра в кальмара": что известно об актерах самого обсуждаемого сериала года

Не только "Игра в кальмара": как недооцененный фильм 60-х о жестоких играх стал культовым

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку